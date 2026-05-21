Wiki for Minorities startet im April 2026 das Projekt „Building Minorities in Africa“

Im April 2026 startete „Wiki for Minorities“ seine Afrika-Initiative unter dem Motto „Let’s Tell Our Stories“. Diese bedeutende Initiative stellt einen bemerkenswerten Schritt dar, um den Stimmen, Geschichten und Wissenssystemen von Minderheitengemeinschaften in ganz Afrika mehr Gehör zu verschaffen. Das Projekt wird in fünf Ländern umgesetzt: Nigeria, Uganda, Tansania, Kamerun und Burkina Faso. Sie bringt ein vielfältiges Netzwerk von Redakteuren, Mitwirkenden und Unterstützern zusammen, die sich dafür einsetzen, die Vielfalt des Wissens zu erweitern, das auf den Wikimedia-Plattformen bisher an den Rand gedrängt wurde. Die gut organisierte Auftaktveranstaltung wurde von User: Fulani215 ausgerichtet und von User: Igallards7 aus der Wikimedia-Community in Chile gesponsert, der auch der Gründer von Wiki For Minorities ist. Dieses Treffen diente als Gründungsversammlung, bei der die Organisatoren ihre Ziele vorstellen, sich auf ein gemeinsames Ziel einigen und Strategien für ein wirkungsvolles Engagement der Community festlegen konnten.

Gemeinden für die Vertretung kleinerer Interessen stärken

Das Ziel von „Wiki For Minorities“ ist klar, einfach und zugleich spannend: Umweltwissen zu fördern, indem die Repräsentation von Minderheiten in ganz Afrika verbessert wird. Die Initiative zielt darauf ab, sicherzustellen, dass diese bisher nicht dokumentierten Gemeinschaften genaue Informationen erhalten und gleichzeitig durch Engagement und Zusammenarbeit ihre eigenen Geschichten in einen globalen Wissenspool einbringen. Diese Initiative strebt den Aufbau einer nachhaltigen Gemeinschaft aus Redakteuren, Forschern und Geschichtenerzählern an, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, die Erfahrungen und Perspektiven von Minderheiten zu dokumentieren.

Anfänge und Wachstum

Um dieses Ziel in die Tat umzusetzen, nahmen die Organisatoren an der Auftaktveranstaltung und am Workshop teil, um dafür zu werben. Diese Schulungen vermittelten den Teilnehmenden die Fähigkeiten, Werkzeuge und Methoden zur Einbindung der Community, die für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit in ihren jeweiligen Gemeinschaften erforderlich sind. Die Schulung deckte Schlüsselbereiche wie die Erstellung von Inhalten, Projektmanagement, Medienstrategie und den effektiven Einsatz von Wikimedia-Tools ab. Dieser Prozess versetzt jede Community-Gruppe in die Lage, gut vorbereitet zu sein, um langfristig Ergebnisse zu erzielen und diese aufrechtzuerhalten.

Vernetzung

Um mehr über das Programm „Wiki for Minorities“ und dessen Wirkung zu erfahren, kannst du diesem Link zu den Social-Media-Kanälen folgen, die Neuigkeiten auf der Meta-Seite verfolgen oder den Organisator direkt über dessen Diskussionsseite kontaktieren: Wiki for Minorities auf Meta-Wiki

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