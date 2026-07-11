Der „Bolivien-Japan-Freundschafts-Edit-a-thon“ ist vorbei!

Ein Karateka, der einen Karate-Anzug mit den Flaggen beider Länder trägt

Die Wikimedia Bolivia-Japan Friendship veranstaltete im Juni 2026 einen internationalen Online-Edit-a-thon mit dem Titel „Bolivia Japan Friendship 2026“. Wie wir bereits über den Hintergrund der Veranstaltung berichtet haben, erstellten 41 Teilnehmende aus Bolivien 13 neue Wikipedia-Artikel, während 33 Teilnehmende aus Japan 80 neue Artikel verfassten. Außerdem wurden bestehende Artikel erweitert, Wikidata-Einträge bearbeitet und aktualisiert und insgesamt 636 Bilder auf Wikimedia Commons hochgeladen! Carlillasa wird den Bericht für die bolivianische Seite vorstellen, und Wadakuramon wird den Bericht für die japanische Seite präsentieren.

Aktivitäten in Bolivien

In Bolivien haben wir uns darauf konzentriert, Fotos für Wikimedia Commons zu machen, da die meisten unserer Freiwilligen Fotografierende sind (sowohl Profis als auch Amateure). Wir haben mehrere Besuche in Dojos für japanische Kampfkünste organisiert und hochwertige Fotos von Judo, Aikido, Karate, Iaido und Kendo gemacht (im Moment stammen die meisten Iaido-Fotos auf Commons aus Bolivien!). Außerdem haben wir einen Bonsai-Garten besucht und an drei Cosplay-Veranstaltungen teilgenommen. Die japanische Kultur genießt hier hohes Ansehen: Die jüngeren Generationen sind große Fans der japanischen Küche und von Anime, und in jeder Stadt gibt es viele Kampfsportler, die japanische Kampfkünste ausüben. Diese Verbindung gab uns die Gelegenheit, das Interesse der bolivianischen Community an japanischen Themen zu zeigen, denn das ist in unserem Land wichtig und relevant, wurde aber bisher in den Wikimediaprojekten kaum repräsentiert.

Cosplayer in La Paz Karate Training Kendo Senseis Aikido Demonstration Iaido Demonstration Bonsai Experte Außerdem haben wir eine tolle Partnerschaft mit der Japanischen Gesellschaft von La Paz aufgebaut. Gemeinsam mit ihnen haben wir einen Wikipedia-Workshop veranstaltet, und ein paar Wochen später haben sie uns am 27. Juni ihre Türen für unseren Präsenz-Edit-a-thon geöffnet. An diesem Tag kamen 24 Freiwillige zusammen, um Wikipedia-Artikel zu dieser Freundschaft zu verbessern und Bilder auf Commons zu kategorisieren. Außerdem besuchten wir das Historische Zentrum zur japanischen Einwanderung in Bolivien, das sich im Gebäude der Japanischen Gesellschaft befindet, und erfuhren viel über die ersten Japaner, die 1899 nach Bolivien kamen. Wir haben uns riesig gefreut, denn diese Initiative brachte neue Nikkei-Freiwillige in die bolivianische Community, und sie hatten die Gelegenheit, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und wichtige Informationen über die historischen japanischen Einwanderungsprozesse in Bolivien zu ergänzen.

Gruppenfoto der Edit-a-thon-Gruppe der Japanischen Gesellschaft von La Paz, 27. Juni 2026 Wir sind echt zufrieden mit den Ergebnissen und freuen uns darauf, unsere Freundschaft mit der japanischen Community fortzusetzen! — Carlillasa

Edit-a-thon in Japan

In Japan hört oder liest man im Alltag selten etwas über Bolivien. Doch sobald der Edit-a-thon losging, wurden fast täglich neue Artikel über Boliviens Natur, Gesellschaft und Kultur hinzugefügt. Ich kann zwar nicht alle aufzählen, aber die Artikel – die die Diversität der Teilnehmenden widerspiegeln – bieten faszinierende Lektüre; sie decken Themen ab, die von den Silberminen am Cerro Rico über die Musikfestivals Flaviadas bis hin zum Intellektuellen Jaime Mendoza reichen. Man kann auch den damit verbundenen Aufwand nachvollziehen, wie zum Beispiel das Führen von Interviews mit wertvollen Quellen – wie „Andes no Ie Bolivia“ – und das sorgfältige Übersetzen umfangreicher Texte. Darüber hinaus wurden mehrere dieser Beiträge von den Wikipedianern/innen als „Neue Artikel“ oder „Verbesserte Artikel“ ausgewählt, was die Tiefe und Breite der japanischen Community unterstreicht. Bemerkenswert war auch, dass die Veranstaltungsseite selbst von den vielen Teilnehmenden ständig mit neuen Inhalten aktualisiert wurde.

Innenansicht des „Andes no Ie Bolivia“ in Kodaira, Tokio Salteña und Zimttee nach bolivianischer Art im „Andes no Ie Bolivia“ JICA Yokohama und das Japanische Auswanderermuseum

Außenansicht des Restaurants „El Bosque“ in Tsurumi-ku, Yokohama, Japan. Käse-Empanada und Mocochinchi im „El Bosque“ Ein Singani-Highball, der am Stand von Viento Boliviano während einer Veranstaltung bei der JICA in Yokohama verkauft wurde

Am 21. Juni fand im Tobacco & Salt Museum in Tokio ein Edit-a-thon vor Ort statt – ein Veranstaltungsort, der in Bezug auf beide Produkte Verbindungen zu Bolivien hat. Dreizehn Teilnehmende besichtigten begeistert die Ausstellungsstücke und nutzten das Material des Museums, um insgesamt 14 Artikel zu erstellen oder zu erweitern.

Gruppenfoto vom „Tabacco and Salt“-Edit-a-thon, 21. Juni 2026

Obwohl der Edit-a-thon Bolivien betraf – das auf der anderen Seite des Globus liegt –, konnten wir trotz der kurzen Vorbereitungszeit viele Teilnehmende begrüßen. Das hat uns auch ein echtes Gefühl dafür vermittelt, wie die japanische Wikipedia nicht nur Nutzende in Japan, sondern auch im Ausland erreicht, einschließlich der japanischen Diaspora. Auf dieser Erfahrung aufbauend freuen wir uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Menschen auf der ganzen Welt über Wikimedia fortzusetzen. — Wadakuramon

Das fröhliche Wikimedia-Freundschaft Bolivien-Japan-Logo

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