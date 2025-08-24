Wikimedia en la Universidad: una experiencia de formación en Comunicación Pública de la Ciencia y Ciencia Abierta

Desde WikiUNLP venimos trabajando para que los proyectos Wikimedia no sean solo una herramienta de consulta, sino también una forma de aprender, enseñar y compartir conocimiento desde la Universidad Pública. En ese camino, durante 2024 y 2025 impulsamos una Actividad Complementaria de Grado (ACG) en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, donde propusimos a estudiantes de la carrera de Antropología formarse en la edición en Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons en relación con la Comunicación Pública de la Ciencia como parte de su recorrido académico.

Surgió de una doble motivación: por un lado, la necesidad de institucionalizar y curricularizar instancias de formación wiki en el ámbito académico y someterlas a evaluación formal, y por otro, el deseo de acercar estas herramientas a estudiantes de grado, en un contexto donde era difícil involucrar a investigadores formados. La ACG funcionó así como una experiencia piloto para explorar los tiempos, intereses y desafíos de una posible futura materia de grado.

La propuesta, que fue evaluada por una Comisión Asesora y aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad, combina encuentros presenciales, actividades prácticas y producción de contenidos para los proyectos Wikimedia, articulando escritura académica, pensamiento crítico y reflexión sobre el Conocimiento Libre.

La primera edición, realizada en 2024, tuvo muy buena recepción, lo que nos impulsó a repetir la experiencia en 2025. A futuro, esperamos que esta iniciativa pueda extenderse a otras carreras de la Facultad, como una forma de incorporar prácticas de Comunicación Pública de la Ciencia y Ciencia Abierta en la formación universitaria y de contribuir activamente al fortalecimiento de los contenidos disponibles en Wikipedia desde una perspectiva situada.

El aporte de esta experiencia

Más allá de la formación básica en edición, la ACG ofreció un espacio para experimentar con los tres principales proyectos Wikimedia de manera integrada. En Wikipedia, los estudiantes aprendieron a mejorar artículos con referencias y wikificación; en Wikimedia Commons, a subir y describir imágenes bajo licencias libres; y en Wikidata, a trabajar con datos estructurados que vinculan personas, instituciones y conceptos. De esta forma, en ambas ediciones se crearon y mejoraron artículos y elementos vinculados con temáticas antropológicas, y se sumaron imágenes que permitieron ilustrarlos y enriquecer los contenidos. A su vez, comprobamos que la mayoría de ellos continuaron editando luego de la finalización de los cursos.

El curso también propuso mirar críticamente cómo se construye el conocimiento en línea, abordando los sesgos geopolíticos y de género presentes en la enciclopedia y la importancia de sumar voces y perspectivas desde el Sur Global.

La participación activa y el entusiasmo de las y los estudiantes fueron uno de los aportes más valiosos de esta experiencia. En un contexto donde el uso de Wikipedia todavía genera reticencias en el ámbito científico, esta ACG mostró que, cuando se presenta como parte de la formación universitaria, las y los futuros profesionales pueden apropiarse de la herramienta con interés y compromiso.

Muchas de las personas que participaron expresaron su interés en continuar editando y reuniéndose, lo que refuerza la potencia de este tipo de espacios como puntos de partida para sostener comunidades wiki en el ámbito académico. Incorporar estas prácticas en una etapa temprana de la formación universitaria abre la posibilidad de que estudiantes se formen con una mirada crítica sobre la producción de conocimiento, vinculada a los principios de la Ciencia Abierta y del acceso libre a la información.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation