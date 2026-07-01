Neuer Weiterbildungskurs der Philosophischen Fakultät der Universität Porto zum pädagogischen Einsatz der Wikimedia-Plattformen im Hochschulbereich

Die Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Porto (FLUP) wird ab dem 1. Juli die Anmeldung für einen neuen Lehrgang eröffnen, der sich auf die Einführung der Wikimedia-Plattformen im universitären Umfeld konzentriert. Der Kurs „Aktives Lernen und Wissenschaftsvermittlung mit Wikipedia“ findet vom 22. September bis zum 24. November 2026 statt und umfasst 10 Unterrichtseinheiten nach Feierabend im Hybridformat (B-Learning).

Das Programm zielt darauf ab, Lehrende, Forschende und Fachkräfte im Hochschulbereich darin zu schulen, diese Instrumente des freien Wissens in ihre pädagogische Praxis und die wissenschaftliche Vermittlung zu integrieren. Dieser Kurs steht auch Personen offen, die nicht an der FLUP oder der Universität Porto eingeschrieben sind.

Wikipedia als didaktisches Instrument an der Universität

Die Einführung dieses Lehrmoduls an der Universität Porto folgt einer weltweit bereits dokumentierten Praxis. Eine kürzlich durchgeführte Studie, die im Rahmen der Strategie der Wikimedia-Bewegung finanziert wurde, hat weltweit mehr als 10.000 Bildungsprojekte erfasst und analysiert, bei denen Wikipedia im universitären Kontext als Lehr- und Lernplattform genutzt wurde.

Die Studie hatte zum Ziel, die Auswirkungen und Methoden dieser Initiativen im Zeitraum von 2003 bis 2023 zu kategorisieren – vom Aufkommen der ersten strukturierten Programme zur Zusammenarbeit zwischen Schulen bis hin zur aktuellen Überwachung durch Instrumente wie das „Panel für Programme und Veranstaltungen“. Das Ausmaß dieser weltweiten Beteiligung – mit Tausenden von Lehrenden und Studierenden, die aktiv auf den Plattformen interagieren – ist ein aussagekräftiger Indikator für das transformative Potenzial von Wikipedia im universitären Kontext. Das Wiki-Ökosystem ist mehr als nur ein Nachschlagewerk; es fungiert als praktisches Labor für die Entwicklung wesentlicher akademischer Kompetenzen.

Das Bearbeiten von Wikipedia konfrontiert die Studierenden direkt mit den Grundpfeilern der wissenschaftlichen Forschung: Quellen zu überprüfen, Literatur zu sichten und Literaturangaben in einem öffentlichen Umfeld zu strukturieren. Diese Dynamik fördert das kritische Denken auf organische Weise, da das Schreiben für Wikipedia einseitige Sichtweisen oder unbegründete Angaben ablehnt und die Studierenden dazu zwingt, die Regeln der wissenschaftlichen Kommunikation und des offenen Zugangs zu verstehen und anzuwenden.

Darüber hinaus definiert diese Praxis das Konzept der Bewertung und der universitären Weiterbildung neu. Anstatt Arbeiten zu erstellen, die sich auf den geschlossenen Kreislauf zwischen Lehrenden und Lernenden beschränken, erstellt der Studierende nun offene Bildungsressourcen (OER), die tatsächliche Informationslücken im Internet schließen. Der akademische Aufwand wird somit in Echtzeit mit der Gesellschaft geteilt, was durch die Bereitstellung von kostenlosem Fachwissen für die breite Öffentlichkeit eine unmittelbare und greifbare gesellschaftliche Wirkung entfaltet.

Hands-on an der Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften der Universität Porto – Masterstudiengang „Lehramt für Bildende Kunst“ (portugiesisch: Ensino em Artes Visuais). Urheber: DaniellyF WMPT. CC BY SA.

Übertragung und Anpassung von Open Educational Resources (OER)

Die Lehrplanstruktur dieses Kurses basiert auf einem Netzwerk zum Austausch und zur Anpassung von offenen Bildungsressourcen, das innerhalb der internationalen Wikimedia-Community entstanden ist. Der Lehrplan ist eine direkte Adaption der Materialien, die für den Online-Minikurs „Wikipedia für Hochschullehrer“ (portugiesisch: Wikipédia para Professores Universitários) entwickelt wurden, dessen fünfte Auflage dieses Jahr in Brasilien unter der Koordination des Projekts „Mais Teoria da História na Wiki“ (Projekt Mais+) stattfand. In seiner brasilianischen Ausprägung dient die Fortbildung dazu, das Potenzial der freien Enzyklopädie in den Bereichen Lehre, Forschung und akademische Weiterbildung zu erkunden. Mehr als 50 Lehrende haben die Fortbildung bereits absolviert und Bildungsprojekte mit Wikipedia, Wikimedia Commons und Wikidata in ihrem lokalen Umfeld initiiert.

Darüber hinaus geht das Grundgerüst des brasilianischen Programms selbst auf eine frühere länderübergreifende Kooperationsinitiative zurück. Im Jahr 2023 wurde das vom Projekt „Mais+“ geförderte Projekt auf der Grundlage des Kurses Wikipuentes angepasst, einer Initiative, die ursprünglich von Wikimedia Argentina ins Leben gerufen wurde, um die Bildungsgemeinschaft und Projekte im Bereich des freien Wissens miteinander zu verbinden. Der Kurs, der nun an der FLUP beginnt, setzt diesen Zyklus des Wissenstransfers und der Wissenswiederverwertung fort und passt die pädagogischen Parameter an die Gegebenheiten und Normen des portugiesischen Hochschulsystems an.

Die Zukunft von Wikimedia liegt in der Bildung

Der Kurs „Aktives Lernen und Wissenschaftsvermittlung mit Wikipedia“ (portugiesisch: Aprendizagem ativa e disseminação de ciência com a Wikipédia) an der FLUP zielt darauf ab, eine neue Generation von Akteuren im akademischen Ökosystem heranzubilden und Lehrende sowie Forschende darauf vorzubereiten, diese Praktiken in ihren jeweiligen lokalen Kontexten weiterzugeben. Durch eine aktive, projektbasierte Lernmethodik entfernt sich der Kurs von einem rein theoretischen Ansatz und verfolgt stattdessen eine Dynamik, in der die Teilnehmenden die Grundsätze der Plattformen verstehen und gleichzeitig konkrete Maßnahmen entwickeln, wie die Wikimedia-Plattformen zur Erreichung ihrer pädagogischen Ziele genutzt werden können. Diese praktische Erfahrung versetzt die Teilnehmer in die Lage, konkrete Aktivitäten in ihren Einrichtungen zu konzipieren und umzusetzen – sei es durch den Einsatz von Wikipedia im Unterricht zur Förderung kritischer Denkfähigkeiten bei den Studierenden oder durch die Nutzung von Projekten wie Wikidata zur Strukturierung und Modellierung von Forschungsdaten.

Die langfristige Tragfähigkeit der gesamten Wikimedia-Bewegung hängt von einer soliden Bildungsgrundlage ab. Die Zukunft beruht auf der Heranbildung bewusster und selbstständiger Nutzer, die in der Lage sind, ihre unterschiedlichen Ziele mit den Grundsätzen des freien Wissens in Einklang zu bringen. Nur durch diese Befähigung kann das Ökosystem die Entstehung nachhaltiger, reproduzierbarer und von der Gemeinschaft selbst organisch entwickelter Projekte gewährleisten.

Um die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, diese Methoden umzusetzen, wird der Lehrgang der FLUP im Hybridformat (B-Learning) durchgeführt und verbindet dabei theoretische Grundlagen zu den Funktionsweisen der digitalen Plattformen von Wikimedia (Wikipedia, Wikidata und Wikimedia Commons) mit praktischen Workshops zu den Themen Bearbeitung, Datenkuratierung und Erstellung von Unterrichtsplänen auf der Grundlage aktiver Lehrmethoden.

Beginn der Bewerbungsfrist: 1. Juli 2026

1. Juli 2026 Semesterzeitraum: Vom 22. September bis zum 24. November 2026

Vom 22. September bis zum 24. November 2026 Dauer: 10 Sitzungen (B-Learning-Programm nach Feierabend)

10 Sitzungen (B-Learning-Programm nach Feierabend) Informationen: Lehrveranstaltungsprofil

Lehrveranstaltungsprofil Anmeldung: Sigarra FLUP

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