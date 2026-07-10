Afrika Wiki Wettbewerb 2026 in Madagaskar: „Wasser für das Leben“ durch Wikimediaprojekte dokumentieren

Die Africa Wiki Challenge (AWC) ist eine Initiative, die 2021 von der Open Foundation West Africa ins Leben gerufen wurde, um die Präsenz Afrikas in den Wikimediaprojekten zu stärken. Für ihre Ausgabe 2026 unter dem Motto „Wasser für das Leben – Wasser als Quelle des Lebens in Afrika“ lädt die Kampagne Beitragende dazu ein, Inhalte zu Wasserressourcen, sanitären Einrichtungen, Wassergovernance und lokalen Lösungen für Herausforderungen rund um diese lebenswichtige Ressource zu erstellen, zu verbessern und zu bereichern.

In diesem Jahr hatte Madagaskar die Gelegenheit, an der Kampagne Africa Wiki Challenge 2026 Madagaskar teilzunehmen. Ziel der Initiative war es, auf Wikipedia, Wikimedia Commons und Wikidata Inhalte zu Flüssen und Wasserressourcen des Landes zu erstellen und gleichzeitig neue Beitragende auszubilden, die diese Dokumentationsarbeit auch über den Wettbewerb hinaus fortsetzen können.

Im Rahmen der Africa Wiki Challenge 2026 in Madagaskar hat die Gemeinschaftsinitiative Wiki Malagasy Language and Environment mit der Polytechnischen Universität von Avaradrano (MASCA) in Sabotsy Namehana, Antananarivo, zusammengearbeitet, um Studierende dafür zu sensibilisieren, Beiträge zu Wikimediaprojekten zu leisten. Aus dieser Zusammenarbeit entstand ein Schulungsworkshop, an dem 17 Kommunikationsstudierende im ersten und dritten Studienjahr teilnahmen – allesamt Erstbeitragende. Insgesamt haben sich 32 Teilnehmende angemeldet und an der Aktion teilgenommen.

Während der Schulung wurden die Teilnehmenden in die Grundsätze des Freien Wissens eingeführt und lernten, wie sie Beiträge zu Wikipedia, Wikimedia Commons und Wikidata leisten können. Sie wurden darin geschult, Artikel zu erstellen und zu verbessern, frei lizenzierte Medien hochzuladen und strukturierte Daten auf Wikidata anzureichern. Alle Teilnehmenden waren neue Beitragende und zeigten großes Interesse daran, ihre Beiträge nach dieser ersten Erfahrung fortzusetzen.

Einer der Ansätze, die bei dieser Ausgabe in Madagaskar zum Einsatz kamen, war die Bereitstellung von Listen mit Artikeln, die erstellt oder verbessert werden sollen, um neuen Beitragenden bei der Themenauswahl zu helfen. Besonderes Augenmerk lag auf Flüssen und Wasserläufen in Madagaskar, wobei Listen mit Artikeln erstellt wurden, die ausgearbeitet oder erweitert werden sollten, um die Berichterstattung über dieses Naturerbe auf Wikipedia zu verbessern. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit der Vision der Agenda 2063 der Afrikanischen Union und den Prioritäten der Entwicklung des Kontinents, die den Schwerpunkt auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und einen verbesserten Zugang zu Wasser in allen afrikanischen Communities legen.

Die nationale Kampagne lief vom 1. Juni bis zum 4. Juli 2026. Insgesamt haben sich 32 Teilnehmende angemeldet und an der Kampagne teilgenommen. Von Anfang an haben sich erfahrene Beitragende, darunter einige ehrenamtliche Mitglieder der Wikimedia-Benutzergruppe Madagaskar, engagiert, um Artikel zu erstellen und zu verbessern, Wikidata-Einträge zu ergänzen und Bilder zum Thema Wasser auf Wikimedia Commons hochzuladen. Diese Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Beitragenden und neuen Freiwilligen führte zu ermutigenden Ergebnissen: Die Teilnehmenden erstellten 52 neue Artikel, verbesserten 142 bestehende Artikel, nahmen insgesamt 1.340 Bearbeitungen vor, luden 366 Mediendateien auf Wikimedia Commons hoch und erzielten während der Kampagne über 4.040 Artikelaufrufe. Diese Erfolge zeigen sowohl die Produktivität der Teilnehmenden als auch den Beitrag der Kampagne zur Verbesserung des Wissens über Madagaskar im Zusammenhang mit Wasser in den verschiedenen Wikimediaprojekten.

Die fünf aktivsten Beitragenden wurden bei der Abschlusszeremonie am Samstag, dem 4. Juli 2026, für die Qualität und Quantität ihrer Beiträge während der gesamten „Africa Wiki Challenge 2026“ in Madagaskar geehrt. Der erste Platz ging an Fiavi14, gefolgt von ZATSY Mitarimy auf dem zweiten Platz, Lalinah auf dem dritten Platz sowie Gaël RALANTONIRINA und Rufhar, die sich den vierten Platz teilten. Mit dieser Anerkennung sollte ihr Engagement für die Verbesserung und Erstellung von Inhalten zum Thema Wasserressourcen in den verschiedenen Wikimediaprojekten hervorgehoben werden, ebenso wie ihr beständiges Engagement trotz der aufgetretenen Herausforderungen. Die Auszeichnungen sollten zudem andere Teilnehmende dazu ermutigen, weiterhin Beiträge zu leisten und sich noch stärker für Initiativen rund um Freies Wissen einzusetzen.

Wir sind stolz darauf, durch die Africa Wiki Challenge 2026 einen Beitrag zur madagassischen Initiative „Water for Life“ geleistet zu haben und so unseren Teil zur Dokumentation von Wissen rund um das Thema Wasser in den Wikimediaprojekten beigetragen zu haben. Aufgrund der begrenzten Zeit konnten wir jedoch den Reichtum des Themas nicht vollständig ausloten, insbesondere die Fülle an Wasserquellen in Madagaskar und die visuelle Dokumentation, die den Inhalt noch weiter bereichern könnte. Wir beabsichtigen daher, auch über die Kampagne hinaus weiter an diesem Thema zu arbeiten.

Wir bedanken uns bei der Open Foundation West Africa für die Möglichkeit, an der Africa Wiki Challenge 2026 teilzunehmen und zu dieser sinnvollen Initiative beizutragen, bei der Wissen über Madagaskars Wasserressourcen in den verschiedenen Wikimediaprojekten dokumentiert und geteilt wird.

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