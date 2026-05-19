Projekt AWA EmpowerHer 2026: Afrikanische Frauen, die etwas bewegen

Wie viele Frauen, die die politische Geschichte Westafrikas geprägt haben, bleiben auf Wikipedia noch immer unsichtbar? Wie viele Pionierinnen, Gesetzgeberinnen und Aktivistinnen finden sich in keiner Online-Enzyklopädie? Genau dieses Paradoxon – dem Ausmaß ihrer Beiträge und ihrer fehlenden digitalen Präsenz – steht im Mittelpunkt des Projekts AWA EmpowerHer 2026.

Die Plattformen Wikipedia und Wikidata sind wichtige Kanäle für die Sichtbarkeit und Anerkennung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. In Afrika sind der Einfluss und der Beitrag von Politikerinnen, Sportlerinnen und Künstlerinnen unbestreitbar, doch ihre Online-Präsenz, insbesondere in diesen gemeinschaftlichen Wissensdatenbanken, stellt nach wie vor eine Herausforderung dar.

Die African Wikipedian Alliance (AWA) hat in Zusammenarbeit mit Code for Africa (CfA) und der Europäischen Partnerschaft für Demokratie (EPD) für März 2026, dem internationalen Frauenmonat, das Stipendienprogramm AWA EmpowerHer 2026 ins Leben gerufen. Dieses Programm mobilisiert bis zu vier afrikanische Wikipedianerinnen in Residenz (2 englischsprachige, 2 französischsprachige), um gezielte Bearbeitungskampagnen auf Wikipedia und Wikidata in der Sahelzone, im benachbarten Westafrika und am Horn von Afrika durchzuführen.

Die Elfenbeinküste beteiligt sich aktiv daran. Jemuèle Johnson, die seit zwölf Jahren bei Wikimedia Côte d’Ivoire – einer der Wikimedia Foundation angeschlossenen Organisation – tätig ist, koordiniert eine Gruppe von Freiwilligen, die sich mit einem bestimmten Thema befasst: Der Einfluss von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter

Im März 2026 fanden dann den ganzen Monat über Online-Schulungen mit etwa zehn Teilnehmenden in der Elfenbeinküste zu Wikipedia, der größten freien Online-Enzyklopädie, und zu Wikidata, der größten Datenbank, statt

Das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern auf Wikipedia ist weltweit dokumentiert: Weniger als 20 % der Biografien widmen sich Frauen. Im französischsprachigen Afrika ist dieser Anteil noch geringer. Persönlichkeiten wie Aoua Keïta (die erste Frau, die 1959 in die Föderation Mali gewählt wurde), Jeanne Martin Cissé (die erste Frau, die 1972 den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat innehatte) oder Victoire Tomégah-Dogbé (die erste Premierministerin Togos im Jahr 2020) verdienen umfassende, gut belegte Artikel, die auf Französisch zugänglich sind. Genau das ist die Aufgabe unseres Teams.

La liste de travail compte plus de 30 personnalités à travers le Sahel et la Corne de l’Afrique ; politiciennes, diplomates, athlètes, artistes , dont la présence sur Wikipedia est absente ou très insuffisante.

Die Schulung zu Wikipedia wurde von Jemuèle Johnson, Stipendiatin des Awa-EmpowerHer-Programms 2026, geleitet, die Schulungen zu Wikidata wurden von Assi Ange Nathan durchgeführt, einem ehrenamtlichen Mitarbeiter, aktiven Mitglied der ivorischen Community und Experten auf diesem Gebiet, und die Schulung zu Wikimedia Commons wurde von Coulibaly Cheick Rahim, Zenman-Preisträger 2025 und Mitglied von Wikimedia Côte d’Ivoire, durchgeführt, alles unter der Aufsicht von Jémuèle Johnson.

Die Teilnehmenden werden von Johnson Jémuèle Arielle Audrey angeworben, einer der Stipendiatinnen des EmpowerHer-Stipendiums 2026, die sich mit dem Thema „Der Einfluss von Frauen und Geschlechtergleichstellung“ in Afrika befasst. Genauer gesagt konzentriert sie sich auf folgende Länder: Senegal, Guinea, Mali und Mauretanien. Sie lebt in der Elfenbeinküste und schult die Teilnehmenden, die einen Monat lang daran arbeiten werden, mindestens 30 Artikel zu verfassen und zu verbessern, um eine Repräsentationslücke zu schließen, die Geschlechtergerechtigkeit im Informationsbereich zu fördern und eine zugängliche und zuverlässige Quelle zur politischen Geschichte der Elfenbeinküste für heutige und zukünftige Generationen bereitzustellen.

Die Freiwilligen haben recherchiert, um Artikel zu finden, an denen sie arbeiten konnten, sowie Datensätze für Wikidata, die erstellt werden sollten. Folgende Artikel und Datensätze wurden neu erstellt: Lucia Moris, Atalena Napule Loliha, Fatouma Akiné, Fafa Ruffino.

Der Erfolg bei der Gewinnung und Mobilisierung von Freiwilligen in der Elfenbeinküste ist zu einem großen Teil Wikimedia Côte d’Ivoire und seinem Netzwerk von Wiki-Clubs zu verdanken, die an Universitäten und in lokalen Gemeinden angesiedelt sind. Dieses Netzwerk ermöglicht es, junge Menschen dort anzusprechen, wo sie sich aufhalten, sie an die Wikimedia-Tools heranzuführen und sie langfristig zu begleiten.

Für eine Organisation, die in diesem Jahr ihr 12-jähriges Bestehen feiert, ist EmpowerHer 2026 ein weiteres Beispiel für ihre Mission: die Elfenbeinküste zu einem führenden Akteur bei der Schaffung frei zugänglicher und repräsentativer Wissensressourcen auf dem afrikanischen Kontinent zu machen.

Diese Initiative ist Teil des Stipendienprogramms von Code for Africa (CfA) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Partnerschaft für Demokratie (EPD). Das Stipendienprogramm vergibt Stipendien an vier afrikanische Wikipedianerinnen im Rahmen des Projekts African Wikipedian Alliance (AWA).

Die Teilnehmenden sind überwiegend junge Männer und Frauen, Studierende und junge Berufstätige. Einige kommen zum ersten Mal mit Wikimedia in Berührung und lernen, sich mit digitalen Werkzeugen vertraut zu machen. Sie lernen, wie man Artikel recherchiert, erstellt und bearbeitet. Dieses Programm wird ihnen die Mittel und Fähigkeiten an die Hand geben, ihre Kompetenzen für die Informationsintegrität auf Wikimedia in Afrika zu verzehnfachen.

Der Hauptpartner in der Elfenbeinküste ist Wikimedia Côte d’Ivoire. Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation, die seit zehn Jahren der Wikimedia Foundation angegliedert ist. Wikimedia Côte d’Ivoire hat die Gewinnung von teilnehmenden Freiwilligen erleichtert. Dank seines Netzwerks von Wiki-Clubs war es einfach, junge Menschen zu mobilisieren, die bereit waren, an der Initiative teilzunehmen.

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