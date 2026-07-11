Ich habe versucht, die Erstellung eines Stammbaums mithilfe von Gemini Canvas zu automatisieren

Hallo. Ich bin Lin (User:Lin Xiangru). Ich werde mal versuchen, ab und zu so etwas wie einen Technik-Blog zu schreiben.

*Die in diesem Beitrag verwendeten Fotos (Screenshots) stammen, sofern nicht anders angegeben, von Lin Xiangru, CC BY-SA 4.0.

Der Auslöser

Ich besuche dieses Semester einen Kurs über generative KI. Dort gab es eine Einführung in Gemini Canvas und eine Aufgabe, bei der wir es anwenden sollten.

Normalerweise schreibe ich Artikel für Wikipedia und finde es manchmal mühsam, Stammbäume zu erstellen. Oder besser gesagt: In letzter Zeit finde ich es mühsam und füge deshalb keine Stammbäume mehr in meine Artikel ein. Aber ich verstehe theoretisch, dass man mit Wikidata solche Stammbäume automatisch erstellen könnte (und dieser Gedanke schwirrt mir auch irgendwie im Kopf herum). Das Problem ist nur, dass mir die Programmierkenntnisse fehlen, um das umzusetzen. Ich würde das gerne richtig lernen, aber ehrlich gesagt habe ich keine Zeit dafür.

Also, wie wäre es, wenn wir diese Teile einfach komplett der KI überlassen? Ich hab das Verfassen von Wikipedia-Artikeln auch gelernt, indem ich mir die Beiträge anderer angesehen und sie so nach und nach entschlüsselt habe – vielleicht könnte ich es ja auf die gleiche Weise lernen, wenn es klappt.

Übrigens hab ich zwar schon mal gehört, dass es noch andere gute Tools gibt, aber da die Universität Kyoto eine Partnerschaft mit Google eingegangen ist (*), und allen Studierenden ein Google Workspace-Konto für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt wird, nutzen wir vorerst einfach Gemini.

*Weitere Details findest du unter Wir haben mit Google Cloud Japan LLC eine umfassende Kooperationsvereinbarung zur Verwirklichung der digitalen Transformation an Hochschulen unterzeichnet, wobei der Einsatz von KI im Mittelpunkt steht (japanisch)

Diesmaliges Ziel

Diesmal nehme ich das „Ogi-Han“ als Beispiel. Bei diesem Ogi-Han gibt es ① keinen Wechsel der Feudalherrenfamilie (das würde die Sache etwas kompliziert machen), ② eine Erbfolge unter Brüdern und ③ nur einen einzigen Fall einer eindeutigen Adoption zur Erbfolge (Nabeshima Naotora) – daher lässt sich der Stammbaum relativ einfach erstellen, und es gibt dennoch einige Punkte, die ich zumindest testen möchte. Das liegt zum einen daran, dass ich den Artikel selbst überarbeitet habe, zum anderen habe ich unter den Clans, die mir spontan eingefallen sind, diesen als denjenigen eingeschätzt, der sich am besten als Versuchsobjekt eignet.

Ich stelle mir das Endergebnis übrigens so vor.

Auf jeden Fall fände ich es gut, wenn ich mich mit Algebra auskennen würde.

*Nachtrag: Außerdem denke ich, dass man zumindest die Kinder des Feudalherrn, über die es einen Wikipedia-Artikel gibt, hinzufügen könnte, aber das werde ich dann ein anderes Mal machen.

Handeln statt nachdenken

Jedenfalls war das, was ich mir zunächst vorgestellt hatte, Folgendes.

Die betreffenden Personen (Artikel) sind diejenigen, denen die Kategorie [[Category:小城藩主]] zugewiesen wurde, sowie deren Väter, deren Väter wiederum … und so weiter.

Die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sowie zwischen Geschwistern werden anhand von P22 (Vater), P40 (Kind), P3373 (Geschwister) und P569 (Geburtsdatum) bestimmt.

Es bringt nichts, hier lange darüber zu quatschen, also probier ich erst mal einfach mal eine beliebige Eingabe aus.

„Erstelle bitte ein Tool, das automatisch Stammbäume der Feudalherren der einzelnen Han erstellt. Um zunächst festzustellen, ob es sich um den Feudalherrn eines bestimmten Han handelt, kannst du in der japanischen Wikipedia prüfen, ob die Person unter [[Category:〇〇藩主]] aufgeführt ist. Anschließend lassen sich die Verwandtschaftsbeziehungen dieser Personen über Wikidata ermitteln. Wenn unter P40 ein Link vorhanden ist, bedeutet das, dass es sich bei dem Linkziel um ein Kind handelt. Die Ausgabe soll bitte im Wikitext-Format erfolgen. Template:Tree chart wird empfohlen. “

Vielleicht wäre es besser, von Anfang an einen längeren Text einzugeben, aber da ich erst mal sehen wollte, was dabei herauskommt, hab ich es erst mal dabei belassen. Wenn man von Anfang an Geschwister- und Adoptivbeziehungen festlegt, scheint es mir ziemlich mühsam zu sein, das später noch zu ändern. Bei der Ausgabe in diesem Zustand werden natürlich auch die Informationen aus Vorlagen übernommen, die in derselben Kategorie gespeichert sind, deshalb hab ich zusätzlich festgelegt, dass nur Artikel aus dem „Standard-Namensraum“ berücksichtigt werden sollen. Das Ergebnis der Ausgabe siehst du unten.

Es gibt zwar einiges zu kritisieren (wahrscheinlich gibt es ja fast nur Kritikpunkte), aber für den Start ist das gar nicht so schlecht.

Ab hier werden wir verschiedene Verbesserungen vornehmen.

Ein großes Problem

Übrigens gibt es in Wikidata keine Eigenschaft, die dem Begriff „Regierungszeit“ entspricht (*nach unseren Recherchen).

Genauer gesagt kommt P39 (öffentliches Amt) dem am nächsten: Wenn man dort „Fürst des Ogi-Clans“ angibt (eigentlich wäre es wohl korrekter, auf „Daimyo“ zu verlinken, aber um das aktuelle Ziel zu erreichen, sollte man wohl auf [[Category:Fürst des Ogi-Clans]] verlinken) und dann als Zusatzangaben „Startdatum“ und „Enddatum“ einträgt, lassen sich Informationen wie die Generationenzahl gut ordnen. Aber ehrlich gesagt ist das ziemlich mühsam. (Es wäre super, wenn jemand die Infos aus der Infobox mit einem Bot oder so in Wikidata importieren könnte…)

Da ich bei dieser Bearbeitung den Aufwand für die Bearbeitung von Wikidata so gering wie möglich halten möchte, ist die Frage, wie ich die Nachkommen darstellen soll, ein kleiner Knackpunkt. (Das heißt, ich werde mich auf die Eigenschaften beschränken, die bei den meisten Wikidata-Artikeln zu Daimyō bereits gepflegt sind.)

Zuerst überlege ich mir, wie ich hier vorgehen soll.

Oder besser gesagt: Was die Regierungszeit des Feudalherrn angeht, gibt es dafür sogar in der Infobox gar keinen Eintrag… (Ende der Mitteilung)

Ich hab mal die Datenquelle für den Feudalherrn geändert

…(。´・ω・) Hm?

Ich hatte die Vorlagen für die vorherige und die nächste Generation sowie die Navigationsvorlage völlig vergessen!

*Damit sind Vorlagen wie [[Template:小城藩主]] gemeint.)

Zu den Vorteilen dieser Vorlage gehören: ① Da die Häuser getrennt aufgeführt sind, lässt sich leicht zwischen ihnen unterscheiden; ② Da die Regierungsjahre daneben stehen, lässt sich die Generation leicht erkennen; ③ Die Schreibweise der Vorlage ist grundsätzlich einheitlich. Besonders wichtig ist Punkt ③! Einheitlichkeit ist das Wichtigste! Anstatt Artikel zu bearbeiten, in denen [[Category:〇〇藩主]] gespeichert ist, scheint es schneller zu sein, die Navigationsvorlage zu nutzen.

Nun gut, Zeit für einen Kurswechsel. Ich werde Gemini meine bisherigen Überlegungen mitteilen. Warte mal kurz.

Das ist das Ergebnis dessen, was ich bisher gesagt habe.

Du hast die Eltern-Kind-Beziehung gut analysiert. Na dann, lass uns ab hier verschiedene Bedingungen hinzufügen.

Persönliche Beziehungen korrekt beschreiben lassen

Bei dieser Vorlage ist zwar festgelegt, dass „jede Box die Breite von drei Kacheln hat“, aber da ich diese Einstellung vergessen hatte, war mir nicht ganz klar, warum die Darstellung nicht richtig funktionierte. Ich habe mir die Anleitung zu [[Template:tree chart]] durchgelesen und beschlossen, meine Vorgehensweise noch einmal zu überdenken.

Er hört einfach nicht auf mich…

Zunächst hab ich mal versucht, die Positionen der Personen korrekt zu beschreiben. Die Personen sind zwar auf das n-te Argument beschränkt, wobei n ≡ 1 (mod 4) gilt (z. B. „1“ oder „5“), aber wenn sie aufgrund von Geschwisterbeziehungen nebeneinander stehen, ergibt sich eine komplizierte Musteraufteilung: Nach dem ersten Argument folgt zum Beispiel das dritte Argument. So was will ich echt nicht selbst schreiben.

Der letztendlich ausgegebene Code.

Übrigens fange ich ab hier an, einfach so Linien zu zeichnen. Anscheinend hatte ich die Linien zwar von Anfang an berücksichtigt, aber bei der Positionsberechnung einen Fehler gemacht und angenommen, die Linie sei das 0,5. Argument! (Keine natürliche Zahl! Was für eine Überraschung!)

Obwohl wir einige Schwierigkeiten hatten, scheint er es irgendwie verstanden zu haben.

Definition von Geschwister- und Adoptivbeziehungen

Ich frage mich, ob ich das hier eigentlich zuerst hätte machen sollen.

Wenn du einen Stammbaum erstellst, musst du auch Geschwisterbeziehungen und Adoptionsverhältnisse berücksichtigen. Vor allem in der obigen Abbildung sind die Adoptionsverhältnisse nicht gut dargestellt.

Bei Geschwisterbeziehungen lässt sich anhand des Geburtsdatums (P569) bereits feststellen, wer der ältere und wer der jüngere Bruder ist. Es reicht also aus, nur zu erklären, wie man die Linien zieht, damit

„Wenn die Eltern das erste Argument sind und sie zwei Kinder haben, verbindest du sie mit {{Tree chart| | ) | – | – | – | . | | | | | | | | | }}. Bei drei Kindern sieht es so aus: {{Tree chart| | ) | – | – | – | v | – | – | – | . | | | | | | | | | }} – man kann sich das so vorstellen, dass mit jedem weiteren Kind links neben dem ) ein | – | – | – | v hinzukommt.“

Das sollte als Erklärung reichen. Jetzt lassen sich die Geschwisterbeziehungen auch gut darstellen.

Zum Schluss definieren wir noch das Adoptionsverhältnis. Hier fällt Naotora Nabeshima darunter. Die Abbildung unten zeigt den zuvor erstellten Stammbaum der Familie Nabeshima. Naotora Nabeshima ist zwar eine Adoptivtochter des Hauptclans, des Saga-Clans, doch wenn man die männliche Linie zurückverfolgt, gelangt man zu Katsushige Nabeshima (dem Vater von Motoshige Nabeshima, dem Gründer von Ogi). Ich war mir nicht ganz sicher, bis zu welchem Punkt man jemanden im Stammbaum als Adoptivkind betrachten soll, aber wenn bis zur vierten Generation (Urgroßvater) kein Fürst vorhanden ist, habe ich beschlossen, die Person als „Adoptivkind“ zu behandeln und sie mit einer gestrichelten Linie mit dem vorherigen Fürsten zu verbinden.

Stammbaum der Familie Nabeshima aus der Edo-Zeit（Lin Xiangru, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons）

„Verfolge die Linie deines Vaters (P22) bis zur vierten Generation (also bis zum Ururgroßvater) zurück. Falls du dabei auf einen anderen Feudalherrn stößt, beschreibe die Abstammungslinie bis zu dem Feudalherrn, der am engsten mit ihm verwandt ist. Wenn keine Verbindung besteht, geht man von einer Adoption aus. In diesem Fall ordne ihn unter dem vorherigen Feudalherrn ein. Während die Verbindung normalerweise mit einer durchgezogenen Linie (|) dargestellt wird, wird sie bei einer Adoption mit einer gestrichelten Linie (:) dargestellt.“

Und so… genau wie ursprünglich geplant, ist es mir gelungen, es richtig zu formulieren.

Test

Ich hab den Test auch bei den Hasuike-Domänen und den Kashima-Domänen durchgeführt, die ebenfalls Nebengebiete der Saga-Domäne sind. Was die Hasuike-Domäne angeht, wurde der Stammbaum korrekt erstellt.

Was das Fürstentum Kashima angeht, gibt es nur einen einzigen Fehler. Das ist bei Nebenfürstentümern ja oft so: Naohiro Nabeshima aus dem Fürstentum Kashima wechselte als „Ersatzmann“ zum Hauptfürstentum Saga, und das Fürstentum Kashima wurde zunächst von seinem Adoptivsohn Naoyoshi Nabeshima übernommen – doch letztendlich hat dann doch der Sohn des früheren Fürsten Naohiro die Nachfolge angetreten. Da nicht festgelegt war, wie man in solchen Fällen vorgehen soll, wurde Naoyoshi wohl vorläufig mit einer durchgezogenen Linie verbunden. Solche Kleinigkeiten lassen sich ganz einfach durch manuelle Korrektur des ausgegebenen Codes beheben.

Was den Grund dafür angeht, dass ich das im Saga-Clan noch nicht ausprobiert habe: Im Saga-Clan hat sich die Daimyo-Familie zwischendurch von den Ryūzōji zu den Nabeshima gewechselt. Da ich das dort noch nicht berücksichtigt habe, werde ich das in Zukunft nachholen. (Das lässt sich wahrscheinlich ganz einfach umsetzen.)

Stammbaum des Han-Clans von Hasuike

Stammbaum des Fürstentums Kashima

Zusammenfassung

Einfach aus der Motivation heraus, „nebenbei während der Vorlesungen an der Uni…“, hab ich mich mit verschiedenen Dingen herumgeschlagen. Den Code, der in der Experimentierphase entstanden ist, hab ich zur Dokumentation in der Versionsgeschichte der Seite User:Lin Xiangru/Labor gespeichert.

Das dauerte etwa drei Stunden, oder? (Plus eine Stunde für das Schreiben des „Diff“.) Wenn man in dieser Zeit ein Tool erstellen kann, das beim Verfassen zukünftiger Artikel nützlich sein könnte, geht das echt schnell. Trotzdem – der technische Fortschritt ist schon beängstigend. In den letzten ein, zwei Jahren hat sich das alles total verändert: Sind die Technologien für Laien jetzt einfacher zu bedienen, oder haben sie sich einfach daran gewöhnt?

Ich schreibe selbst Beiträge für Wikipedia und sehe oft Nutzer, die solche Tools nicht richtig im Griff haben – oder besser gesagt, die sich eher von den Tools leiten lassen. Mir ist es zwar egal, wenn diese Leute dadurch selbst Schaden nehmen, aber es scheint, als würde dadurch auch Wikipedia Schaden nehmen … In diesem Sinne bin ich grundsätzlich der Meinung, dass die Nutzung solcher Tools zwar nominell verboten sein sollte, aber wer sich sicher im Umgang damit ist, ruhig heimlich und geschickt damit umgehen darf. Und ich selbst nutze solche Dinge eher ungern.

Aber wenn wir (die japanische Wikipedia) dabei einfach auf der Spur bleiben, während alle anderen weitermachen, dann ist das eben so … Wie Norimaki schon auf der ESEAP-Konferenz mehrfach angemerkt hat, ändert sich auch meine Einstellung langsam: Ich muss irgendwie einen Weg finden, mit diesen Tools zurechtzukommen. Diejenigen, die sich sicher sind, dass sie damit umgehen können, sollten uns erst mal zeigen, wie es geht. Auch wenn mir das ein bisschen arrogant vorkommt.

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