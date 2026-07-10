Wir feiern das Naturerbe des Bundesstaates Delta: Danke, dass ihr „Wiki Loves Earth 2026“ zu einem Erfolg gemacht habt!

„Wiki Loves Earth 2026 im Bundesstaat Delta“ ist im Bundesstaat Delta offiziell zu Ende gegangen – und was für ein Abenteuer das war! Von den Mangrovenwäldern des Deltas über die Bergwerke und Naturschutzgebiete bis hin zu den landschaftlichen Schönheiten in unseren Communities: Ihr wart mit euren Kameras vor Ort, um die Schönheit unserer Umwelt für die ganze Welt festzuhalten.

Deine Objektive haben der „Erde“ ein Gesicht gegeben. Viel zu lange waren afrikanische Ökosysteme im Internet unterrepräsentiert. Du hast dazu beigetragen zu einer Änderung beizutragen.

Diese Fotos landen nicht einfach nur in einer Galerie, sondern werden auf Wikipedia verwendet, um Millionen von Lesenden weltweit die Umweltgeschichte von Delta näherzubringen.

Wir haben am 11. Juni 2026 losgelegt und einen Fotospaziergang unternommen, um den „Mgbala Stream“ sowie eine Abbaustätte für nigerianische Natursteine festzuhalten, die hauptsächlich im Bauwesen verwendet werden.

Die Aktion ging am 14. Juni 2026 mit einer spannenden Session für Neulinge auf Wikimedia Commons zu Ende. Die Teilnehmenden konnten außerdem selbst ausprobieren, wie man Naturfotos für „Wiki Loves Earth“ hochlädt.

Diese neuen ehrenamtlichen Teilnehmenden waren von den Aktivitäten und Projekten der Wikimedia Foundation begeistert und beschlossen, dem Freien Wissen eine Chance zu geben.

Der Mehrwert: Mehr als nur Fotos

„Wiki Loves Earth 2026 im Bundesstaat Delta“ war mehr als nur ein Wettbewerb.

Neue Schreibende sind dazugekommen : Viele Teilnehmende haben zum ersten Mal etwas hochgeladen und sind nun aktive Wikimedians, die gerne dazulernen und mitwirken möchten.

: Viele Teilnehmende haben zum ersten Mal etwas hochgeladen und sind nun aktive Wikimedians, die gerne dazulernen und mitwirken möchten. Der bisher unterrepräsentierte Inhalt hat zugenommen : Mit dieser Kampagne haben wir Lücken in Bezug auf die Artenvielfalt, Feuchtgebiete und Naturschutzgebiete im Delta geschlossen.

: Mit dieser Kampagne haben wir Lücken in Bezug auf die Artenvielfalt, Feuchtgebiete und Naturschutzgebiete im Delta geschlossen. Bewusstsein geschärft: Die Kampagne hat Diskussionen darüber angestoßen, warum wir unser Naturerbe jetzt dokumentieren und schützen müssen – denn wenn wir das nicht tun, bleibt der nächsten Generation vielleicht nur wenig oder gar kein Wissen darüber.

Der Fotowettbewerb ist zwar vorbei, aber die Arbeit geht weiter. Alle gültigen Fotos sind nun Teil des weltweiten „Wiki Loves Earth“-Archivs.

Schaut euch hier unsere wunderschönen Fotos von „Wiki Loves Earth 2026“ im Bundesstaat Delta an!

Wir sagen Modupe, Imela, Ese: Vielen Dank an alle Teilnehmenden, Freiwilligen, Partner und Unterstützende, die diese Kampagne zu einem Erfolg gemacht haben.

Lasst uns weiterhin Delta erfassen. Lasst uns weiterhin Wissen austauschen.

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