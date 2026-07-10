Wir machen CropTool für alle besser

Wikipedia hostet seine Bilder auf Wikimedia Commons, einer gemeinsamen Medienbibliothek, die allen Sprachversionen der Enzyklopädie zur Verfügung steht. Wikimedia Commons wurde jedoch auf der Grundlage eines „Text-zuerst“-Inhaltssystems aufgebaut, und die Tools zur Verwaltung von Bildern waren bisher nie ganz so benutzendenfreundlich, wie sie sein könnten.

Ein solches Tool ist CropTool, ein Wikimedia Commons-Gadget, mit dem Beitragende Bilder direkt im Browser zuschneiden und grundlegend bearbeiten können, ohne dass sie dafür externe Bearbeitungsprogramme benötigen. Es unterstützt JPEG-, PNG-, TIFF-, SVG-, WebP-, animierte GIF-, PDF- und DJVU-Dateien und wird täglich von Freiwilligen genutzt, um Medien im Wikimedia-Ökosystem zu verbessern.

Das Tool selbst funktionierte gut, aber die Benutzeroberflächen waren mittlerweile ziemlich veraltet. Ein Großteil davon war seit der Einführung im Jahr 2013 weitgehend unverändert geblieben. Letzten Monat hat sich die langjährige Tech-Beitragende und WikiPortraits-Fotografin Vera de Kok (Benutzerin:1Veertje) daran gemacht, eine umfassende Überarbeitung durchzuführen und mehrere seit langem gewünschte Features zu implementieren.

What has changed

Die auffälligsten Verbesserungen betreffen den Ablauf zum Bearbeiten selbst:

Endlich mobilfreundlich

Das Interface funktioniert jetzt auch auf Smartphones und Tablets, nicht mehr nur in Desktop-Browsern.

Mehrsprachige Unterstützung

CropTool wird gerade mit Translatewiki verknüpft, einer Plattform, die Open-Source-Projekte mit ehrenamtlichen Übersetzenden zusammenbringt. Englisch, Niederländisch, Französisch und Spanisch sind bereits verfügbar, weitere Sprachen folgen in Kürze. Die Unterstützung für Sprachen, die von rechts nach links geschrieben werden, wurde bereits hinzugefügt.

Intelligentere Verwaltung von Metadaten

Bevor du ein zugeschnittenes Bild hochlädst, kannst du die übernommenen Kategorien und Bildbeschreibungen überprüfen und alles abwählen, was nicht mehr zutrifft. Wenn zum Beispiel eine Person aus dem Bildausschnitt herausgeschnitten wurde, kann ihre Bildbeschreibung vor dem Hochladen entfernt werden.

Umgang mit Metadaten vor dem Hochladen in CropTool2

Detaillierte Bildanpassungen

Für Winkel, Kontrast, Sättigung und Helligkeit gibt es jetzt eigene Schieberegler, die jeweils über eine „Auto“-Schaltfläche für schnelle Korrekturen verfügen. Neben diesem neuen Feature stehen weiterhin numerische Eingabefelder für Benutzende zur Verfügung, die präzise Anpassungen bevorzugen.

Drehen leicht gemacht

Ein Foto um 90 Grad zu drehen war zwar schon möglich, aber die Option war in den Benutzendenoberflächen ziemlich versteckt.

Automatische Randerkennung

Die Randerkennung ist schon lange Teil von CropTool, ist nun aber über eine eigene Schaltfläche verfügbar und nicht mehr hinter einem einfachen Hyperlink versteckt.

Präzises Richten

Leicht schräge Horizonte und andere Ausrichtungsprobleme lassen sich durch präzise Anpassungen korrigieren.

Besseres Feedback

Die Systemmeldungen wurden überarbeitet, um sie besser sichtbar zu machen. Nach einem erfolgreichen Upload bietet CropTool nun praktische Schaltflächen, mit denen du den neuen Dateinamen oder die Datei-URL in die Zwischenablage kopieren kannst – ähnlich wie beim UploadWizard.

Nach dem Hochladen der neuen Datei wird „Dateinamen kopieren“ als Option in der Präsentation angezeigt.

Die Schreibrichtung von rechts nach links wird unterstützt.

Über eine Vergleichsschaltfläche können Benutzende ein Bild vorübergehend ohne jegliche Anpassungen von Kontrast, Sättigung oder Helligkeit anzeigen, wodurch sich die bearbeitete Version leichter mit dem Original vergleichen lässt.

Wikimedia-Aspekte

Die Benutzendenoberflächen nutzen nun das Codex-Icon-Set von Wikimedia und ersetzen damit die bisherigen Font-Awesome-Icons. Passend dazu wurde ein neues CropTool-Logo eingeführt. Auch die Farbpalette und die Abstände wurden an das Codex-Designsystem angepasst.

Das neue Logo von CropTool2

Wer nutzt CropTool?

Mit CropTool können Beitragende Medien komplett im Browser zuschneiden und optimieren, ohne Dateien herunterladen, bearbeiten und erneut auf Wikimedia Commons hochladen zu müssen. Der verlustfreie Zuschneidemodus bewahrt die Bildqualität, die OAuth-Autorisierung sorgt für die Sicherheit der Wikimedia-Konten und die Tools zur Überprüfung der Metadaten tragen dazu bei, dass die strukturierten Daten auf Commons auch nach dem Zuschneiden korrekt bleiben.

Probier’s mal aus

Du kannst CropTool sofort nutzen, indem du das Gadget aktivierst und die Option „Zuschneiden“ aus der Auswahl neben einem beliebigen Bild auf Wikimedia Commons auswählst.

CropTool läuft auf Wikimedia Toolforge, und sein Quellcode ist auf GitHub unter der MIT-Lizenz verfügbar.

Dankeschön

Dieses Projekt wurde von WikiPortraits finanziert, einer weltweiten Fotoinitiative, die hochwertige, frei lizenzierte Porträts für Wikipedia, Wikimedia Commons und die breite Öffentlichkeit bereitstellt.

Das Projekt wird von einem Netzwerk ehrenamtlicher Fotografen getragen und erhält Unterstützung von Partnern wie der Wikimedia Foundation, Wikimedia Schweiz, AfroCROWD, Wikimedia Norwegen und Wikimedia UK. Du kannst unsere Arbeit mit einer Einzelspende unterstützen.

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