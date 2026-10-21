Auswirkungen von PHP-Sicherheitslücken auf die Tools und Dienste von Wikimedia

Die Wikimedia Foundation befasst sich derzeit mit zwei kritischen Sicherheitslücken in PHP, der Programmiersprache, auf der ein Großteil unserer heutigen Aktivitäten basiert. Diese Sicherheitslücken sind schwerwiegend und erfordern sofortige Maßnahmen seitens der betroffenen Website-Betreiber. Dieses Problem betrifft nicht nur die Wikimedia Foundation, sondern alle Websites, die mit PHP betrieben werden. Es handelt sich um eine erhebliche Sicherheitslücke im Internet, auf die viele Organisationen derzeit reagieren.

Wir bemühen uns, Ausfallzeiten unserer Wikis zu vermeiden, haben jedoch viele unserer unterstützenden Dienste bewusst offline genommen, bis sie sicher gepatcht werden können.

Dazu gehören Dienste (wie Toolforge und Cloud VPS), die von ehrenamtlichen Entwicklern unterstützt und genutzt werden und innerhalb der Infrastruktur der Wikimedia Foundation gehostet werden, bei denen jedoch die als ehrenamtliche Entwickler*innen fungierenden Dienstbetreiber*innen Änderungen vornehmen müssen, bevor sie wieder online gehen können. Diese Dienste bleiben so lange offline, bis sie sicher wieder in Betrieb genommen werden können. Bei einigen dieser Dienste haben die Nutzer*innen direkten Einfluss darauf, welche PHP-Version sie verwenden, was es den Mitarbeitenden der Wikimedia Foundation erschwert, diese Dienste sicher wiederherzustellen – sie könnten daher länger offline bleiben. Die Mitarbeitenden der Foundation arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation einzuschätzen, die dokumentierten Dienstbetreiber*innen zu kontaktieren und die Systeme zu aktualisieren, sofern sie über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen.

Wenn du feststellstt, dass ein System kompromittiert wurde, oder ein Sicherheitsproblem melden möchten, befolge bitte das Verfahren zur Meldung von Sicherheitslücken, welches vom Sicherheitsteam der Wikimedia Foundation engmaschig überwacht wird.

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