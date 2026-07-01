Portugiesische Universitäten setzen auf freie Wissensplattformen: Wikipedia ist der Favorit

Fotodokumentation des ersten Fortbildungsworkshops im Rahmen der Begleitung durch Wikimedia Portugal für die Masterstudierenden der Fakultät für Bildende Künste der Universität Porto. Foto: Frederico WMPT.

Das erste Halbjahr 2026 war geprägt von einer Reihe von Wikimedia-Bildungsaktivitäten an portugiesischen Universitäten. Zwischen Februar und Mai haben Studierende und Lehrende verschiedener Einrichtungen an Projekten teilgenommen, die Lehre, Forschung und die gemeinsame Erstellung von freiem Wissen über Wikipedia miteinander verbinden. Diese Erfahrungen zeigen, wie sich die Partnerschaften zwischen der Wikimedia-Bewegung und dem Hochschulwesen in Portugal verstärken und pädagogische Praktiken festigen, die digitale Kompetenz, akademisches Schreiben und die offene Verbreitung von Wissen fördern.

Portugiesische mittelalterliche Philosophie an der Philosophischen Fakultät der Universität Porto

An der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Porto (FLUP) nutzt das Fach „Portugiesisches mittelalterliches Denken“ (portugiesisch: Pensamento Medieval Português) im Masterstudiengang „Mittelalterstudien“ (portugiesisch: Estudos Medievais), das von den Professoren José Francisco Meirinhos und Mário João Correia koordiniert wird, Wikipedia als Plattform, um Inhalte zum mittelalterlichen Denken in Portugal zu erstellen und zu verbessern.



Fotodokumentation des ersten Fortbildungsworkshops im Rahmen der Begleitung durch Wikimedia Portugal für die Vorlesung „Portugiesisches Mittelalterdenken“ an der Universität Porto. Foto: Alchimista.

Am 19. März nahm die Klasse an einem Präsenz-Workshop zur Einführung in Wikipedia teil, der von Wikimedia Portugal geleitet wurde. Das Projekt knüpft an eine bereits 2025 begonnene Initiative an und fördert die Nutzung von Wikipedia als Werkzeug für kritisches Lernen und die Erstellung von öffentlich zugänglichem Wissen. Im Laufe des Kurses trainieren die Studierenden ihre Fähigkeiten in den Bereichen Recherche, Quellenprüfung und enzyklopädisches Schreiben und arbeiten gleichzeitig gemeinsam daran, inhaltliche Lücken in der portugiesischen Geistesgeschichte zu schließen. Weitere Infos: https://w.wiki/FtMa

Bildende Kunst auf der Wiki-Seite der Universität Porto

Die Bildungsaktivitäten erstrecken sich auch auf den Bereich der Künste, und zwar über die Fakultät für Bildende Künste der Universität Porto, wo Professor Tiago Assis Projekte rund um die Präsenz der Künste auf Wikipedia entwickelt.

Die Initiative bringt Master- und Doktoratsstudierende mit den Bereichen Dokumentation, kulturelle Verbreitung und offener Wissensaustausch in Kontakt und verbindet so die Wikimedia-Projekte mit Diskussionen über Kunst, visuelles Kulturerbe und den Zugang zur Kultur.

Die an der Fakultät für Bildende Künste durchgeführten Experimente unterstreichen das pädagogische Potenzial von Wikimedia in kreativen Bereichen und zeigen, wie kollaborative Plattformen dazu beitragen können, die Sichtbarkeit künstlerischer und kultureller Themen zu erhöhen.

Unter den durchgeführten Aktivitäten sorgte vor allem die Erstellung des Artikels über Emma Prempeh für viele Diskussionen im Unterricht. Ursprünglich wurde der Artikel von einer Gruppe von Schülern im Rahmen der Bildungsaktivitäten rund um Wikimedia verfasst. Dabei stellten die Teilnehmer fest, dass es von der Künstlerin – einer schwarzen Frau – noch kein Bild unter freier Lizenz auf Wikimedia Commons gab.

Zeichnung von Emma Prempeh. Urheber: MRGMT

Angesichts dieser Lücke haben sie eine von der Künstlerin inspirierte künstlerische Darstellung geschaffen, um den Artikel zu illustrieren. Das Projekt bot Anlass für eine breitere Diskussion im Unterricht über Darstellung, Identität und redaktionelle Verantwortung im Rahmen der Wikimedia-Projekte.

Aus dieser Erfahrung ergaben sich wichtige Überlegungen: Inwieweit kann eine künstlerische Darstellung eine reale Person angemessen wiedergeben? Wie kann man die Empfindlichkeiten und die Wahrnehmung der porträtierten Person selbst in kollaborativen und offenen Projekten wie Wikipedia berücksichtigen?

Die Diskussion brachte die Studierenden dazu, Kontakt mit der Künstlerin aufzunehmen, die anschließend ein Foto zur Verwendung in dem Artikel zur Verfügung stellte.

Die Teilnehmer*innen sahen diese Erfahrung als konkretes Beispiel dafür, wie Bildungsaktivitäten mit Wikimedia über die technische Dimension des Bearbeitens hinausgehen und Diskussionen über Vielfalt, Repräsentation und die ethische Erstellung von freiem Wissen anregen können. Weitere Informationen: https://w.wiki/L346

Kulturerbe und Geschichte an der Fakultät für Sozial- und Geisteswissenschaften der NOVA-Universität Lissabon

Eine weitere bemerkenswerte Initiative fand an der Fakultät für Sozial- und Geisteswissenschaften der NOVA-Universität Lissabon (NOVA-FCSH) im Rahmen des Kurses „Kulturerbe und Geschichte“ statt, der von den Dozentinnen Alice Santiago Faria und Carla Alferes Pinto geleitet wurde. Dort verfassten die Studierenden Artikel zu historischen und kulturerbezugelichen Konzepten und brachten so die akademischen Debatten näher an den öffentlichen Wissensaustausch heran.

Nach der Durchführung von zwei Workshops zum Umgang mit Wikipedia – einem Präsenz- und einem Online-Workshop – zielte die Aktion darauf ab, ein kritisches Verständnis für Kulturerbe und Geschichtsschreibung zu fördern, wobei Wikipedia als Plattform für wissenschaftliche Vermittlung und die gemeinsame Gestaltung von Erinnerung genutzt wurde. Neben dem Bildungsaspekt stärkt das Projekt auch die Präsenz von Themen rund um Kulturerbe und Geschichte bei Wikimedia und verbessert so die Qualität und Vielfalt der online verfügbaren Inhalte.

Fotoreportage vom zweiten Fortbildungsworkshop im Rahmen der Begleitung durch Wikimedia Portugal für die Klasse „Kulturerbe und Geschichte“ an der NOVA-FCSH. Foto: DaniellyF WMPT.

Auf die Frage, was ihnen an der Unterrichtseinheit zu Wikipedia am besten gefallen hat, antwortete eine Schülerin:

„Am besten hat mir gefallen, zu lernen, wie ich meinen persönlichen Schreibstil mit den Anforderungen an einen neutralen und präzisen Stil in Einklang bringen kann. Durch diesen Prozess habe ich verstanden, wie wichtig Überprüfungsregeln sind, um sicherzustellen, dass die Inhalte zuverlässig und für den Lesenden sicher sind. Es war sehr bereichernd zu sehen, wie die Einhaltung dieser Standards eine individuelle Recherche in einen wertvollen Beitrag zum kollektiven Wissen verwandelt.“

Die Studierenden haben außerdem ihre Einschätzung dazu abgegeben, was sie während der Erstellung des Lexikonartikels als die größte Herausforderung empfunden haben.

„Der schwierigste Teil war für mich gleichzeitig auch der interessanteste. Da ich es gewohnt bin, einen eher ‚akademischen‘ Schreibstil zu verwenden, war es eine größere Herausforderung als erwartet, diesen so anzupassen, dass das, was ich schreibe, von jedem Publikum jeder Altersgruppe verstanden werden kann. Diese Übung hat mir klar gemacht, dass es genauso anspruchsvoll sein kann, Informationen klar und einfach zu vermitteln, wie einen eher technischen und fachspezifischen akademischen Text zu schreiben.“

„Man musste mit anderen zusammenarbeiten; manchmal wurden Vorschläge als direkte Kritik aufgefasst, was nicht gerade dazu beitrug, ein positives Klima innerhalb der Arbeitsgruppe zu schaffen.“

Die Erfahrungsberichte der Studierenden zeigen, wie die Arbeit mit Wikipedia im Bildungskontext über das Verfassen von Artikeln hinausgeht und gleichzeitig als Lernübung in den Bereichen Schreiben, Kommunikation und Zusammenarbeit dient. Zwischen der Herausforderung, den akademischen Diskurs in eine verständliche Sprache zu übertragen, und der Notwendigkeit, im Team in einem Umfeld zu arbeiten, das offen für Überarbeitungen und Diskussionen ist, zeigen die Erfahrungen, welche Kompetenzen für die Schaffung von öffentlichem Wissen entscheidend sind. Gleichzeitig unterstreichen sie den pädagogischen Wert dieser Initiativen, bei denen der Bearbeitungsprozess genauso wichtig ist wie das Endergebnis, das in der freien Enzyklopädie veröffentlicht wird.

Erfahrungsaustausch auf der WikiCon Portugal 2026

Die im Unterricht entwickelten Initiativen waren auch auf der WikiCon Portugal 2026 vertreten, die am 15., 16. und 17. Mai an der Universität Coimbra stattfand.

Die Dozentin Alice Santiago Faria hielt den Vortrag „Wikipedia als pädagogisches Werkzeug im Hochschulbereich“ und sprach dabei über ihre Beweggründe, Erkenntnisse und Herausforderungen, die sich aus der Umsetzung von Wikipedia-Projekten im Rahmen eines Studienmoduls im Bachelorstudium ergaben. In ihrem Vortrag hob sie das Potenzial von Wikipedia als Instrument für aktiven Unterricht hervor und betonte die positiven Auswirkungen auf die Motivation und das Engagement der Studierenden bei akademischen Aktivitäten.

Anschließend nahm eine Gruppe von Studierenden der Universität Porto – bestehend aus Margarida Cancela, Afonso Ribeiro und Afonso Barbosa – am jährlichen Treffen der Wikimedianer teil und hielt dort den Vortrag „Die erste Erfahrung“. Die Arbeit entstand im Rahmen des Kurses „Ausdruckstechniken der portugiesischen Sprache“, der 2025 von Dozentin Ana Salgado unterrichtet wurde, und sollte zum Nachdenken über die Nutzung von Wikipedia im universitären Kontext anregen.

Bei der Präsentation teilten die Studierenden ihre Eindrücke zum Entstehungsprozess von enzyklopädischen Inhalten mit, wobei sie sich besonders auf die Herausforderungen konzentrierten, die mit der Darstellung von Menschen verbunden sind, die in den Bereichen der Wissensproduktion historisch unsichtbar gemacht wurden. Die Erfahrung verdeutlichte sowohl das pädagogische Potenzial von Wikipedia als auch die ethischen und sozialen Fragen, die mit der Erstellung enzyklopädischer Erzählungen einhergehen.

Nächste Schritte: Offener Kurs „Aktives Lernen und Wissenschaftsvermittlung mit Wikipedia“

Die Bildungsaktivitäten rund um Wikipedia an der Universität Porto werden im zweiten Semester fortgesetzt, wobei ein breiteres Bildungsangebot etabliert wird, das der akademischen Gemeinschaft offensteht.

Ab September wird der offene Kurs Aktives Lernen und Wissenschaftsvermittlung mit Wikipedia angeboten – eine Initiative, die die Rolle von Wikipedia als pädagogisches Instrument und Mittel zur Wissenschaftskommunikation stärkt und dabei das Bearbeiten von Artikeln, die Überprüfung von Quellen sowie die gemeinschaftliche Wissensproduktion fördert.

Der Kurs ist eine natürliche Weiterführung der bisherigen Erfahrungen und ermöglicht es neuen Teilnehmenden, sich an den Wikimedia-Projekten zu beteiligen und ihre Kompetenzen in den Bereichen digitale Kompetenz und Wissenschaftskommunikation in einem offenen Umfeld zu vertiefen. Mit dieser Kontinuität soll die Wirkung der bereits laufenden Initiativen verstärkt und die Verbindung zwischen Hochschulbildung und der Schaffung freien Wissens in Portugal gestärkt werden.

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