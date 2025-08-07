Wikimanía 2025, Día 2: La tecnología en un mundo cambiante

Selena Deckelmann, directora de Productos y Tecnología de la Fundación Wikimedia, durante el panel principal sobre IA.

Tras un gran comienzo, el segundo día de Wikimanía 2025 se centró en productos y tecnología: cómo construimos, mejoramos y adaptamos los proyectos Wikimedia en un contexto en el que la tecnología a nuestro alrededor cambia más rápido que nunca.

Un punto destacado del día fue el panel principal sobre inteligencia artificial. Cuatro ponentes, incluyendo personas expertas locales en ciencias informáticas, hablaron sobre cómo la IA está cambiando la forma en que creamos, accedemos y compartimos el conocimiento.

Quienes expusieron coincidieron en que, al crear modelos de IA, es importante considerar la sostenibilidad, la responsabilidad y la ética. «La tecnología que aplicamos debe resolver un problema real. Y debemos resolver ese problema real con las personas que van a usar la solución», enfatizó Selena Deckelmann.

Panel principal sobre el panorama de la inteligencia artificial.

Dos investigadores y una investigadora locales compartieron ejemplos de cómo se utiliza la IA en la región y la importancia de adoptar un enfoque comunitario, en especial dado que la IA está moldeada principalmente por ideas occidentales.

La conversación sobre IA continuó durante el día en los pasillos, pero también en una sesión concurrida sobre la reutilización de contenidos y el impacto de los rastreadores en la infraestructura de conocimiento de Wikimedia.

Otras sesiones a lo largo del día también abordaron importantes cuestiones tecnológicas. Entre ellas, cómo mejorar la experiencia de lectura de Wikipedia y cómo hacer que la Lista de Deseos de la Comunidad sea más útil y gratificante para las personas voluntarias.

Para complementar el dinámico intercambio de ideas, la presentación de las charlas relámpago fue una sesión divertida, repleta de charlas de 5 minutos una tras otra. Si se la perdieron hoy, no se pierdan la segunda presentación de charlas mañana.

Entre sesiones, hubo muchos debates en los pasillos, una gran foto grupal y una mesa de dulces tan popular que hubo que trasladarla (¡ahora está en la primera planta!). ¿Y adivinen quién más está en Nairobi? Wiki Asteroids, ¡un juego para jugar en el navegador donde las ediciones de Wikipedia en tiempo real se convierten en asteroides voladores! Cada vez que alguien edita, aparece un gran asteroide azul, dependiendo del tamaño de la edición. ¿Borran algo? Un asteroide rojo. ¿Un nuevo artículo? ¡Vida extra! Si están en Wikimania Nairobi, tengan en el radar a Wiki Asteroids.

Durante el tercer día de Wikimanía, escucharemos voces destacadas de África Oriental en el movimiento del conocimiento libre y aprenderemos de sus experiencias. ¡Únanse mañana para disfrutar más sesiones reveladoras!

