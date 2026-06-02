Eine bessere Art der Namensnennung: Vorstellung des Wikimedia-Attribution-Frameworks und der zugehörigen API

Seit 25 Jahren bauen Wikimedia-Freiwillige die weltweit größte Sammlung offenen Wissens auf. Millionen von Menschen greifen täglich auf diese Inhalte zu – angefangen bei Lesenden weltweit, die sich direkt in den Wikimedia-Projekten mit Wissen befassen, bis hin zu Smart Speakern, KI-Chats und anderen neuen Formaten, die unsere Inhalte zusammenfassen oder neu aufbereiten. Neue Kanäle erweitern den Zugang zu Wissen, doch woher diese Inhalte stammen, bleibt oft verborgen oder unklar. Für Menschen, die in einer LLM-generierten Antwort auf Informationen aus einem Wikipedia-Artikel stoßen oder in einem Indie-Spiel ein Bild aus Commons sehen, ist es möglicherweise unklar, wie diese verarbeitet wurden oder wie sie mehr Kontext dazu finden können.

Zwar sind neue Wege, über die Menschen Wissen erlangen können, zu begrüßen, doch stellt diese veränderte Sichtbarkeit auch eine Herausforderung für die Nachhaltigkeit der Wikimedia-Projekte dar. Ohne Sichtbarkeit geht die Möglichkeit verloren, dass neue Lesende zur nächsten Generation von Beitragenden und Spendenden werden können, was letztlich die Mechanismen beeinträchtigt, die die anhaltende Aktivität der Gemeinschaft und die Qualität der Inhalte gewährleisten.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, stellt die Wikimedia Foundation zwei Werkzeuge bereit: das Wikimedia-Attribution-Framework V1 und die Attribution-API [Beta]. Diese Werkzeuge erleichtern es Entwickler:innen, ehrenamtliche Beiträge auf faire Art zu würdigen und ein gesundes Ökosystem des freien Wissens zu gewährleisten. Wenn Menschen auf Wikimedia-Inhalte stoßen, möchten wir, dass sie wissen, dass diese aus unseren Projekten stammen, und sie dazu einladen, sich zu beteiligen.

Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren, was diese Werkzeuge sind, warum sie wichtig sind und wie du die nächsten Schritte mitgestalten kannst.

Warum Namensnennung wichtig ist: Ein symbiotisches Ökosystem

Bei der Namensnennung geht es nicht nur um die Angabe der Urheber:innen, sondern auch um die Erhaltung des Ökosystems des freien Wissens. Die sich wandelnden Trends beim direkten Datenverkehr auf Wikimedia-Websites deuten auf einen Paradigmenwechsel hin, bei dem der Zugang zu Wikimedia-Inhalten vielfältiger und dezentraler wird. Da immer mehr Inhalte in externen Umgebungen außerhalb der Wikis konsumiert werden, möchten wir den Lesenden helfen, Wikimedia-Inhalte überall zu erkennen, und sie dazu motivieren, sich am Ökosystem des freien Wissens zu beteiligen.

Das Diagramm veranschaulicht eine Vision für ein gesünderes Wikimedia-Wissensökosystem. Diejenigen, die unsere Inhalte an anderer Stelle wiederverwenden, schaffen Möglichkeiten der Beteiligung, die zurück zu den Wikimedia-Projekten führen.

Wir möchten, dass die gewünschte Namensnennung so einfach wie möglich ist, damit Weiternutzende ihre Zielgruppen in verschiedenen Kontexten nahtlos dazu einladen können, sich mit Wikimedia-Inhalten auseinanderzusetzen (durch vertiefendes Lesen, Spenden oder Bearbeiten), noch bevor sie unsere Websites überhaupt besuchen. Durch klare Sichtbarkeit und stärkere Anerkennung des weitreichenden Werts von Wikipedia werden sich mehr Menschen beteiligen und den positiven Kreislauf von hochwertigem, freiem Wissen für alle aufrechterhalten.

Einführung des Attribution-Frameworks V1

Das Wikimedia Attribution Framework (Wikimedia-Rahmenwerk zur Namensnennung) enthält Leitlinien dafür, wie bei der Weiterverwendung von Wikimedia-Inhalten nachhaltige Namensnennung gewährleistet werden kann. Das Rahmenwerk ist flexibel gestaltet. Dadurch lässt es sich auf verschiedene Szenarien der Weiterverwendung (wie Suchmaschinen, KI-Assistenten, soziale Medien und mehr) anwenden und bietet gleichzeitig ein einheitliches Erlebnis.

Das Bild zeigt Beispiele für die Empfehlungen des Attribution-Frameworks zur Herkunftsangabe bei Wikimedia-Inhalten, die in Suchergebnissen oder in Antworten von KI-Assistenten angezeigt werden.

Alle Wiederverwendungsszenarien basieren auf einem Katalog standardisierter Signale. Diese sind in verschiedene Ebenen gegliedert:

Essenzielle Namensnennung. Die grundlegenden Elemente, die erforderlich sind, um die in den jeweiligen offenen Lizenzen festgelegten Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig Lesende außerhalb des Wikis auf die Communitys hinzuweisen, die den Inhalt ursprünglich erstellt haben. Diese Signale erleichtern es Entwickler:innen, die Lizenzbedingungen für verschiedene Inhaltstypen zu erfüllen, einschließlich der eindeutigen Angabe, ob der Inhalt vom Weiterverwender zusammengefasst oder anderweitig verändert wurde (statt wörtlich zitiert zu werden).

Die grundlegenden Elemente, die erforderlich sind, um die in den jeweiligen offenen Lizenzen festgelegten Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig Lesende außerhalb des Wikis auf die Communitys hinzuweisen, die den Inhalt ursprünglich erstellt haben. Diese Signale erleichtern es Entwickler:innen, die Lizenzbedingungen für verschiedene Inhaltstypen zu erfüllen, einschließlich der eindeutigen Angabe, ob der Inhalt vom Weiterverwender zusammengefasst oder anderweitig verändert wurde (statt wörtlich zitiert zu werden). Vertrauen und Relevanz. Signale, die die Glaubwürdigkeit und Lebendigkeit der Wikimedia-Inhalte unterstreichen und gleichzeitig die Neugier und das Interesse der Lesenden wecken. Die Anzahl der Beitragenden und der Quellenangaben verdeutlichen den Umfang der gemeinschaftlichen, menschlichen Arbeit, die hinter jedem Artikel steht, und vermitteln, dass viele Menschen zusammengearbeitet haben und dass es Quellen gibt, die ihre Beiträge belegen. Zusätzliche Signale wie Seitenaufrufe, Zeitpunkt der letzten Aktualisierung und Trendindikatoren unterstreichen die Relevanz und Lebendigkeit der Inhalte noch weiter.

Signale, die die Glaubwürdigkeit und Lebendigkeit der Wikimedia-Inhalte unterstreichen und gleichzeitig die Neugier und das Interesse der Lesenden wecken. Die Anzahl der Beitragenden und der Quellenangaben verdeutlichen den Umfang der gemeinschaftlichen, menschlichen Arbeit, die hinter jedem Artikel steht, und vermitteln, dass viele Menschen zusammengearbeitet haben und dass es Quellen gibt, die ihre Beiträge belegen. Zusätzliche Signale wie Seitenaufrufe, Zeitpunkt der letzten Aktualisierung und Trendindikatoren unterstreichen die Relevanz und Lebendigkeit der Inhalte noch weiter. Wachstum des Ökosystems. Aktive Maßnahmen, die die Nutzenden zur Beteiligung einladen. Bereitstellung zusätzlicher Informationen und Handlungsaufforderungen, mit denen sich die Lesenden stärker in das offene Wissensökosystem einbringen können. Je nach Kontext können Aufforderungen wie „Konto erstellen“, „App herunterladen“ oder „Spenden“ relevante Möglichkeiten zur Beteiligung sein.

Das Attribution-Framework fasst bewährte Verfahren für die Namensnennung bei Wikimedia-Inhalten zusammen und erleichtert es externen Weiternutzenden, diese auf ihren jeweiligen Fall anzuwenden. Organisationen und Entwickler:innen, die daran interessiert sind, das Rahmenwerk in einem bestimmten Kontext anzuwenden, finden im Attribution-Framework die Dokumentation sowie Visualisierungen, die veranschaulichen, wie die Namensnennung in bestimmten Szenarien erfolgen kann. Die Leitlinien sind flexibel gestaltet und bieten zahlreiche Optionen, um die Szenarien mithilfe konfigurierbarer Beispiele an den jeweiligen Kontext anzupassen.

Die erste Version des Rahmenwerks ist eine frühe Beta-Version, die im Laufe der Zeit um weitere Anwendungsfälle, Signale und Handlungsaufforderungen erweitert wird. Wir möchten von externen Nutzenden, Entwickler:innen und interessierten Mitgliedern der Wikimedia-Community lernen und das Rahmenwerk auf der Grundlage ihrer Rückmeldungen verbessern.

Die Lösung für Entwickler:innen: Die Attribution-API (Beta)

Überlegungen zur Namensnennung sind für ein breites Publikum von Weiternutzenden von Wikimedia-Inhalten relevant. Wer Spiele entwickelt, Suchdienste anbietet, Projektinhalte für Forschungszwecke nutzt, alternative Leseerlebnisse entwickelt oder zu anderen Aktivitäten außerhalb der Wikis beiträgt, muss Wikimedia-Inhalte wahrscheinlich ordnungsgemäß kennzeichnen.

Für Entwickler:innen war diese Aufgabe jedoch nicht immer einfach. In der Vergangenheit mussten externe Entwickler:innen, die Produkte auf der Grundlage von Wikimedia-Inhalten erstellten, komplexe Anfragen zusammenstellen oder HTML-Quelltext direkt auswerten, um die Lizenzbedingungen zu erfüllen und eine aussagekräftige Namensnennung umzusetzen. Diese Hürden führten oft dazu, dass Wikipedia-Inhalte mit unzureichender Namensnennung weitergenutzt wurden.

Die Attribution-API (derzeit als Beta-Modul verfügbar) ergänzt die im Attribution-Framework bereitgestellten Leitlinien, um Entwickler:innen den Zugriff auf die Daten zu erleichtern, die sie benötigen, um Wikipedia-Artikel und Mediendateien aus Commons korrekt zu kennzeichnen. Sie löst die Komplexität durch einem einfachen Endpunkt ab, der genau die Informationen liefert, die von den Signalen des Rahmenwerks je nach Seite benötigt werden. Weiternutzende können zudem die für jedes Szenario oder jeden Produktbedarf relevanten Signale flexibel filtern und gezielt nutzen. Wir werden weiterhin in diesen Bereich investieren und gehen davon aus, bald zusätzliche Endpunkte für die Namensnennung auf Projektebene, einfachere Möglichkeiten zum Abrufen von Urheberangaben für in Artikeln eingebettete Bilder und vieles mehr anbieten zu können. Bevorstehende und aktuelle Änderungen können auf der Projektseite der Attribution-API verfolgt werden.

HINWEIS: Obwohl das Attribution-Framework für alle Nutzenden konzipiert ist, richtet sich diese spezifische API in erster Linie an Nutzende und Anwendungsfälle, die unsere Mission unterstützen. Wikimedia Enterprise wird in seinen strukturierten Angeboten ähnliche Informationen für kommerzielle Weiternutzende mit hohem Datenaufkommen bereitstellen, von denen erwartet wird, dass sie dieselben Richtlinien des Attribution-Frameworks befolgen. Weitere Informationen zu allen Optionen für den Abruf von Daten zu Namensnennungssignalen findest du im Abschnitt zur technischen Umsetzung des Attribution-Frameworks.

Beteilige dich!

Das Attribution-Framework und die zugehörige API befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Sie wurden veröffentlicht, um Erkenntnisse aus der Nutzung durch verschiedene Anwendende in unterschiedlichen Situationen zu gewinnen, und werden auf Grundlage eurer Rückmeldungen weiterentwickelt.

Lies die Richtlinien zum Attribution-Framework, um dich über die empfohlenen Vorgehensweisen bei der Namensnennung zu informieren. Auf der Projektseite erfährst du mehr über das Projekt. Melde dich bei uns, wenn du daran interessiert bist, als früher Anwender / frühe Anwenderin zu fungieren, oder uns deine Meinung mitteilen möchtest.

Du kannst die Attribution-API auch in der REST-Sandbox ausprobieren, die derzeit für alle von der Wikimedia Foundation gehosteten Wiki-Projekte, wie die englische Wikipedia oder Meta-Wiki, verfügbar ist. Verfolge die Entwicklung auf der Projektseite und gib uns Rückmeldungen zu deinen Erfahrungen.

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