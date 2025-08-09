Wikimanía 2025, Día 3: Conectando con África

Ya estamos oficialmente a la mitad de Wikimanía, pero eso no significa que el ritmo vaya a bajar. El tercer día tuvo más de 30 sesiones, casi 20 reuniones y muchos eventos sociales.

Siendo la primera Wikimanía celebrada en África Oriental, el día de hoy brindó una excelente oportunidad para escuchar directamente a la comunidad wikimedista africana. Desde Nigeria hasta Costa de Marfil, personas de todo el continente lideraron sesiones sobre temas como la preservación de las lenguas locales a través de la campaña Wiki Audio Walk, el desarrollo de campañas multilingües y el apoyo a wikiclubes locales. Sus presentaciones dieron claros ejemplos de cómo las y los wikimedistas de toda África utilizan los proyectos Wikimedia para mantener vivas sus lenguas y culturas, así como para impulsar la participación local en el conocimiento abierto.

La segunda ronda de charlas relámpago ofreció otra ráfaga de presentaciones breves y llenas de energía, esta vez con un fuerte foco en África. De hecho, cerca de un tercio de las charlas pusieron de relieve proyectos liderados por personas y comunidades africanas, mostrando el creciente impacto del continente en el movimiento.

Una charla relámpago, “Wikipedia como algo lúdico: Juegos que transforman la manera en que nos relacionamos con el conocimiento”, hizo reír y competir al público jugando a juegos basados en datos de Wikipedia. Luego llegó el momento emotivo con la charla “Gracias, editores y editoras de Wikimedia, de parte de donantes de Francia”, donde se mostraron mensajes reales de donantes que dejaron a más de una persona en la audiencia con lágrimas en los ojos. Y para culminar, el cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, presentó su nuevo libro ante una sala abarrotada (y muy emocionada).

La sesión de exposición de pósteres también regresó, ofreciendo a quienes participaron en el evento la oportunidad de presentar sus proyectos y conectar en persona con wikimedistas de otros lugares. Si todavía no tuviste la oportunidad de visitar el espacio, los pósteres permanecerán expuestos durante todo el día de mañana.

Y como ninguna Wikimanía está completa sin que la gente cante, ¡llegó la noche del karaoke, con mucha pizza y hasta trofeos!

Lo que se viene en el cuarto día: exploraremos qué significa mantener el movimiento Wikimedia multigeneracional y cómo ese esfuerzo le da forma al futuro que tenemos por delante.

