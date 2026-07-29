Wikimania 2026: Die Freude mitzuwirken

Der letzte Tag der Wikimania in Paris war ein Fest für vieles – Freundschaften, den Austausch von Ideen und vor allem die Freude am Mitwirken.

Die Freude am Mitwirken ist es, die viele Wikimedianer in die Bewegung bringt und dort hält. Auf der diesjährigen Wikimania war jemand anwesend, der die Konferenz erstmals 2005 als sechs Monate altes Baby gemeinsam mit seiner Mutter besuchte. Einundzwanzig Jahre später nahm diese Person nun an den Team-Challenges teil und engagierte sich ehrenamtlich bei der Veranstaltung.

In den vergangenen Tagen sind mehr als 1250 Wikimedianer persönlich und fast 2000 online zusammengekommen, um an der Wikimania 2026 teilzunehmen. Zwei Drittel der Teilnehmenden vor Ort kamen aus Afrika, Amerika, Asien und Osteuropa.



Ein riesiges Wikipedia-Puzzle

Zur Feier des 25. Geburtstags von Wikipedia setzten die Teilnehmenden der Wikimania 2026 (und Baby Globe) eines der größten Puzzles zusammen, die je in Frankreich errichtet wurden. Das Puzzle versinnbildlicht unsere weltweite Bewegung: mehr als 300 Sprachen, Hunderttausende von Editors und Millionen von Lesenden.

Die Stimmen des Publikums zählen!

Sowohl die Teilnehmenden vor Ort als auch die Online-Zuschauer wurden dazu aufgerufen, für die coolsten Projekte der letzten 25 Jahre abzustimmen. Der Wettbewerb, der die Kreativität innerhalb der Wikimedia-Community würdigt, wurde im Gedenken an seinen Gründer Deror Lin wieder ins Leben gerufen.

Nach mehreren Runden voller wilden Applaus, „Jazz Hands“ und Abstimmungen per Emoji standen die drei Finalisten fest: SheSaid, Internet ArchiveBot und Frauen in Rot (Women in Red). Trotz starker Konkurrenz ging schließlich Women in Red als Sieger hervor. Herzlichen Glückwunsch an Rosie Stephenson-Goodknight (User:Rosiestep) und das internationale, projektübergreifende Netzwerk von Women in Red.

Preisträger für Tools und Team-Challenges

Die drei Gewinner der „Coolest Tool Awards“ 2026, mit denen Entwickler ausgezeichnet wurden, waren:

Bester Service: Lexica

Innovativstes Tool: MicroTask Generator

Am weitesten entwickeltes Tool: Code Mirror

Die erstmals ausgetragenen Wikimania Team Challenges brachten Fachleute mit unterschiedlichsten Hintergründen und Kompetenzen mit den Teilnehmenden des diesjährigen Hackathons zusammen.

Athena-Preis (für das starke Kernprojekt): LexiMap

Calafia-Preis (für das vielversprechendste Projekt): Map the Gap

Saraswati-Preis (für das originellste Projekt): The WikiBias Analyzer

Nzinga-Preis (für die beste Teamarbeit): Query Reuser

Mafalda-Preis (Publikumspreis): Welcome Wiki

Anstatt ein Tool zu entwickeln, befragte das Team von „Welcome Wiki“ neue Bearbeitende zu ihren Erfahrungen und schlug Verbesserungen für die Benutzeroberfläche sowie für die Erfahrung von Neulingen vor.

Zum Abschluss des vierten Tages möchten wir all jenen danken, die Freude, Empathie und Engagement für freies Wissen in die Wikimania 2026 eingebracht haben. Genießt den Auftritt des WikiChoir und des WikiOrchestra mit dem Lied „Oh, Wikipédia!“.

Die ersten Tage (englisch)

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