Die malaysische Nutzergruppe hat in Seoul ein Wiki-Treffen veranstaltet!

Am 25. Juni hat die Wikimedia-Nutzergruppe Malaysia in den Büroräumen der koreanischen Wikimedia-Vereinigung eine Wikimedia-Informationsveranstaltung für die malaysische Auswanderergemeinschaft in Südkorea veranstaltet. Der Austausch zwischen den Partnerorganisationen in Korea und Malaysia ist seit dem erfolgreichen ersten koreanisch-malaysischen Editorathon am 11. Oktober letzten Jahres in eine neue Phase eingetreten – und ich möchte euch hier die Hintergründe dieser Veranstaltung aus meiner Sicht als Zuschauerin schildern!

Der Grund, warum ich nach Korea gekommen bin

Baby Monster beim Abflug vom Flughafen Incheon im Mai 2025, TV10 CC BY 3.0

Der Anlass für diese Veranstaltung war, dass Farouk sich entschlossen hatte, das Welt-Tournee-Konzert der K-Pop-Girlgroup Baby Monster, deren Fan er ist, in Seoul zu besuchen. Vor einem Monat teilte er uns mit, dass er für etwa eine Woche nach Korea reisen würde, um das Konzert zu besuchen. Er wollte diese Gelegenheit nutzen, um die malaysische Exilgemeinde zu einem Wikimedia-Treffen zusammenzubringen, und fragte bei unserem Verein an, ob wir bei der Organisation dieser Veranstaltung helfen könnten. Auf dieser Grundlage haben wir dann mit der Organisation der Veranstaltung begonnen.

Treffen mit der malaysischen Botschaft in Südkorea

Vor der Veranstaltung fand ein Treffen zwischen Vertretern der malaysischen Botschaft in Südkorea und der malaysischen Nutzergruppe statt, und ich hatte die Gelegenheit, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Die Aktivist/innen der malaysischen Nutzergruppe stellten die Wikimedia-Bewegung vor und berichteten über die Erfolge unserer Austauschaktivitäten. Besonders beeindruckend war, dass die malaysische Nutzergruppe berichtete, sie habe neben den Wikimedia-Aktivitäten in Malaysia auch in verschiedenen anderen Ländern vor Ort aktiv gewirkt und zahlreiche Kooperationen mit den dortigen malaysischen Auswanderergemeinschaften und diplomatischen Vertretungen aufgebaut. Auf der Grundlage dieser Beispiele aus anderen Ländern konnten wir uns darüber austauschen, in welche Richtung die Zusammenarbeit zwischen der malaysischen Botschaft in Südkorea, den lokalen Auswanderergemeinschaften und der malaysischen Nutzergruppe gehen könnte, Es war eine lehrreiche Zeit, in der wir uns positiv darüber austauschen konnten, wie die koreanische Wikimedia-Vereinigung die Wikimedia-Aktivitäten der Auswanderer unterstützen und gleichzeitig das Image Malaysias in Korea verbessern kann.

Es ist in Malaysia Tradition, anlässlich eines Besuchs eine Gedenkplakette zu überreichen, und als wir dir diese Plakette überreichten, haben wir ein Erinnerungsfoto gemacht.

Juni, am Tag der Veranstaltung

Endlich war der Tag der Veranstaltung gekommen. An der Wikimedia-Seoul-Austauschsitzung, die im Büro der Wikimedia Korea in Seoul stattfand, nahmen acht Personen teil. Unter den Teilnehmenden waren Malaysier/innen, die in Seoul leben, aber auch Leute, die sich sehr für Korea interessieren und wie Faruk extra nach Seoul gekommen waren, um ein Konzert von Baby Monster zu sehen. Außerdem waren zwei Teilnehmende aus der koreanischen Community dabei, darunter auch ich, und wir haben uns mit den Malaysier/innen unterhalten.

Die Teilnehmenden lernten verschiedene Wikimedia-Projekte kennen, darunter Wikipedia, Wiktionary, Wikidata und Wikimedia Commons. Obwohl die Veranstaltung nur kurz war, konnten die Teilnehmenden als Mitwirkende am freien Wissen selbst Erfahrungen mit der Bearbeitung von Wikimedia-Projekten sammeln. Außerdem tauschten sie sich über ihre jeweiligen Erfahrungen aus, wie die Wikimedia-Bewegung durch Workshops, Standwerbung, Partnerschaften und den Austausch mit der lokalen Gemeinschaft in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Die Ergebnisse der Veranstaltung findest du hier.

Die Wikimedia Korea und unsere Community möchten auf der Grundlage dieses Beispiels nicht nur die Wikimedia-Bewegung in Südkorea fördern, sondern auch die Aktivitäten von Wikimedians aus aller Welt in Südkorea unterstützen und Gelegenheiten zum Austausch mit den koreanischen Wikimedianern schaffen. Falls ihr vorhabt, nach Südkorea zu kommen, meldet euch jederzeit bei uns! Wir möchten tolle Gelegenheiten für den Austausch unter Wikimedians schaffen!

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