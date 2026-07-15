Neues von The Wikipedia Library (April–Juni 2026)

Im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 haben wir das Portfolio von The Wikipedia Library um fünf neue Sammlungen erweitern können und einen Kurs veröffentlicht, der von führenden Expert*innen aus den Bereichen wissenschaftliches Publizieren und Open Knowledge entwickelt wurde.

Neue Partnerschaften aus Indien und dem Vereinigten Königreich

Im vergangenen Monat haben wir unsere erste britische Zeitung in das Portfolio von The Wikipedia Library aufgenommen! Ab sofort stehen nun für bis zu 400 zugangsberechtigte Nutzer*innen Jahresabonnements für „The Telegraph“ zur Verfügung (hier geht es zur Bewerbungsmöglichkeit). „The Telegraph“ ist eine konservative Broadsheet-Zeitung, die im Vereinigten Königreich als Referenzzeitung gilt und eine zuverlässige Quelle für die englische Wikipedia darstellt.

Außerdem sind wir eine Partnerschaft mit The Tribune, einer Tageszeitung in Indien, eingegangen. Nutzer*innen können einen Zugang zu The Tribune English, Punjabi Tribune und Dainik Tribune anfragen. Vielen Dank an Tamanpreet Kaur aus der punjabischen Wikimedia-Community für die Unterstützung beim Abschließen dieser Partnerschaft!

Darüberhinaus wurde The Wikipedia Library von Medhavi Gandhi unterstützt, die uns mit Marg in Kontakt gebracht, einen der ältesten und angesehensten Kunstbuchverlage Indiens. Zugangsberechtigte Autor*innen können sich nun um einen Zugang zum Archiv und zu den aktuellen Ausgaben des vierteljährlich erscheinenden Marg Magazine bewerben.

Zudem wurden auch die Zugangsmöglichkeiten im Library Bundle (Direktzugriff) zu NewspaperArchive (Datenbank mit digitalisierten Zeitungen) als auch für Edward Elgar (wissenschaftlicher Verlag mit Schwerpunkt auf Recht und Wirtschaft) verlängert. Für L’Informé, eine französische Website für Wirtschaftsjournalismus, werden auch wieder Bewerbungen für den Zugang wieder entgegengenommen.

Wenn du – wie Medhavi und Tamanpreet – den Kontakt zu einem Herausgeber einer zuverlässigen Ressource herstellen kannst, die den Autor*innen der Wikipedia bislang nicht zur Verfügung steht, wende dich bitte an wikipedialibrary@wikimedia.org

Reichweite wissenschaftlicher Arbeiten durch Belegangaben in Wikipedia vergrößern

Gemeinsam mit führenden Expert*innenen aus den Bereichen wissenschaftliches Publizieren und offenes Wissen wurde ein Kurs entwickelt, der nun auf WikiLearn – der kostenlosen Online-Lernplattform der Wikimedia Foundation – zur Anmeldung bereit: Wikipedia for Researchers: Building Reliable Knowledge Through Citations. Dieser Kurs vermittelt Nachwuchsforscher*innen das nötige Wissen, um verantwortungsbewusst und kritisch peer-reviewte Belegangaben zu Wikipedia beizutragen.

Wenn du mit Nachwuchswissenschaftler*innen zusammenarbeitest, an einer Hochschule lehrst oder Open-Knowledge-Communitys unterstützt, teile diese Kursbeschreibung bitte mit deinem Netzwerk!

In unserem letzten Update hatten wir erwähnt, dass wir alle zugangsberechtigten Nutzer*innen befragt haben, die sich zuvor bei The Wikipedia Library angemeldet hatten. Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage sind nun auf Meta-Wiki verfügbar.

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