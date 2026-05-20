25 Jahre Wikipedia: Das Aussterben der Gorontalo-Sprache im digitalen Zeitalter aufschieben

Feier zum 25-jährigen Jubiläum von Wikipedia durch die Wikimedia-Community Gorontalo

Mitte Februar feierte die Wikimedia-Community Gorontalo den 25. Geburtstag von Wikipedia mit dem Ziel, die Sprache Gorontalo (Hulontalo) digital zu bewahren und zu dokumentieren. Da es für diese gesprochene Sprache bislang nur wenige schriftliche Quellen gibt, ist Wikipedia zu einem wichtigen Ort für die Regionalsprache Gorontalo geworden. Mit Unterstützung des Wikipedia 25 Fund veranstalteten wir das „Hulontalo Digital Heritage Seminar“. Diese Veranstaltung war nicht nur eine Feier, sondern ein Raum der Zusammenarbeit, um eine Brücke zwischen der Community und der Wissenschaft zu schlagen.

Stigmata in der akademischen Welt überwinden

Bislang kam es häufig zu Missverständnissen, wonach es Studierenden untersagt war, Wikipedia als Quelle zu nutzen. Aus diesem Grund haben wir eine Podiumsdiskussion veranstaltet, zu der wir Vertreter der Lehrkräfte und Studierenden verschiedener Universitäten in Gorontalo sowie Vertreter des Sprachamtes der Provinz Gorontalo eingeladen haben. Diese Veranstaltung vermittelte neue Erkenntnisse darüber, wie Wikipedia sinnvoll genutzt werden sollte, damit es als Lernquelle Hand in Hand mit dem Hochschulalltag gehen kann.

Podiumsdiskussion mit Vertretern von Dozierenden, Lehrenden und dem Sprachamt der Provinz Gorontalo

Inspiration und konkretes Handeln

Diese Feier wäre nicht vollständig, ohne die Mitwirkenden hinter den Kulissen zu würdigen. Wir veranstalten eine Success Story-Runde, in der ehrenamtliche Mitglieder neuen Mitwirkenden von ihren Geschichten, ihren Höhen und Tiefen sowie ihren Erfolgen bei der Mitarbeit an Wikimedia-Projekten berichten. Dieser Elan wird direkt in einen gemeinsamen Editathon mit den Community-Mitgliedern umgesetzt. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die zu ausgewählten Artikeln führen, die erfolgreich erstellt oder qualitativ verbessert wurden.

Success-Story-Veranstaltung und Editathon

Kilas Balik Melalui Lensa

Als Zeichen der Wertschätzung für den Werdegang unserer Community veranstalten wir zudem eine Fotoausstellung. Jedes der ausgestellten Fotos dokumentiert unsere Schritte beim Aufbau der Gorontalo-Wikipedia. Die Besuchenden können gemeinsam miterleben, wie sich die Wikimedia-Community von Gorontalo seit ihrer Gründung bis heute entwickelt hat.

Area pameran foto

Die Feier zum 25-jährigen Jubiläum von Wikipedia in Gorontalo beweist, dass Regionalsprachen dank digitaler Zusammenarbeit nicht in Vergessenheit geraten werden. Wir lesen nicht nur Geschichte, sondern schreiben sie gerade selbst.

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