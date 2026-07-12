Workshop-Reihe „Freies Wissen und antirassistische Perspektiven“ in Brasilien

Die Anmeldungen für die Workshop-Reihe „Freies Wissen und antirassistische Perspektiven“ auf portugiesisch sind jetzt offen! Die Veranstaltung wird vom Projekt „Mehr Geschichtstheorie auf dem Wiki“ organisiert und zielt darauf ab, Ungleichheiten bei der Repräsentation und algorithmischen Rassismus durch Schulungen zur Bearbeitung der Wikimedia-Plattformen zu bekämpfen.

Auch wenn die Digitalisierung des brasilianischen Alltags die Kommunikation beschleunigt und den Zugang zu verschiedenen Wissensquellen erleichtert hat, hat sie gleichzeitig finanzielle Ungleichheiten und Ungleichheiten bei der Repräsentation deutlich gemacht. Während die wenigen Darstellungen schwarzer Menschen mit abwertenden Stereotypen verbunden sind, verstärken Suchmaschinen die weiße kulturelle Hegemonie, indem sie in Ergebnissen, die eigentlich universell sein sollten, überwiegend weiße Menschen zeigen.

Um diese Ungleichheit zu bekämpfen, bietet die Workshop-Reihe „Freies Wissen und antirassistische Perspektiven“ vom 11. bis zum 21. Juli vier Treffen auf portugiesisch an, bei denen es um die Schulung zum Bearbeiten und Beitragen bei Wikipedia, Wikidata und Wikimedia Commons geht. Neben der technischen Schulung werden die Workshops auch kritische Diskussionen über die Lücken, Lebenswege und Beiträge von Schwarzen auf den Wikimedia-Plattformen anregen.

Die Workshops sind so konzipiert, dass sie sowohl Wikimedianer-Neulinge oder Leute, die noch nie etwas bearbeitet haben, als auch diejenigen auf portugiesisch ansprechen, die bereits Erfahrung haben und ihre Fähigkeiten verbessern möchten. Die Treffen finden online und synchron auf portugiesisch statt, sodass die Moderierenden und Teilnehmenden in Echtzeit miteinander in Kontakt treten können.

Um den Austausch zwischen Teilnehmenden mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen zu fördern, erhalten alle Angemeldeten außerdem Zugang zu einer WhatsApp-Gruppe, in der sie sich mit der Community auf portugiesisch austauschen können. Zudem werden Betreuungssitzungen über Google Meet angeboten, in denen Fragen zum Inhalt der Workshops und zu den vorgeschlagenen Aktivitäten geklärt werden können.

Die Reihe wird koordiniert von Lorena Lúcio, Geschichtslehrerin im Grundschulbereich, Masterstudentin und Forscherin zu Themen rund um ethnisch-rassische Beziehungen im schulischen Umfeld, sowie von Maria Emilia Vasconcelos, Dozentin am Fachbereich Geschichte der Bundesuniversität für Landwirtschaft in Pernambuco (UFRPE). Um ein Umfeld für Dialog und gemeinsames Gestalten zu schaffen, haben wir außerdem Mitglieder aus den akademischen Kreisen und Wikimedians im Beirat.

Die Anmeldung ist kostenlos und kann über dieses Formular erfolgen. Bei Teilnahme an den Veranstaltungen erhältst du ein Weiterbildungszertifikat.

Die Workshop-Reihe „Freies Wissen und antirassistische Perspektiven“ ist Teil der Kampagne „Mehr Blackness in der Geschichtstheorie auf der Wiki“ und wird unterstützt vom Verein Wikimedia Brasil, dem Netzwerk Organize!, der Gruppe HumaniData, dem Projekt Afropédia, dem Zentrum für Studien und Beratung zu Menschenrechten Palmares, dem Zentrum für afro-brasilianische Studien (NEAB), vom Labor „História Editorial“, vom Netzwerk schwarzer Historikerinnen und Historiker, vom Podcast „História Pirata“, vom Labor für Lehre, Forschung und Weiterbildung in Geschichte (LEPEHIS) und vom Portal „Café História“.

Weitere Infos findest du auf der Seite: Projekt „Mehr Geschichtstheorie auf dem Wiki“/Workshop-Reihe „Mehr Blackness in der Geschichtstheorie auf dem Wiki 2026“

Mach mit!

Über das Projekt „Mais+“

„Mais Teoria da História no Wiki“ ist ein Projekt zur öffentlichen Geschichtsvermittlung, das darauf abzielt, die Debatte über Gender-, Sexualitäts- und Rassenstudien sowie über die Erkenntnistheorien des Globalen Südens zu erweitern. Das Projekt wird von der Wikimedia-Stiftung gefördert und arbeitet mit der Brasilianischen Gesellschaft für Theorie und Geschichte der Geschichtsschreibung (SBTHH) sowie dem Nationalen Geschichtsverband (ANPUH-Brasil) zusammen, außerdem mit verschiedenen Forschungszentren für Geschichtstheorie und mit Mitgliedern sowie unabhängigen Gruppen der Wikimedia-Bewegung.

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