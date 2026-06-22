Häufige sprachliche Fehler in der arabischen Sprache – ein Vortrag von Dr. Yahya Mir Alam, organisiert von der Gruppe „Islamische Zivilisation“

Im Rahmen des Workshops zu den grundlegenden Bearbeitungsfähigkeiten in der arabischen Wikipedia veranstaltete die Gruppe „Islamische Zivilisation“ ein Online-Seminar mit dem Titel „Häufige sprachliche Fehler – für sprachliche Korrektheit“, um die Qualität der Beiträge in der arabischen Wikipedia zu verbessern.

Dieser Vortrag wurde von Dr. Yahya Mir Alam gehalten, einem Mitglied des Lehrkörpers am Fachbereich für Arabische Sprache und Literatur der Fakultät für Grundbildung in Kuwait sowie korrespondierendem Mitglied der Arabischen Sprachakademie in Damaskus und der Arabischen Sprachakademie im World Wide Web.

Ziel des Seminars war es, die Qualität der redaktionellen Arbeit bei der arabischen Wikipedia zu verbessern, den Autoren grundlegende redaktionelle Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln und sie mit den verschiedenen Arten häufiger sprachlicher Fehler vertraut zu machen: sprachliche, orthografische, grammatikalische, morphologische und stilistische Fehler. Dabei wurden Probleme der Rechtschreibung sowie die Ursachen für Rechtschreibfehler behandelt; anschließend wurden verschiedene Beispiele für häufige sprachliche Fehler zusammen mit der korrekten Schreibweise vorgestellt und jeweils der Fehler aufgezeigt.

An dem Workshop nahmen rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen teil, die sich für das Lektorat und die sprachliche Korrektheit im Hinblick auf häufige Sprachfehler aller Art interessieren. 30 Teilnehmer verfolgten die Veranstaltung live auf der Google Meet-Plattform, und auf YouTube verzeichnete die Veranstaltung mehr als 200 Aufrufe.

Der letzte Teil des Vortrags war nach Ende der Präsentation der Beteiligung der Anwesenden gewidmet, in dem diese ihre Meinungen, Anliegen und Fragen vorbrachten, die Dr. Yahya Mir Alam beantwortete.

Interessierte haben weiterhin die Möglichkeit, sich die Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal der Gruppe anzusehen und an den kommenden Veranstaltungen der Gruppe „Al-Hadara al-Islamiya“ teilzunehmen. Wir danken ihnen für ihr Interesse an der arabischen Sprache sowie für ihren Einsatz für deren Verbreitung, Förderung und Weiterentwicklung.

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