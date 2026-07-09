Die Erstellung eines Kontos ist der erste Schritt zur Teilnahme an Wikimediaprojekten, doch für viele Nutzende unserer mobilen Website ist dieser erste Schritt überraschend schwer zu finden.

Ab dem 2. Juli sehen nicht angemeldete Lesende der mobilen Website direkt in der Kopfzeile der Seite eine Schaltfläche zum Anlegen eines Kontos. Diese Änderung geht auf das Projekt „Account Creation Experiments“ zurück, eine gezielte Initiative, um die Registrierung übersichtlicher, einfacher und besser auffindbar zu machen – insbesondere für die mobilen Lesenden, die mittlerweile den Großteil des Wikipedia-Traffics ausmachen.

Warum das wichtig ist

Die Zahl der Neuregistrierungen ist seit 2019 deutlich zurückgegangen, was dazu führt, dass es weniger neue aktive Beitragende gibt. Da die Neulinge von heute die erfahrenen Beitragenden von morgen sind, gefährdet dieser Trend die langfristige Nachhaltigkeit der Wikis, da dadurch der Pool an Schreibenden schrumpft, die bereit sind, anspruchsvollere Verantwortlichkeiten in der Community zu übernehmen.

Auf dem Handy liegt ein großer Teil des Problems einfach darin, dass die Kontoerstellung versteckt ist: Benutzende müssen das Hamburger-Menü öffnen, „Anmelden“ finden, eine automatisch aktivierte Tastatur schließen, bis zum Ende der Anmeldeseite scrollen und erst dann den Link zum Formular für die Kontoerstellung entdecken. Das sind eine Menge Schritte für etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte.

Ein Vergleich der 20 meistbesuchten Websites ergab, dass fast alle direkt in der mobilen Kopfzeile oder auf der Startseite einen gut sichtbaren Einstiegspunkt für die Kontoerstellung anbieten. Wikipedia bildet hier eine Ausnahme.

Was wir getestet haben

Wir haben ein Experiment durchgeführt, bei dem wir im Header der mobilen Website eine Schaltfläche für die Kontoanmeldung hinzugefügt haben, um nicht angemeldeten Benutzenden einen direkten, gut sichtbaren Weg zur Kontoerstellung zu bieten.

Die beiden Varianten sind unten dargestellt. In der Kontrollgruppe gibt es keinerlei sichtbaren Hinweis darauf, dass es Benutzerkonten überhaupt gibt; Lesende müssten schon wissen, dass sie im Menü nachsehen müssen. In der Testgruppe macht ein einfaches Benutzenden-Icon in der Kopfzeile sofort deutlich, dass es Konten gibt, und wenn man darauf tippt, gelangt man direkt zur Registrierung.

Die Ergebnisse waren vielversprechend: In der Versuchsgruppe wurden auf Mobilgeräten etwa 20 % mehr Konten erstellt als in der Kontrollgruppe – ein Ergebnis, das statistisch signifikant war (p = 0,043). Wichtig ist, dass die nachgelagerten Qualitätskennzahlen stabil blieben: Es gab keinen statistisch signifikanten Unterschied bei den Raten konstruktiver Bearbeitungen zwischen den beiden Gruppen, was bedeutet, dass der Anstieg der Registrierungen nicht mit einer Welle von Bearbeitungen geringerer Qualität (die rückgängig gemacht wurden) einherging.

Ein besserer Empfang für neue Bearbeitende

Natürlich ist die Kopfzeile nicht der einzige Weg, über den Nutzende zur Kontoerstellung gelangen. Einer der naheliegendsten Einstiegspunkte ist das Bearbeiten selbst: Wenn Lesende auf etwas stößt, das korrigiert werden kann, tippen sie einfach auf „Bearbeiten“.

Dieser Moment wurde in der Vergangenheit nicht gut gehandhabt. Wenn nicht angemeldete mobile Benutzende versuchen, etwas zu bearbeiten, wird ihnen eine Warnmeldung angezeigt, die als primäre Handlungsaufforderung die vorübergehende Bearbeitung des Kontos in den Vordergrund stellt. Die Darstellung ist abrupt, das Design veraltet, und für jemanden, der vielleicht bereit gewesen wäre, sich für ein vollwertiges Konto zu entscheiden, lenkt das in die falsche Richtung.

Wir haben dieses Interface neu gestaltet, um die Kontoerstellung deutlicher als klaren und empfohlenen nächsten Schritt hervorzuheben. Die beiden Darstellungen sind unten zu sehen: links die aktuelle Warnmeldung, rechts das Update der Benutzendenoberfläche.

Das Experiment startete am 16. März 2026 auf zehn Wikipedia-Seiten: Arabisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch, Persisch und Polnisch. Am 26. April 2026 wurde statistische Signifikanz erreicht (p < 0,05). Etwa 387.000 Teilnehmende waren an dem Experiment beteiligt, wobei die Hälfte der Kontrollgruppe (bestehendes Design) und die andere Hälfte der Versuchsgruppe (neues Design) zugeordnet wurde.

Die Ergebnisse waren beachtlich. Benutzende, die das Update der Meldung sahen, legten mit 27 % höherer Wahrscheinlichkeit ein dauerhaftes Konto an, und die Erstellung von temporären Konten ging in derselben Gruppe um 16 % zurück – eine deutliche Veränderung hinsichtlich der Art, wie neue Benutzende auf der Seite landen. Wie schon beim Experiment mit dem Header-Button blieben die Raten konstruktiver Bearbeitungen stabil, was bestätigt, dass der Anstieg der dauerhaften Registrierungen nicht auf Kosten der Bearbeitungsqualität ging.

Wie geht’s weiter?

Die Arbeit geht weiter. Wir führen derzeit weitere Experimente durch, darunter Verbesserungen am Formular zur Kontoeröffnung selbst und einen Test einer kleinen Änderung im „Temp Accounts“-Funnel, die darauf abzielt, mehr Inhabende von temporären Konten in dauerhafte Benutzende umzuwandeln.

Nicht jedes Experiment, das wir in Betracht gezogen haben, wurde tatsächlich umgesetzt. Ein Bereich, den wir untersucht haben, waren automatisch generierte Vorschläge für Accountnamen – eine Möglichkeit, die Hürden bei der Auswahl eines Accountnamens zu verringern. Mitglieder der Community haben berechtigte Bedenken hinsichtlich dieses Ansatzes geäußert, darunter Sorgen um die Qualität der Accountnamen und die damit verbundene Nutzererfahrung für neue Accounts in den Wikis. Wir haben zugehört, und das Experiment mit den automatisch generierten Accountnamen wurde nicht priorisiert. Wir sind den Community-Mitgliedern dankbar, die sich mit dem Vorschlag auseinandergesetzt und ihre Sichtweise geteilt haben.

Mehr Nutzende dazu zu bringen, Konten anzulegen, ist erst der Anfang. In der ganzen Foundation arbeiten mehrere Teams daran, sicherzustellen, dass das Wachstum bei den Registrierungen zu echter Community-Kompetenz führt. Die Teams „Growth“ und „Moderator Tools“ schaffen bessere Wege für neue Bearbeitende, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und mehr Verantwortlichkeit zu übernehmen. Das Team für Produktsicherheit und -integrität entwickelt Tools, die erfahrenen Benutzenden und Verantwortlichen helfen sollen, die zusätzlichen Anforderungen zu bewältigen, die mit einem größeren Zustrom neuer Konten einhergehen. Das Bearbeitungsteam verbessert das Erlebnis des Mitwirkens selbst, unter anderem durch die Arbeit am Vorschlagsmodus und den Ausbau von Edit Check. Ein konkretes Beispiel ist Paste Check, ein Feature, das dabei helfen soll, in den VisualEditor kopierten und eingefügten Text zu erkennen, wodurch potenzielle KI-generierte Inhalte markiert werden können, bevor sie die Wikis erreichen.

Die Kontoerstellung ist auch Teil umfassenderer Bemühungen, das Engagement der Lesenden zu vertiefen und den Kreis der Beitragenden zu vergrößern. Die Lese-Challenge zum 25. Geburtstag der mobilen App hat neue Zielgruppen angezogen und sie dazu motiviert, Konten anzulegen. Leselisten geben den Lesenden einen Grund, wiederzukommen. „Future Audiences“ beschäftigt sich damit, wer die nächste Generation der Beitragenden bei Wikipedia sein wird. Und die Arbeit im Bereich Soziale Medien und externe Kommunikation erweitert die Möglichkeiten, wie Nutzende die Wikimediaprojekte überhaupt erst entdecken und mit ihnen in Kontakt treten können.

Der rote Faden, der sich durch all das zieht, ist derselbe: eine Pipeline aus Lesenden und Beitragenden aufzubauen, die stark genug ist, um das Projekt für zukünftige Generationen weiterzuführen.

Es gibt echten Grund zum Optimismus. Im Mai 2026 gab es die höchste Zahl an Neuregistrierungen bei Wikimedia seit Jahren – ein Anstieg von 19,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Ein Großteil dieses Anstiegs ist auf die Begeisterung rund um die „25th Birthday Reading Challenge“ der mobilen App zurückzuführen, aber auch die Registrierungen über das mobile Web steigen. Es ist noch früh, und die Trends müssen sich erst noch bestätigen, aber nach Jahren des Rückgangs ist es ermutigend zu sehen, dass sich die Zahlen endlich in die richtige Richtung bewegen.

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