Profesoras y profesores de universidades españolas dan los primeros pasos hacia una red de colaboración de docentes que enseñan con Wikipedia

There is also an english version of this post

A finales del pasado mes de junio, nos reunimos en Madrid un de puñado docentes que llevamos varios años usando Wikipedia en el aula, convocados desde InnovaWiki, el Grupo de Innovación Docente Consolidado en Wikipedia de la Universidad Rey Juan Carlos. Este primer primer encuentro presencial entre profesorado universitario de España tuvo como objetivo establecer las bases de una Red de Colaboración en la educación superior. Muchos proyectos han dado lugar a publicaciones, presentaciones, talleres, premios y era el momento de construir una comunidad de práctica de aprendizaje basada en el intercambio de conocimiento y la confianza.

Durante el seminario, en el que participamos una veintena de profesores procedentes de distintas disciplinas y de trece universidades españolas, se compartieron experiencias y metodologías susceptibles de ser aplicadas en el aula, empleando plataformas como Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata y OpenStreetMap. Así mismo, se abordó el uso ampliado de los proyectos Wikimedia para crear materiales abiertos, fomentar competencias digitales ciudadanas y promover la colaboración con comunidades externas a través de iniciativas de aprendizaje-servicio y ciencia ciudadana. Estas acciones buscan favorecer la transferencia de conocimiento científico a la sociedad en espacios abiertos y libres, con especial atención a los principios de la ciencia abierta. El encuentro está alineado con el movimiento global Eduwiki, con encuentros destacados en San Sebastián, Belgrado, Bogotá, en los que se ha participado. La actividad sostenida de la Fundación Wiki Education, el Wikipedia & Education User Group y el lema de “Wikipedia belongs to Education“ inspira a los participantes a continuar tejiendo redes.

En el evento se destacaron prácticas como la creación de contenido científico en la enciclopedia, evaluación con rúbricas, la revisión entre pares, la modalidad de ‘no intervención de la enciclopedia’ para análisis crítico sin edición directa, o la incorporación de formatos multimedia, tales como vídeos, infografías, recreaciones 3D o mapas libres, para enriquecer el aprendizaje. De igual forma, se subrayó la importancia de adaptar las actividades al nivel y contexto del alumnado, favoreciendo su participación activa y el emprendimiento social en proyectos de fin de grado y máster. Desde la Universidad Isabel I se resaltó la posibilidad de creación de microcredenciales formativas, cursos de verano o el impulso de alianzas en el ámbito de la divulgación científica, la ciencia abierta y el aprendizaje-servicio. Desde la Universidad Rey Juan Carlos la oportunidad de asumir Wikipedia como espacio colectivo de conocimiento para ser cuidado y querido desde las universidades y desde la Universidad de Murcia la idoneidad de trabajar en un laboratorio real y accesible para negociar y comprender cómo se organizan y ordenan conocimientos desde diferentes punto de vista.

En cuanto a los antecedentes de este proyecto, cabe destacar el trabajo de los Clubes Wikipedia, que contaron con el apoyo de la Fundación para el Conocimiento madri+d y Wikimedia España, en colaboración con distintas universidades madrileñas. En este sentido, una de las iniciativas más recientes ha sido el Club Wikipedia sobre ciencia e innovación, desarrollado, en la URJC, dentro del programa anual de la UCCI+I y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Como resultado del encuentro, los participantes se han comprometido a crear un monográfico transmedia que reúna, de forma práctica y accesible, las experiencias docentes con Wikipedia desarrolladas a lo largo de los años. Esta publicación pretende ampliar la red de colaboración e inspirar nuevas sinergias entre universidades.

Esta comunidad de docentes está comprometida con una enseñanza superior abierta a la sociedad, basada en la innovación pedagógica y en los valores de la cultura libre. Promueve la co-creación del conocimiento y el desarrollo de competencias digitales, sociales y éticas como parte integral de los itinerarios formativos de grado y posgrado. Cada pequeño acercamiento a Wikipedia renueva su base de usuarios, crea mejores lectores, e incentiva el uso responsable de fuentes y datos para una red digital con contenidos más responsables, sostenibles, diversos y, sobre todo, construidos con cariño de manos artesanas.

Si quieres más información o unirte a esta red, puedes escribir a gr_doc.innovawiki@urjc.es.

