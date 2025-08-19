Explorando Wikidata en el contexto GLAM: proyectos, aprendizajes y colaboración abierta 

El pasado mes celebramos el primer encuentro de la serie “Wikidata en el contexto GLAM”, dedicado a explorar las sinergias entre Wikidata y el mundo GLAM (galerías, bibliotecas, archivos y museos), y organizado por Wikimedia España.

Un espacio de intercambio que, reunió a personas de distintos perfiles profesionales con un interés común: abrir el conocimiento cultural al mundo a través de herramientas libres y colaborativas.

Un encuentro virtual con mirada global

El evento, celebrado en formato online, contó con la participación de 20 personas provenientes de sectores culturales, académicos y del movimiento Wikimedia.

Durante la sesión, exploramos cómo Wikidata puede conectar, estructurar y visibilizar el patrimonio cultural de forma abierta, interoperable y multilingüe.

Los contenidos del encuentro giraron en torno a:

Proyectos GLAM-Wiki destacados

Casos de uso reales de Wikidata en instituciones culturales

Buenas prácticas en colaboración entre comunidades wiki e instituciones

Ideas para futuros puentes entre patrimonio y datos abiertos

Wikidata en el contexto GLAM: Voces que inspiran

La charla contó con la participación de personas expertas del movimiento Wikimedia y del ámbito académico, que compartieron experiencias enriquecedoras:

Rubén Ojeda – Responsable de proyectos en Wikimedia España

Alice Santiago Faria – Investigadora y colaboradora de Wikimedia Portugal

Gustavo Candela – Miembro de la Junta Directiva de Wikimedia España

Stela Madruga – Universidad de São Paulo (USP)

Gracias a ellas, pudimos ver de forma concreta cómo Wikidata no solo es una base de datos libre, sino también una herramienta viva para conectar el conocimiento cultural con el mundo. A través del siguiente enlace, podrás encontrar las presentaciones realizadas.

¡Esto recién empieza!

Este ha sido solo el comienzo. La buena acogida del encuentro y el interés compartido por profundizar en estos temas nos anima a seguir generando espacios de diálogo.

¿Te interesa participar en el próximo encuentro? ¡Atención! Ya estamos preparando una segunda edición, esta vez presencial y con más experiencias inspiradoras del ecosistema GLAM-Wiki.

¡Muy pronto compartiremos todos los detalles!

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation