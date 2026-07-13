Vic Sfriso: Von den Erinnerungen von Trans-Personen in Argentinien lernen

Vic Sfriso. Foto von Mauricio Genta, CC BY-SA 4.0

Letzten Monat hatten wir die Gelegenheit, mit Vic Sfriso (1989, Buenos Aires, they/them) zu sprechen. Vic lebt in Buenos Aires und ist Programm- und Community-Leiterin der Benutzergruppe Wikimedia LGBT+, Mitkoordinatorin des Wikimedia Volunteer Supporters Network und leitet das Community- und Advocacy-Programm bei Wikimedia Argentina. Außerdem ist Vic als Autorin und Forscherin tätig und beschäftigt sich vor allem mit LGBT+-Erfahrungen sowie sexuellen und reproduktiven Rechten.

Unser Gespräch mit Vic war Teil einer Interviewreihe mit Gender-Aktivist*innen für das Projekt Wiki und GLAM: Wissen nutzen, um die Geschlechtergleichstellung zu fördern. Diese Interviews beleuchten die gemeinsamen Bemühungen, die Geschlechtergleichstellung innerhalb von Wikimedia durch Partnerschaften mit GLAM-Einrichtungen zu fördern. Auch wenn jeder Kontext seine eigenen Besonderheiten hat – wir haben Projekte in Portugal, Spanien, den Vereinigten Staaten und Indien besprochen –, drehten sich alle unsere bisherigen Diskussionen um die Geschichte und das Gedächtnis von cisgeschlechtlichen Frauen. Das Gespräch mit Vic bot die Gelegenheit, diese Perspektive zu erweitern, indem wir aus den Erfahrungen queerer und trans-Gemeinschaften lernten. In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf die Besonderheiten der Trans-Geschichte, da sie uns viel lehren kann, wenn wir versuchen, die Dynamiken des kollektiven Gedächtnisses und der historischen Bewahrung innerhalb von Wikimedia zu verstehen.

Wir verwenden hier die Begriffe „trans“ oder „transgender“, um ein breites Spektrum an Geschlechtsidentitäten und -rollen zu bezeichnen, die sich von denen unterscheiden, die typischerweise mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht assoziiert werden. Vic hat uns daran erinnert, dass diese Erfahrungen wiederum von Faktoren wie Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, sozialer Schicht, sozialem Hintergrund und dem geografischen Standort von Einzelpersonen und Gruppen geprägt sind (zum Beispiel, ob sie im Globalen Norden oder im Globalen Süden leben). All diese Faktoren wirken aufeinander ein und beeinflussen den Zugang der Nutzenden zu Institutionen und Technologien des Gedächtnisses.

Unser Gespräch beleuchtete Aspekte des kollektiven Gedenkens, die durch die digitale Welt vermittelt werden und zwar nicht ausschließlich, aber doch besonders relevant für die Bemühungen um die Erinnerung von Trans-Personen sind. Es rückte einen zentralen Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Wikimedia und GLAM in den Vordergrund, die sich dem Gedenken an geschlechtliche Minderheiten widmet: den Aufbau von Archiven. Dieses Thema war bereits in unseren früheren Interviews zur Sprache gekommen, allerdings aus einer anderen Perspektive. Als wir Vic zuhörten, wie sie die Bemühungen von Trans-Personen und Lesben beschrieben, ihre Geschichte zu sammeln, zu erforschen und zu vermitteln, gewannen wir wertvolle Einblicke darin, wie Gemeinschaften mit den Spannungen zwischen Sichtbarkeit und Auslöschung umgehen, die die Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses prägen. Zuvor hatten wir erfahren, dass ein Großteil der Arbeit von Gender-Aktivist*innen, die sich der Geschichte von Cis-Frauen widmen, darin bestand, Museumslager, Archive und Bibliotheken auf der Suche nach übersehenen Persönlichkeiten und Geschichten zu „durchwühlen“. Wenn wir jedoch über die Erinnerung von Trans-Personen sprechen, müssen wir noch einen Schritt weiter zurückgehen, da reguläre institutionelle Archive seltener Aufzeichnungen zu diesen Communities enthalten. Tatsächlich wurden Trans-Identitäten an den meisten Orten bis vor kurzem noch nicht offiziell anerkannt. In Argentinien zum Beispiel wurde das bahnbrechende Gesetz zur Geschlechtsidentität, das Trans-Personen das Recht einräumte, entsprechend ihrer Geschlechtsidentität anerkannt und behandelt zu werden, ohne dass eine geschlechtsangleichende Operation erforderlich ist, erst 2012 verabschiedet.

Herausforderungen und Chancen

Auch ohne die beständige Unterstützung durch Kulturerbe-Institutionen haben Trans-Gemeinschaften schon lange das Potenzial der digitalen Archivierung erkannt und nutzen Blogs und Social-Media-Plattformen wie Facebook, um zu Beiträgen in Form von Dokumenten, Bildern und Erfahrungsberichten über ihre eigenen persönlichen Erlebnisse sowie die Erinnerungen von Freunden aufzurufen. Laut Vic kann Wikimedia in diesem Prozess ein wirkungsvolles Tool sein und als Bündnispartner bei der Bewahrung der historischen Erinnerungen von Trans-Personen dienen. Es gibt jedoch einige Herausforderungen. Bemühungen zur Bewahrung der Erinnerung von Transgender-Personen stützen sich meist stark auf mündliche Überlieferungen und nutzergenerierte Inhalte, die für Wikimedia normalerweise nicht als zuverlässige Quellen gelten. Obwohl dieses Thema in all unseren Gesprächen mit Gender-Aktivist*innen zur Sprache kam, hat es besonders großen Einfluss auf die Erinnerungsarbeit von Trans-Personen, da die Institutionalisierung ihrer Archive noch in den Kinderschuhen steckt.

Überdies haben selbst erstellte Online-Inhalte oft eine kurze Lebensdauer. Vic wies auf die Anfälligkeit privat geführter Online-Archive hin, da sowohl die Domain-Registrierung als auch das Webhosting Geld kosten. Die Pflege digitaler Ressourcen erfordert zudem einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand – Ressourcen, die bei Minderheiten oft knapp sind. Daher sind gerade jene Communities, die am meisten von Online-Archivierung profitieren könnten – nämlich jene, deren kollektives Gedächtnis besonders gefährdet ist –, oft am wenigsten in der Lage, eine langfristige Online-Präsenz aus eigener Kraft zu sichern.

Die Hindernisse beschränken sich nicht nur auf einen Mangel an Ressourcen oder Zeit. Vic hatten einen wichtigen Punkt angesprochen, der in Diskussionen über Denkmalschutz oft übersehen wird: die emotionale Arbeit, die damit verbunden ist, sich zu erinnern, Andenken, Fotos und Erinnerungen an Freunde wieder aufzugreifen. Das hat uns dazu gebracht, über das nachzudenken, worauf Medhavi Gandhi in unserem letzten Beitrag hingewiesen hat: „Medhavi Gandhi: Für offenes Wissen in Indien eintreten“ – wir müssen uns als Wikimedia-Beitragende bewusst machen, welche Verantwortlichkeiten wir tragen, wenn wir uns mit persönlichen Geschichten beschäftigen.

Doch trotz dieser Hindernisse haben Trans-Communities bedeutende digitale Räume geschaffen, die ihrem Gedenken und ihrer Geschichte gewidmet sind. Argentinien bietet mit dem Archivo de la Memoria Trans (Trans-Gedächtnisarchiv) ein symbolträchtiges Beispiel, das von den Trans-Aktivistinnen María Belén Correa und Claudia Pía Baudracco ins Leben gerufen wurde. Was als Facebook-Gruppe begann, in der persönliche Bilder und Geschichten von Transfrauen in Argentinien geteilt wurden, entwickelte sich zu einem Kollektiv, das sich der Bewahrung und Digitalisierung von Materialien nach archivarischen Standards widmet. Das Archiv hat einen Podcast und eine Radionovela produziert und einen eigenen Verlag gegründet, der sich trans-Autor*innen und -Themen widmet. Es verfügt außerdem über eine beeindruckende Wikipedia-Seite, die 2018 erstellt wurde. Da es keine GLAM-Institutionen gab, die sich dem Trans-Gedenken widmeten, wurde das Archiv selbst zu einer solchen – und fand schließlich Eingang in Institutionen wie das Museo Reina Sofia, die Tate Modern und die Biennale von São Paulo.

Plurinationaler Pride-Umzug in Cafayate, 2023. Foto: Dafna Marina Alfie, CC BY-SA 4.0

Während wir Strategien zur Dokumentation queerer Geschichte auf Wikimedia-Plattformen diskutierten, stellten Vic uns den Wikipedia-Artikel über das Calchaquíes-Tal im Nordosten Argentiniens vor. Die Schreibenden fügten einen Abschnitt über die LGBT+-Kultur im Tal hinzu, in dem die „Marcha Plurinacional del Orgullo“ (Plurinationaler Pride-Marsch) hervorgehoben wird – eine Bewegung, die queere Gemeinschaften sowie die zahlreichen indigenen Völker und verschiedenen Nationalitäten anerkennt, die in der Region leben. Das Hinzufügen kurzer, aber aussagekräftiger Informationen zu bestehenden Dokumentationen in Wikimediaprojekten ist eine Strategie, die von Communities übernommen werden kann, die nicht über alle Ressourcen oder den Wunsch verfügen, große Archive (online oder offline) aufzubauen und zu pflegen. Ebenso könnten queere Communities sich mit Gruppen zusammentun, die bereits Partnerschaften mit GLAM-Einrichtungen aufgebaut haben, um so einen Einstieg in zukünftige Kooperationen zu finden.

Gewonnene Erkenntnisse

Wenn in GLAM-Einrichtungen keine queeren Dokumente vorhanden sind, fang damit an, aktuelle Veranstaltungen zu dokumentieren.

Fang einfach mal an, irgendwo Unterlagen zu sammeln. Soziale Medien können ein wertvolles Tool sein, um Netzwerke aufzubauen und Erinnerungen zu sammeln, während geschlossene Gruppen dazu beitragen können, die Beitragenden bei Bedarf zu schützen.

Bitte geh mit persönlichen Geschichten behutsam und einfühlsam um. Denk daran, dass das Teilen von Erinnerungen emotionale Anstrengung bedeuten kann und dass die Offenlegung von Daten queerer Menschen deren Privatsphäre, Sicherheit und Autonomie gefährden kann – vor allem in Kontexten, in denen diese Identitäten stigmatisiert oder kriminalisiert werden.

Denk mal über eine Reihe kleiner, gezielter Maßnahmen bei größeren Wikimediaprojekten nach. Das kann den Druck beim Aufbau und der Pflege von Ressourcen verringern. Das Hinzufügen kurzer, aber wichtiger Informationen zu bestehenden Wikimedia-Artikeln ist eine gute Strategie, wie das Beispiel des LGBT+-Abschnitts im Wikipedia-Artikel zum Calchaquíes-Tal zeigt.

Weitere Informationen

Das ist der fünfte Blogbeitrag in unserer Reihe zum Projekt Wiki und GLAM: Wissen nutzen, um die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern.

Mach mit!

Möchtest du mehr über GLAM-Partnerschaften für die Gleichstellung der Geschlechter erfahren? Tritt unserem Telegram-Kanal bei oder schick eine E-Mail an wikiglamgender@gmail.com, um mehr über unsere nächsten Veranstaltungen zu erfahren.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation