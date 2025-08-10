Wikimanía 2025, Día 4: Uniendo generaciones

Wikimanía 2025 reunió a personas de todo el movimiento Wikimedia y de distintas generaciones. Participaron un total de 2376 personas de más de 135 países: 776 en persona y más de 1600 en línea.



La conferencia reunió a una gran variedad de wikimedistas. Un puñado de personas estuvieron en todas y cada una de las Wikimanías, mientras que la mitad de quienes asistieron a la conferencia lo hicieron por primera vez. Uno de ellos fue AramilFeraxa, Funcionario del Año 2025, ¡para quien esta fue su primera Wikimanía! ¿Qué tal un debut así en Wikimanía?

Group photo at Wikimania 2025.

Wikimanía 2025 habló en cinco idiomas: suajili, árabe, español, francés e inglés, gracias a un equipo de 35 incansables intérpretes de 20 países diferentes. ¡Hubo quienes se conectaron a medianoche, hora local! Para un pequeño grupo, esta era la tercera vez que apoyaban a Wikimanía.

“Apreciamos enormemente el espíritu de compartir, la comunidad que hay en Wikimedia y la filosofía que la sustenta. Además, aprendimos mucho. Y lo más importante es que fue una tarea muy gratificante. ¡Así que muchas gracias!”, compartió el equipo de interpretación.

One of the interpreters’ staff meetings during Wikimania.

El programa de este año incluyó más de 200 sesiones y más de 350 presentadores y presentadoras. El último día incluyó sesiones para pensar el futuro y algunas síntesis:

La ceremonia de clausura comenzó con Voices in the Edit, una impactante actuación a cargo de la poeta de Nairobi Stella Kivuti. Nos recordó que las y los wikimedistas somos “guardianes silenciosos del conocimiento” y que “no solo llenamos las notas a pie de página… estamos escribiendo los asuntos centrales”. Cuando preguntó: “¿quién comparte el conocimiento?”, la respuesta del público fue unánime: “¡Nosotros!”. Las actuaciones continuaron con dos interpretaciones del WikiCoro.

WikiChoir performing at the closing ceremony.

A continuación, Maryana Iskander, en su última Wikimanía como directora ejecutiva, reflexionó sobre lo que la próxima generación de wikimedistas necesita de nuestra parte: audacia, apertura y un frente unido para enfrentar los desafíos por delante.



Antes de que la ceremonia llegara a su fin, el Equipo Central Organizador de Wikimanía Nairobi pasó el testigo a sus colegas en París, quienes serán los anfitriones de Wikimanía París del 21 al 25 de julio de 2026. Este relevo enlazó la energía e ideas de Nairobi con el próximo capítulo en Francia, donde las conversaciones continuarán.

The Wikimania Nairobi team passes hosting duties to the Paris team.

Al encenderse las luces tras la ceremonia de clausura, se podían ver los rostros de diferentes generaciones: quienes ayudaron a construir los proyectos desde el principio, y quienes recién comienzan. Reunir a estas personas en un solo lugar fue lo que hizo de Wikimanía 2025 algo tan especial.

