Wikimedia Bandung fördert die sundanesische Kultur im digitalen Zeitalter durch Radiosendungen

Wie können die sundanesische Kultur und Sprache in einer sich rasant entwickelnden digitalen Welt ihre Bedeutung behalten?

Diese Frage wurde zu einem der Hauptthemen der Diskussionen, als die Wikimedia-Community Bandung, mit Unterstützung von Wikimedia Indonesia, als Gast in die Sendung Ngobrol Bareng Komunitas (Ngobras) eingeladen wurde, eine Community-Talkshow, die von RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM ausgestrahlt wird.

Repräsentiert durch Hayati Mayang Arum, Hasnanf, Arunikala und Oceanmuse bot die Teilnahme von Wikimedia Bandung an einer der ältesten Rundfunkanstalten Indonesiens die Gelegenheit, die Bewegung für Freies Wissen einem breiteren Publikum vorzustellen.

YouTube Shorts von Sofi Solihah

Heutzutage geht der Rundfunk über die traditionellen Funkwellen hinaus. RRI Bandung hat die Sendung gleichzeitig auf TikTok gestreamt und die Veranstaltung über Instagram beworben, sodass die Diskussion auch ein jüngeres Publikum erreichen konnte, das mit digitalen Plattformen besser vertraut ist.

Die Session stand unter dem Motto „Lokales Wissen in digitalen Räumen zugänglich machen: Bewahrung der sundanesischen Kultur und Sprache durch Wikimediaprojekte“. In der Diskussion ging es darum, wie die Öffentlichkeit sich an der Dokumentation, Bewahrung und Weitergabe von lokalem Wissen durch Wikimediaprojekte beteiligen kann.

Wikimedia und der offene Zugang zu Wissen

Im Rahmen des Programms stellte die Wikimedia-Community aus Bandung Wikimedia als eine Bewegung vor, die jedem freien und offenen Zugang zu Wissen ermöglicht.

Diese Mission wird durch eine Vielzahl von Wikimediaprojekten umgesetzt, darunter Wikipedia, Wikimedia Commons, Wiktionary, Wikisource und viele andere, die es den Nutzenden ermöglichen, gemeinsam Wissen zu schaffen, zu teilen und zu verbessern.

In Indonesien beschränken sich die Aktivitäten der Wikimedia-Communities nicht nur auf die Bearbeitung von Enzyklopädien. Zu ihren Aktivitäten gehören auch die Bewahrung des kulturellen Erbes, die Dokumentation der lokalen Geschichte, die Förderung regionaler Sprachen, die Digitalisierung von Manuskripten sowie Initiativen zur Förderung der digitalen Kompetenz.

Von Bandung nach Bogor – Wissensaustausch über Generationen hinweg

Im Laufe der Jahre hat die Wikimedia-Community in Bandung zahlreiche Aktivitäten organisiert, an denen Teilnehmende mit unterschiedlichen Hintergründen teilgenommen haben.

Ein aktuelles Beispiel war das „WikiLatih Bogor“, das im Juni 2026 in Zusammenarbeit mit dem „Forum Taman Bacaan Masyarakat Bogor“ stattfand. Die Veranstaltung brachte Teilnehmende verschiedener Generationen und kultureller Hintergründe zusammen, um zu lernen, wie man zu Wikimediaprojekten beitragen kann.

Neben den Schulungsprogrammen organisiert die Community regelmäßig Treffen zum Thema Bearbeiten, Aktivitäten zur Kulturdokumentation, Initiativen zur Digitalisierung von Manuskripten sowie Gemeinschaftsveranstaltungen, die darauf abzielen, die Netzwerke der Freiwilligen zu stärken.

Durch diese Aktivitäten fördert Wikimedia Bandung weiterhin ein offenes Lernumfeld, in dem jeder dazu beitragen kann, frei zugängliches Wissen im Internet zu erweitern.

Herausforderungen bei der Bewahrung der sundanesischen Kultur im digitalen Zeitalter

Ein weiteres wichtiges Thema, das während der Sendung diskutiert wurde, war der aktuelle Stand der Dokumentation der sundanesischen Kultur. Viele Aspekte der sundanesischen Kultur, darunter bedeutende Persönlichkeiten, lokale Geschichte, Kunst, Küche und regionaler Wortschatz, wurden bereits in verschiedenen Wikimediaprojekten dokumentiert. Es gibt jedoch nach wie vor erhebliche Herausforderungen.

Die Verfügbarkeit digitaler Dokumentationen geht nicht immer mit einer neuen Generation von Beitragenden einher, die sich konsequent für die Bewahrung der lokalen Kultur und der regionalen Sprachen einsetzen.

Oceanmuse, CC BY-SA 4.0

Da sich die Gewohnheiten beim Informationskonsum ständig weiterentwickeln, wird es immer wichtiger, jüngere Generationen einzubeziehen, um sicherzustellen, dass lokales Wissen für die Zukunft dokumentiert und zugänglich bleibt.

Um diese Herausforderung anzugehen, hat Wikimedia Bandung mehrere Initiativen entwickelt. Ein Beispiel dafür ist „WikiCagarBudaya“, ein Programm, das zuvor in Tasikmalaya stattfand und die Dokumentation des kulturellen Erbes mit Workshops zum Verfassen von Artikeln in sundanesischer Sprache verband.

Die Initiative soll dazu beitragen, die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Dokumentation des reichen kulturellen Erbes von West-Java und der gesamten sundanesischen Region zu fördern.

Von der Heimat der Sundanesen bis zu den Molukken

Die Diskussion beim RRI in Bandung bot auch die Gelegenheit, einige laufende Community-Initiativen vorzustellen. Eine davon ist WikiRempah, ein Projekt, das durch eine Rapid-Fund-Förderung der Wikimedia Foundation unterstützt wird.

Im Mittelpunkt der Initiative steht die Dokumentation von Wissen rund um die historische Gewürzroute auf den Molukken, darunter historische Festungen, lokale kulturelle Traditionen und regionaler Wortschatz, der bis heute gebräuchlich ist.

Das Projekt dient nicht nur der Dokumentation von Wissen auf Indonesisch, sondern trägt durch Artikelübersetzungen und Ausspracheaufnahmen von Muttersprachlern auch zur Entwicklung von Inhalten in sundanesischer Sprache bei.

Dieser Ansatz zeigt, dass Regionalsprachen nicht nur als Objekte der Bewahrung dienen können, sondern auch als aktive Mittel, um Wissen mit einem breiteren Publikum zu teilen.

Lokales Wissen auf Sendung halten

Die Teilnahme der Wikimedia-Community aus Bandung bei RRI Bandung zeigt, dass die Bemühungen zur Bewahrung von Kultur und regionalen Sprachen nicht auf Klassenzimmer, Bibliotheken oder eine bestimmte Community beschränkt sind.

Im digitalen Zeitalter können diese Initiativen über verschiedene Kanäle ein breiteres Publikum erreichen – von Online-Enzyklopädien bis hin zu Radiosendungen, die über Social-Media-Plattformen verbreitet werden.

Für die heutige Gesellschaft bedeutet Kulturdokumentation mehr als nur die Bewahrung der Vergangenheit. Es ist ein fortwährendes Bestreben, dafür zu sorgen, dass lokales Wissen auch in einer zunehmend digitalen Welt weiterhin seinen Platz hat.

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