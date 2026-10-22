Auswirkungen von PHP-Sicherheitslücken auf die Wikimedia-Cloud-Dienste

Am 20. Oktober 2026 haben wir Wikimedia Cloud Services (WMCS) und andere Dienste vorsorglich offline genommen, da zwei schwerwiegende Sicherheitslücken in PHP entdeckt wurden, der Skriptsprache, auf der die meisten unserer Dienste basieren. Die PHP Foundation veröffentlichte aufgrund der Schwere dieser Sicherheitslücken bereits vor der offiziellen Ankündigung eine Sicherheitswarnung.

Die Sicherheit der Wikimedia-Projekte und ihrer Nutzer*innen hat für uns oberste Priorität. Ein Großteil der Informationen in den Wikimedia-Projekten ist öffentlich und für alle zugänglich, doch unsere Projekte enthalten zwangsläufig auch einige personenbezogene Daten, deren Vertraulichkeit unbedingt gewahrt bleiben muss. Der Schutz der Daten der Nutzer*innen ist ein wesentlicher Bestandteil des freien Wissens, und die Datenschutzerklärung der Wikimedia Foundation verpflichtet uns, uns für die Sicherheit nicht-öffentlicher personenbezogener Daten einzustehen.

Im Zuge dieses Vorfalls mussten alle PHP-Versionen umgehend aktualisiert werden, um unsere Infrastruktur vor Angriffen zu schützen und die Privatsphäre der Nutzer*innen zu wahren. Aufgrund des offenen Betreibermodells, auf dem WMCS basiert, sind die einzelnen Projektbetreiber*innen für die Verwaltung der auf ihren Instanzen ausgeführten Software verantwortlich. Das bedeutet, dass wir nicht zentral gewährleisten können, dass jede Instanz aktualisiert wurde, um eine neu bekannt gewordene Sicherheitslücke zu schließen. Außerdem stellt eine solche Sicherheitslücke, wenn sie in einem der gehosteten Projekte vorhanden ist, aufgrund des Modells der gemeinsam genutzten Ressourcen eine potenzielle Bedrohung für die anderen WMCS-Projekte dar.

WMCS ist eine unglaublich wertvolle Ressource für unsere Communitys. Wir sind uns bewusst, dass wichtige und beliebte Dienste (darunter ClueBot NG und andere Tools zur Vandalismusbekämpfung) auf WMCS laufen. Bei der Wiederinbetriebnahme der Dienste legen wir mehr Wert auf die Sicherheit unserer Systeme und den Schutz der Daten, für deren Sicherheit wir verantwortlich sind, als auf die Verfügbarkeit. Dies gilt auch für viele andere Dienste, die vorübergehend außer Betrieb genommen wurden, darunter unsere Phabricator-Infrastruktur, Dokumentationsdienste und Dienste zur kontinuierlichen Integration, die für den Betrieb der Wikimedia Foundation sowie für die ehrenamtlich Engagierten der Tech-Communitys, die unser Wikimedia-Movement unterstützen, unverzichtbar sind.

Wir werden WMCS wieder in Betrieb nehmen, sobald wir sicherstellen können, dass es sich in einem sicheren Zustand befindet. Es wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, nicht nur die betroffenen Anwendungen, sondern auch das Betriebsmodell zu überprüfen. Unser Ziel ist es, zunächst die Nicht-PHP-Toolforge-Anwendungen wieder in Betrieb zu nehmen. Wir rechnen angesichts der oben beschriebenen Sicherheitsprobleme mit einem längeren Zeitrahmen für die Wiederinbetriebnahme der PHP-Toolforge-Anwendungen sowie der Nicht-Toolforge-Cloud-VPS-Anwendungen.

Was nun folgt

Sobald wir diese Risiken bewertet und entschieden haben, wie wir den Zugriff auf die Projekte, die auf WMCS gehostet wurden, wiederherstellen können, werden wir eine Zusammenfassung zu dem Vorfall veröffentlichen, in der wir unsere Erkenntnisse darlegen.

Sobald wir Neuigkeiten für die Entwickler*innen von Tools haben, werden wir diese über diese Mailingliste bekannt geben und diese Wikitech-Seite aktualisieren. Wenn du ein Tool betreust und Fragen hast, stelle diese bitte auf dieser Diskussionsseite. Vielen Dank für eure Geduld, während wir Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Engagierten und der Projekte sicherzustellen.

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