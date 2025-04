Reseña de litigaciones de la Fundación Wikimedia en 2024: Defendiendo al voluntariado y proyectos Wikimedia en la corte, y moldeando el futuro del internet

La participación de la Fundación Wikimedia en casos legales durante el 2024 incluyó casos en los que participó como defensor y como un esfuerzo activo durante litigios estratégicos (p. ej. en demandas que buscaban efectuar cambios a los intereses públicos). La Fundación busca en todo el mundo oportunidades para defender la legalidad del conocimiento libre, las y los voluntarios que contribuyen a él, y esclarecer qué material le pertenece a los bienes comunes del conocimiento. Esta entrada de blog resalta parte de nuestro trabajo realizado el año pasado en cuanto a buscar la protección del conocimiento libre y abierto de forma general, y al voluntariado Wikimedia en particular.

Escultura de Justicia por John van Nost el Joven, sobre las Puertas de la Fortaleza y Justicia en el Castillo de Dublín.

Fotografía por Jan-Herm Janßen, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.

La misión de la Fundación Wikimedia es capacitar y hacer participar a las personas alrededor del mundo en el desarrollo de contenido enciclopédico para que todas las personas, en cualquier lugar, puedan acceder y compartir de los mismos. Una de las formas en las que avanzamos en esta misión es trabajando por mejorar las leyes y regulaciones que hacen posible alojar a Wikipedia y otros proyectos Wikimedia de conocimiento libre junto con los proyectos que permiten a las comunidades de voluntariado Wikimedia contribuir de forma efectiva a los proyectos.



Existen dos formas clave en la que nuestros esfuerzos de litigación buscan asegurar que el panorama legal proteja y promueva las contribuciones al conocimiento libre y abierto, a la gobernanza liderada por la comunidad, y al modelo de moderación de contenido de los proyectos. Primero, como la entidad que aloja a los proyectos, respondemos a las demandas legales relacionadas a los proyectos a fin de defenderlos. Segundo, participamos en litigaciones estratégicas específicas—presentando expedientes legales estratégicos que sirven para introducir cambios legales en el interés público. Por ejemplo, presentando escritos amicus curiae (“amigo de la corte”) en demandas importantes que sienten precedentes pertinentes a terceras partes en todo el mundo y que puedan afectar al contenido de los proyectos o al voluntariado. Esta entrada de blog explica la estrategia detrás de nuestros esfuerzos de litigación en un movimiento en el que, hablando en general, las demandas en las que hemos participado demostraron una imagen del ambiente legal más compeja que la que habíamos visto en el pasado.



Existe actualmente una tendencia al aumento de vigilancia gubernamental y la aplicación de leyes que se oponen al concepto de un internet libre, global y abierto. Esta tendencia ya ha comenzado a cambiar los tipos de demandas legales que se presentan a la Fundación y a las expectativas de países alrededor del mundo: no solo para la Fundación, sino para todos quienes alojan una plataforma. En 2024, nuestro departamento Legal se involucró en litigaciones tanto como defensor o demandado, y como tercero que participa en litigación estratégica en todo el mundo. Hemos participado en casos que cubren temas como la protección de la responsabilidad, difamación, libertad de expresión y derecho a la privacidad. Esto incluye algunos casos que creemos son Litigios Estratégicos Contra la Participación Pública (a menudo conocidos como SLAPPs)—demandas diseñadas para censurar información acerca de asuntos legítimos de interés público—tanto desde el punto de vista estratégico como del de litigación defensiva. Nuestro ánimo en todos estos casos es proteger e impulsar la libertad de expresión, los intereses públicos a través de los proyectos Wikimedia y plataformas similares de interés público lideradas por la comunidad, y los beneficios de un exosistema confiable y preciso de información en línea.

Defender a los proyectos Wikimedia y su voluntariado, elaborar leyes que salvaguarden y promuevan el conocimiento libre

Litigio defensorial: protegiendo a los proyectos Wikimedia y al voluntariado en la corte

La Fundación y las comunidades de voluntariado Wikimedia se esfuerzan para que los proyectos Wikimedia no estén sujetos a demandas legales. Sin embargo, llegan a existir casos legales con base en el contenido de los proyectos. Cuando nos llegan demandas desde cualquier parte del mundo, emprendemos litigios defensoriales a fin de proteget a los proyectos y a las personas que los editan de buena fe. También buscamos formas de esclarecer las leyes a fin de ayudar a las personas voluntarias, en donde sea que vivan, a entender qué materiales están disponibles como conocimiento libre y qué materiales pueden estar restringidos o ser ilegales.



Cuando recibimos un nuevo caso, siempre buscamos asegurarnos de entender el contenido sobre el cual se emite la demanda, ya que la calidad del trabajo liderado por la comunidad es un aspecto clave para proteger a los proyectos. Por ejemplo, cuando se escriben partes controversiales de un artículo de Wikipedia alineados con las políticas de la comunidad voluntaria acerca del punto de vista neutral y avalados por fuentes fiables, la Fundación típicamente está en una buena posición para defender tanto el contenido como a las personas que lo escribieron. Por otra parte, si la obra no tiene fuentes o si dichas fuentes no son confiables, la Fundación raramente será capaz de posicionarse para investigar de forma independiente y probar la veracidad de dicho contenido, lo cual dificulta defender el mismo.



De forma similar, si los contenidos en Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata u otros proyectos ofrecen detalles acerca de la vida privada de una persona, es importante que podamos demostrar que es información valiosa para el público en general. Por lo tanto es crucial que las comunidades voluntarias continúen definiendo, debatiendo y aplicando estándares acerca del respeto proporcional a la vida privada (p. ej., en Wikidata y la Wikipedia en idioma español), el valor didáctico del contenido, y el uso de imágenes de personas identificables—como lo han hecho exitosamente los últimos 24 años. En aquellos lugares donde las evaluaciones robustas y justas de la comunidad se desarrollan en público—por ejemplo, en las páginas de discusión y las discusiones de borrado—los abogados de la Fundación son capaces de mostrar a nuestros oponentes legales, autoridades de regulación y jueces que la privacidad y los intereses públicos han sido extensivamente sopesados y que, en conjunto, la ley debería proteger a las contribuciones del voluntariado de Wikimedia.

Demandas en 2024

Durante el año pasado, la Fundación ha sido sujeta a varias demandas legales. Nuestros reportes de transparencia muestran cuántas demandas legales recibimos, distinguiendo entre aquellas relacionadas al contenido y las relacionadas a los datos de usuario. Si bien la gran mayoría de quejas legales a la Fundación no terminaron en litigación, la situación legal como alojadores de una plataforma ya ha comenzado a cambiar significativamente. El modelo Wikimedia hace mucho para ayudar a resolver demandas legales, ya que podemis educar a oponentes potenciales acerca de los procesos liderados por la comunidad que pueden resolver sus preocupaciones—como las solicitudes de edición en la Wikipedia en español, o el Asistente de Solicitud de Edición en la Wikipedia en inglés—y, en ocasiones, puede incluso relevar la queja directamente con las o los integrantes de la comunidad a nombre del solicitante. Un pequeño número de casos presentan una clara obligación legal para la Fundación, lo que resulta en que algunas demandas legales se concedan de acuerdo con la ley. Hasta ahora, solo unas pocas quejas al año llevaban a litigación.



Es importante notar que ciertos litigios defensoriales no pueden ser discutidos en público: esto varía de acuerdo a las distintas normas de distintos países y a la naturaleza del caso. Por ejemplo, la Fundación podría tener unahabilidad limitada para repetir acusaciones que una corte ha encontrado son difamatorias o puede no ser capaz de discutir detalles de casos que siguen en litigación activa. Afortunadamente, hay algunos pocos casos en los que podemos resaltar algunas victorias clave que protegen a los proyectos y al voluntariado.



La Fundación tuvo varias victorias legales en Alemania durante 2024. Ganamos un caso de privacidad contra un rico magnate de las apuestas quien, en un caso que consideramos SLAPP y basándonos en reclamaciones vagas de daño potencial, intentó aumentar sustancialmente el alcance de las leyes alemanas y europeas de privacidad a fin de forzarnos a censurar referencias factuales y neutrales a él en la Wikipedia. También ganamos un caso clave que disuadirá a personas de todo el mundo de intentar aprovecharse de las estrictas reglas alemanas de defamación, en lo que pensamos es uno de unos pocos casos de “foro de conveniencia” o “Forum shopping” que hemos enfrentado recientemente.



La práctica del “Forum shopping” es un intento de seleccionar una corte en una jurisdicción cuyas leyes sean más favorables para el actor. demandante. Vencimos otro caso similar en el Reino Unido, levantado por un ex abogado quien perdió su demanda de defamación contra nosotros en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, y más tarde intentó apelar la decisión. En marzo de 2025, el Tribunal de Apelaciones rechazó contundentemente su intento y respaldó la decisión del Tribunal Superior, incluyendo un dictamen jurídico importante: una regla de prescripción de 12 meses puede proteger a los artículos de Wikipedia que hayan sido editados o revertidos siempre y cuando el resultado sea aún “sustancialmente el mismo” ya que los fragmentos en disputa fueron escritos por primera vez hasta hace un año. El Lord Juez Warby declaró a muchos aspectos del caso del ex abogado como “completamente sin méritos” y advirtió que el actor demandante podría recibir una orden de restricción civil si amenazaba con levantar otros cargos sin mérito.



Este año también alcanzamos ciertos éxitos clave relacionados con datos de usuarios, aunque no escribimos individualmente acerca de estos casos a fin de evitar especulaciones y disuadir intentos de identificar a dichas personas a través de los detalles de los casos. Hablando groso modo tuvimos dos casos en Japón en los que pudimos defender exitosamente nuestra negativa a revelar información de personas usuarias. De forma similar, tuvimos un caso en Brasil en que que logramos proteger en contra de la divulgación de datos personales. En India, la Fundación llegó a un acuerdo en una litigación para continuar un caso sin tener que divulgar datos personales a la otra parte.



El caso César do Paço en Portugal, que se ha detenido inmensamente ante cuestiones de las leyes portuguesas ante su más alta corte, continúa abierto y sigue presentando una cantidad de temas relacionados a las protecciones de provacidad para las personas usuarias y a las protecciones de quienes alojan plataformas. Este es otro caso que identificamos previamente como un intento de SLAPP. En este caso, la Fundación trabaja para asegurarse que las editoras y editores puedan trabajar de forma segura en las mejoras de biografías importantes que incluyen a figuras políticas y financieras.



Por último, en india tuvimos éxito al buscar el sobreseimiento de una demanda acerca de un documental de la BBC sobre el Primer Ministro de India, Narendra Modi—el contenido en cuestión nunca estuvo alojado en Wikipedia desde un inicio, sino que sólo se enlazaba a él, como fuente o referencia.



Este año pasado también sufrimos algunos reveses. En Francia tuvimos dos casos en los que las cortes francesas diferían con la óptica de personas voluntarias en Francia, lo que llevó a la Fundación a tomar acción al borrar dos artículos de acuerdo con nuestras obligaciones legales ante la ley francesa. También comenzamos a discutir cómo presentar casos así ante la comunidad francesa. A menudo animamos a las comunidades voluntarias a trabajar sobre materiales que pueden estar sujetos a litigios: las comunidades casi siempre tienen más opciones que la Fundación si quieren trabajar en artículos sujetos a órdenes de las cortes. Por ejemplo: una supresión parcial y reescritura parcial pueden cumplir con una orden judicial, mientras que la Fundación nunca escribe nuevos contenidos o artículos en respuesta a dichas órdenes y solo puede eliminar un artículo basándose en una orden.



Al momento tenemos varios casos activos que aún no han llegado a una decisión. En India, un caso acerca de la agencia Asian News International (ANI) continúa en proceso, y la siguiente audiencia podría atrasarse hasta mayo de 2025. En Italia, aún seguimos litigando una orden de “no-indexar” un artículo de Wikipedia relacionado a un alto funcionario del Vaticano que fue acusado de poseer pornografía infantil. Esto es importante en cuanto al intercambio de conocimiento, ya que la desindexación se ha vuelto una nueva forma con que se intenta mantener información alejada del conocimiento público mediante el “derecho al olvido”—bajo la idea que reza que si la información se mantiene fuera de las búsquedas, es básicamente un secreto para el público, aún si está publicada en algún lado. También tenemos otros casos abiertos en Francia y Alemania, así como uno que comenzó en Ucrania y al que fuimos agregados a mitad del caso.



Mientras tanto, mantenemos una estricta vigilancia en la nueva ola de leyes de “seguridad en línea” alrededor del mundo—diseñadas con buenas intenciones, pero a menudo mal adaptadas a la diversidad de los servicios en línea. En cualquier lugar en que dichas leyes puedan representar una amenaza al modelo de Wikimedia, es posible que los tribunales tendrán que responder ciertas preguntas legales.

Litigio estratégico: efectuar cambios jurídicos de interés público

Los expedientes jurídicos estratégicos que la Fundación entrega a tribunales alrededor del mundo buscan hacer un cambio de interés público de tal forma que se promuevan y protejan los proyectos Wikimedia y las comunidades de voluntariado que contribuyen a ellos.



Nuestra misión abarca muchos aspecos legales importantes, por lo que los escritos amicus curiae que enviamos deben cubrir una amplia variedad de temas. Por ejemplo, buscamos asegurarnos que los contenidos creados, compartidos y moderados en línea permanezcan accesibles a quienes estén interesados en ellos. Además de ello, buscamos asegurar que las leyes y reglamentos no invadan las libertades de investigación e intercambio del conocimiento libre y abierto que actualmente gozan las y los usuarios de los proyectos. Por ejemplo, defendemos que una buena legislación no debe usarse para limitar la libertad de expresión en las SLAPP. Por último, pero no por ello menos importante, luchamos para asegurarnos que las buenas prácticas legales, tales como las protecciones de responsabilidad civil de los alojadores de contenido, sean consistentes alrededor del mundo a fin de poder realmente proteger a las plataformas en cuestión.

Amicus briefs en el 2024

NetChoice, LLC v. Paxton y Moody v. NetChoice, LLC son dos de los casos recientes más importantes en los Estados Unidos pertinentes a la gobernanza liderada por la comunidad y al modelo de moderación de contenido, además del derecho a la libertad de expresión. En 2021, los estados de Texas y Florida promulgaron leyes diseñadas para restringir la capacidad de las plataformas de redes sociales de aplicar sus propias políticas de contenidos. Estas leyes fueron una respuesta a ciertas decisiones de alto perfil de moderación de contenidos que tomaron grandes plataformas de redes sociales, lo que los estados alegaron que constituían censura de los puntos de vista de algunos usuarios. La Fundación presentó un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos a finales de 2023, en el que argumentamos que las leyes que restringen la moderación comunitaria de contenidos infringirían los derechos del voluntariado de Wikipedia bajo la Primera Enmienda de los Estados Unidos y podrían vulnerar la calidad y confiabilidad de Wikipedia al forzarlos a incluir contenido no enciclopédico.

Por ahora, el tema aún está sin resolver: en julio de 2024, la Suprema Corte decidió que los tribunales inferiores, al pronunciarse la primera vez en dichos casos, tomaron un enfoque restrngido al considerar el impacto constitucional de estas leyes estatales. La Suprema Corte envió los casos de vuelta a los tribubales inferiores con instrucciones de intentar una vez más—esencialmente reiniciando el proceso. Esto ha detenido la aplicación de dichas leyes hasya que los tribunales se pronuncien sobre ellos una vez más.

La Fundación, en conjunto con Creative Commons y Project Gutenberg, enviaron un escrito amicus en conjunto en otra demanda en los Estados unidos, clave en el alojamiento de contenido de plataformas: Hachette v. Internet Archive. Cuatro editoriales mayores acusaron a Internet Archive de promover infracciones al derecho de autor a través de su servicio Open Library. En respuesta al cierre de bibliotecas y librerías físicas debido a la pandemia por COVID-19, Internet Archive decidió remover restricciones de préstamo en los 1.4 millones de libros digitalizados que prestaba al público en general. Un tribunal de distrito de los Estados Unidos encontró fallos en la defensa del uso justo de la organización sin fines de lucro, enfatizando que la solicitud de donaciones por parte de Internet Archive era un factor suficientemente significativo para determinar que las obras bajo derecho de autor estaban siendo explotadas de forma que se vulneraba a los titulares de los derechos de autor de dichos materiales. Nosotros argumentamos que la interpretación de uso justo de la corte podría clasificar erróneamente usos secundarios sin fines de lucros como usos comerciales, lo que afectaría negativamente a la capacidad de todas las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo a Wikipedia, de utilizar materiales bajo derechos de autor. Aunque Internet Archive perdió este caso, cuando el Segundo Circuito de Cortes de Apelaciones de Estados Unidos reafirmó la decisión del tribunal de distrito, también encontraron que la solicitud de donaciones no equivale a un uso comercial.

Como se explicó previamente, asegurar el acceso al contenido de interés público es uno de los aspectos de nuestra misión. Por esta razón, fuimos co-signatarios de un amicus con Pinterest, Google y la Organización por las Obras Transformativas (Organization for Transformative Works) en Elliot McGucken v. Valnet a inicios del 2024. En este caso, un fotógrafo llamado Elliot McGucken acusó a Valnet, una empresa de medios de entretenimiento, de usar algunas de sus entradas de redes sociales y fotografías relacionadas en el sitio web de viajes de Valnet. McGucken alegó que este embebido constituía una infracción a sus derechos de autor en tanto a su derecho exclusivo de decidir cómo exhibir dichas imágenes ante el público como titular de los derechos de autor. Nosotros argumentamos que conceder la solicitud de McGucken podría distorsionar profundamente a las leyes de derecho de autor: haría que millones de operadores de plataformas se volvieran transgresores, ya que permitiría a los titulares de derechos de autor el prohibir a terceras partes de dirigir a las audiencias a una obra que ya está mostrada públicamente en línea. Eventualmente McGucken perdió el caso.

La litigación estratégica de la Fundación se extiende más allá de los Estados Unidos a fin de aclarar leyes inciertas alrededor del mundo. Como se mencionó anteriormente, otro aspecto de nuestra misión es proteger los derechos y libertades de las y los usuarios de los proyectos en todo el mundo para garantizar su acceso y participación en el intercambio de conocimiento libre y abierto. En mayo de 2024, la Fundación también fue co-signataria de un amicus con Wikimedia Francia que solicitaba al Consejo Constitucional de Francia el invalidar ciertos artículos de la nueva legislación SREN (“sécuriser et réguler l’espace numérique,” es decir, “asegurar y regular el espacio digital”). Aún antes de que SREN fuera promulgada, Wikimedia Europa y la Fundación ya le habían informado a las y los legisladores franceses que su alcance sería inconstitucionalmente amplio debido a requisitos tales como: tiempos de baja de contenidos irrazonablemente cortos, órdenes de bloqueo cuasi-globales (es decir que el gobierno francés estaría obligando a efectuar bajas de contenido en otros países); y el riesgo de imponer multas criminales o encarcelamiento por compartir contenido que pudiera causar “indignación” u “ofensa.” El Consejo Constitucional pronto respondió con su decisión, en la que invalidaron ciertas partes de SREN, incluyendo las disposiciones de “indignación u ofensa digitales.”

Nuestra misión también incluye resaltar cuando una buena legislación está siendo mal usada en las SLAPP a fin de limitar la libertad de expresión, como se mencionó anteriormente. La Fundación se involucró en Gisele Zuni Mousques v. Christian Chena ante el Tribunal Supremo de Paraguay en julio de 2024. En esta demanda, Mousques demandó a Chena por supuestamente violar una ley paraguaya que busca combatir la discriminación de género, a fin de intentar suprimir información factualmente correcta de interés público acerca de ella misma, lo que amenaza a la libertad de expresión de otras personas y el acceso a información confiable y precisa. En nuestro escrito amicus curiae, firmado conjuntamente con TEDIC y el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información (CELE), argumentamos que el juez de paz no solo falló al considerar las implicaciones a los derechos humanos que tiene su decisión sobre la libertad de expresión y el periodismo, sino que no aplicó las pruebas apropiadas para determinar si una restricción a los derechos humanos de la parte afectada sería legítima. Una prueba incorrecta para restringir la expresión podría afectar negativamente a muchos casos futuros y limitaría las capacidades del voluntariado de Wikimedia de compartir información pública notable. El caso aún espera un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.

Por último, como explicamos anteriormente, nuestra misión requiere que nos aseguremos que las buenas prácticas y estándares legales permanezcan vigentes—por ejemplo aquellos que protegen a los proveedores de plataformas de responsabilidades injustificables. La Fundación emitió un amicus curiae en el caso de Ulrich Richter Morales y Claudia Ramírez Tavera v. Google Inc. y Google México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en agosto de 2024. En este caso, Ulrich Richter Morales demandó a Google por no remover un post supuestamente difamatorio alojado en la plataforma Blogger. Nosotros argumentamos que es vital mantener las protecciones existentes en el marco jurídico de la responsabilidad de los intermediarios de internet, ya que son esenciales a la naturaleza colaborativa y neutral de plataformas como Wikipedia. El caso también está aguardando una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Conclusiones

En conjunto, estos casos presentan un panorama del ambiente legal más complejo de lo que hemos visto antes. Los tribunales en muchos países están dispuestos a encontrar jurisdicción sobre la Fundación y voluntariado de Wikimedia con base en artículos biográficos acerca de personas notables u organizaciones en dichos países. Adicionalmente, los casos jurídicos se han vuelto más complicados, ya que algunos actores demandantes argumentan que incluso la información factual en Wikipedia y los demás proyectos Wikimedia pueden ser demasiado viejos, irrelevantes, imprecisos o incompletos como para permitir que sigan siendo alojados legalmente. Lo mejor que las comunidades pueden hacer en respuesta a esto es asegurarse que los artículos sean de buena calidad e importancia para el público general: mientras más claro sea que el contenido es preciso, neutral, y que sirve al interés público, mejor será la defensa que la Fundación puede ofrecer para proteger el contenido y rehusar las demandas de divulgar datos.

Estos son solo algunos de los casos con los que la Fundación Wikimedia se involucra a diario. La Fundación, sus grupos afiliados y aliados continúan participando activamente en la deensa de nuestra misión de proveer contenido educativo libre y abierto para todas las personas. Involucrarnos en litigaciones globales es una de las vías principales que usamos para mover al mundo hacia nuestra visión de conocimiento libre y abierto para todas las personas, en todos lados.

