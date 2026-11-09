Was gibt es Neues in The Wikipedia Library? (Juli–September 2026)

In den vergangenen drei Monaten haben wir für zugangsberechtigte Autor*innen den Zugang zu zwei neuen Ressourcen ermöglicht: The Chronicle of Higher Education und Datawrapper. Außerdem haben wir durch Community-Treffen auf der ganzen Welt den Bekanntheitsgrad des Angebots gesteigert.

Neue und bestehende Partnerschaften

The Chronicle of Higher Education, eine führende Quelle für unabhängigen Journalismus, Karriereförderung und akademische Analysen, hat 100 Abonnements für Nutzer*innen von The Wikipedia Library bereitgestellt (zur Bewerbung). Dank einer Empfehlung von Doc James, bietet Datawrapper 100 kostenlose Konten für Engagierte an, um Diagramme, Karten und Tabellen für Wikimedia-Projekte zu erstellen (zur Bewerbung).

Adam Matthew Digital stellt derzeit auf das „Library Bundle“ um, wodurch alle zugangsberechtigten Autor*innen sofortigen Zugriff erhalten. Springer Nature hat den Zugang über das „Library Bundle“ verlängert und auch das E-Yearbook stellt den Zugang ein weiteres Jahr lang zur Verfügung (zur Bewerbung).

Zitate wieder ermöglichen

Um die Auswirkungen des KI-Scrapings einzudämmen, haben viele Verlage damit begonnen, den Datenverkehr unbekannter Bots zu blockieren, darunter auch Citoid. Citoid ist für die Nutzerinnen und Nutzer von The Wikipedia Library besonders wichtig, da es aus einer angegebenen URL, DOI, ISBN, PMID, PMCID oder QID korrekt formatierte Quellenangaben erstellt. Im September haben wir in Zusammenarbeit mit Reuters und der Library of Congress dafür gesorgt, dass Citoid auf die Liste der zugelassenen Bots (Allowlist) gesetzt wurde. Den Fortschritt unserer Bemühungen mit anderen Verlagen könnt ihr auf Phabricator verfolgen.

Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit den Communitys

User:Framawiki ließ sich von den Ergebnissen unserer kürzlich durchgeführten Umfrage unter den Nutzer*innen von The Wikipedia Library inspirieren und entwickelte ein Gadget, das neben relevanten Quellenangaben einen Proxy-Link zur entsprechenden Ressource von The Wikipedia Library anzeigt. Das Gadget ist standardmäßig für alle Benutzer mit dem Status „Sichter“ (Autopatrolled) in der französischsprachigen Wikipedia aktiviert. Wir werden die Auswirkungen dieser Änderung auswerten.

Wir haben die Projektseiten von The Wikipedia Library in der englischsprachigen Wikipedia und auf Meta-Wiki aktualisiert und die Informationen ins Französische, Deutsche, Japanische, Russische und Spanische übersetzt. Damit sind die Informationen für mehr als 80 % der Nutzer*innen des Angebots zugänglich. Ihr könnt dazu beitragen, The Wikipedia Library für eure Communitys zugänglicher zu machen, indem ihr diese Seiten, die Plattform von The Wikipedia Library (über Translatewiki) sowie den Newsletter Books & Bytes in weitere Sprachen übersetzt.

Shyamal auf der WikiConference India 2026. Gangulybiswarup, CC BY 4.0

Wir haben im Rahmen von Community-Treffen und -Konferenzen auf The Wikipedia Library aufmerksam gemacht und den Austausch mit den Communitys gefördert. Wir haben die erste Schulung für die Wikipedia and Libraries User Group durchgeführt und im Rahmen der von Wikimedia Netherlands organisierten Veranstaltung Wikipedia:60 Minuten das Angebot von The Wikipedia Library vorgestellt. Gemeinsam mit Shyamal, einem erfahrenen Nutzer von The Wikipedia Library, organisierten wir eine Sessions auf der WikiConference India 2026. An der Veranstaltung wirkte auch das Marg Magazine mit, ein neuer Partner, den wir im Rahmen der Konferenz in Kochi gewinnen konnten. Zudem hielten wir einen Kurzvortrag auf der WikiConference North America in Edmonton und tauschten uns beim CEE Meeting in Cluj-Napoca mit ehrenamtlich Engagierten der Wikimedia-Projekte aus.



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