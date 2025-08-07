Wikimanía 2025, Día 1: Celebrando los 20 años de Wikimanía en Nairobi

Wikimanía 2025 inauguró la edición de su 20.º aniversario en Nairobi, marcando la primera vez que la conferencia se celebra en África Oriental. Más de 600 wikimedistas se reunieron presencialmente y casi el doble se unieron en línea, provenientes de más de 120 países.



El ambiente estuvo animado por el intercambio generacional. Algunos wikimedistas que han asistido a todas las Wikimanías estuvieron presentes, junto con cientos que vivieron su primera Wikimanía.

Wikimedistas durante una sesión en Wikimanía 2025.

Un asistente veterano comentó que esta Wikimanía era un homenaje a todas las que la precedieron. Una persona que asistía por primera vez comentó lo emocionante que fue conocer a wikimedistas de todo el mundo y cómo le hizo sentir parte de algo más grande.

La ceremonia de apertura se desarrolló con el inconfundible carácter keniano, con una cálida bienvenida al ritmo de tambores tradicionales. Como en años anteriores, el momento central de la ceremonia fue la gran revelación de los y las wikimedistas del año. Aquí está la lista completa de las personas homenajeadas:

Wikimedista del año: Robertsky

Laureado/a Wikimedia: Risker

Contribuidor/a de medios del año: 1Veertje

Revelación del año: Dadrik

Funcionario/a del año: AramilFerraxa

Mención honorífica: Ammarpad

Mención honorífica: Nitesh

Contribuidor/a tecnológico/a del año: Eugene233

Jimmy Wales y el Wikimedista del Año, Robertsky.

Las sesiones del día se centraron en la equidad, el acceso y la innovación tecnológica, con charlas sobre la descentralización del desarrollo de software, el uso responsable de la IA y las maneras de hacer a la Wikipedia sin conexión más accesible.



Acompáñanos mañana para una programación de sesiones diversa, que abordará temas variados, con especial énfasis en los productos y la tecnología en un mundo digital en constante cambio. ¡Consulta el programa completo y participa en línea haciendo click aquí!



