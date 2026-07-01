Japanischer Studierenden-Wikipedia-Kreis veröffentlicht ein Fanzine

Der 2019 gegründete Waseda-Wikipedianer-Kreis ist eine Vorreiterorganisation unter den japanischen studentischen Wikipedia-Kreisen. Der Initiator war Eugene Ormandy, damals Student an der Waseda-Universität, doch zu den Mitgliedern zählen auch Studierende anderer Universitäten sowie Berufstätige. Im Jahr 2022 wurde von ehemaligen Mitgliedern des Kreises der Inmon-Wikipedia-Verein gegründet. Diese beiden Gruppen haben kürzlich ein Fanzine herausgebracht.

Fanzine „Jenseits von Wikipedia“

Der Titelbild von „Jenseits von Wikipedia“ (Nagamaki, CC BY 4.0)

Die bibliografischen Angaben zu diesem Buch lauten wie folgt, und die Inhalte der einzelnen Kapitel sind unten aufgeführt. Jenseits von Wikipedia / Herausgegeben vom Waseda-Wikipedia-Kreis und dem Inmon-Wikipedia-Verein, veröffentlicht vom Waseda-Wikipedia-Kreis und dem Inmon-Wikipedia-Verein, Mai 2026, 94 S.; 21 cm

I Der Ort namens Wikipedia

Zunächst schreiben in Kapitel I Wikipedianer mit unterschiedlichem Hintergrund über ihre jeweilige Beziehung zu Wikipedia. Der Forscher für klassische chinesische Literatur Gynaecocracy weist in seinem Beitrag „Träumt Wikipedia den Traum der Aufklärung?“ auf die „Möglichkeit hin, sich durch ständige Ergänzungen und einen endlosen Dialog in Richtung eines besseren Zustands zu entwickeln“. Als Nächstes schreibt der Lexikon-Fan Lakka26 in „Wikipedia ist ein Mittel zur Lexikonkritik“, dass er durch seine Beschäftigung mit Wikipedia – das er zuvor als Feind der Lexika angesehen hatte – gelernt hat, Lexika objektiver zu betrachten. Der dritte Autor, ginryousou, untersucht in „Die Vielfalt, die aus den Einschränkungen von Wikipedia entsteht“ die These, dass gerade diese Einschränkungen die Vielfalt der Artikel fördern.

II Das Innere der Wikipedia

Kapitel II ist eine Abhandlung, die sich konkret mit Wikipedia befasst. Koyomiya, der seit der 4. Klasse der Grundschule Beiträge für Wikipedia verfasst, hat in „Untersuchung zur Anzahl der Quellenangaben auf den Websites der fünf großen Zeitungskonzerne“ die als Quellen für Artikel verwendeten Zeitungswebsites detailliert analysiert. Als Nächstes erklärt Uranawa, der sich auf die Geschichte des frühen modernen Japan spezialisiert hat, in „Beiträge zu Wikimedia Commons: Überlegungen zur Lizenzierung“ ausführlich, wie es mit den Urheberrechten bei Wikimedia Commons aussieht, wo man Bilder und Ähnliches hochladen kann.

III Was gerade passiert

In Kapitel III werden aktuelle Ereignisse in der japanischen Wikipedia behandelt. Der Administrator Teshisaki-keni narimasu fasst in seinem Beitrag „Das ‚Problem mit generativer KI‘ in der japanischen Wikipedia“ die seit etwa 2023 auftretenden Probleme mit Artikeln, die durch generative KI erstellt wurden, sowie die entsprechenden Gegenmaßnahmen zusammen. Als Nächstes hat Aspere, der aus Südkorea nach Japan gekommen ist, um dort zu studieren, in seinem Beitrag „Die japanische Wikimedia-Bewegung aus der Außenperspektive: Ihre Vielfalt und ihr Potenzial sowie die Internationalisierung Japans“ die Besonderheiten der japanischen Wikimedia-Community wirklich leicht verständlich erläutert.

IV Wir und Wikipedia

Kapitel IV handelt von den beiden, die diese Studierendengruppe leiten. Rin, die schon seit der ersten Klasse der Mittelstufe bei Wikipedia mitgeschrieben hat, erzählt in „Rückblick auf meine Aktivitäten bei Wikipedia“ ganz unverfälscht von ihren Erfahrungen. Und Eugene Ormandy, den man ohne Übertreibung als einen der führenden Wikipedianer Japans bezeichnen kann, hält in „Die Geschichte des Waseda-Wikipedianer-Clubs: Von der Scheinfirma zum Selbsthilfeverein“ die Entwicklung des Clubs schriftlich fest und bewahrt so die Erinnerungen.

【Gespräch】Waseda-Wikipedianer-Kreis und Jisho Shōyū

Das letzte Interview stammt von Eugene Ormandy und Lakka26, die uns Tipps zur Leitung von Studierendenvereinen gegeben haben.

Meine Meinung

Da es sich um ein Fanmagazin handelt, kommt bei der Gestaltung die individuelle Note jedes Mitglieds gut zur Geltung, und ich hatte den Eindruck, dass das Buch insgesamt die verschiedenen Facetten der aktuellen japanischen Wikimedia-Community hervorragend zum Vorschein bringt. Die meisten von ihnen sind junge Leute, die erst nach der Gründung von Wikipedia im Jahr 2001 geboren wurden, doch es ist erfrischend zu sehen, wie sie sich – obwohl sie die unaufhaltsam heranrollende Welle der generativen KI hautnah spüren – mit ihren jeweils fundierten Sichtweisen für Wikimedia engagieren. Man darf gespannt sein, wie aktiv sich der Kreis in Zukunft zeigen wird.

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