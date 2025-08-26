WikiÁrboles en Wikimania 2025: un pedacito del patrimonio natural del Perú en Nairobi

Soy un gestor creativo ambiental, especializado en conservación y fotografía. Lidero proyectos para proteger los árboles patrimoniales e idear opciones creativas para promover la sostenibilidad en comunidades locales. Combino mi experiencia técnica con la creación de contenido visual, generando impacto en la conservación y el conocimiento libre.

Mi camino en el movimiento Wikimedia comenzó en agosto de 2023, cuando participé en el segundo laboratorio de paseo fotográfico organizado por WikiAcción Perú. Allí nació la propuesta “Árboles patrimoniales del Valle del Mantaro”, punto de partida para vincularme a la comunidad Wikimedia. Desde entonces, lidero el Colectivo Árboles Patrimoniales, un espacio que articula acciones para identificar, reconocer y difundir estos árboles. Actualmente ejecuto el proyecto WikiÁrboles: Patrimonio de los Andes y la Amazonía en Perú, con el apoyo de la Fundación Wikimedia.

Este año, gracias a mi primera beca de participación, tuve la oportunidad de asistir a Wikimania 2025 en Nairobi, Kenia, donde presenté un póster sobre WikiÁrboles. En esta sesión compartimos los avances logrados: más de 1000 fotografías de árboles patrimoniales en Wikimedia Commons, la creación de artículos en Wikipedia y la producción de postales con imágenes de árboles documentados en Junín, Ayacucho, Pasco, Huánuco y San Martín. Las postales fueron entregadas a los asistentes como recuerdo y como símbolo de la memoria viva de nuestros árboles.

Wikimedista de Malasia al lado del póster de WikiÁrboles. Imagen: Guillermo Carlos Gómez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

La experiencia fue retadora: por momentos me sentí fuera de lugar, ya que muchas personas asistían en grupos y conociéndose previamente. El idioma y la interacción social fueron un desafío, aunque eso me impulsó a acercarme a personas con quienes encontré afinidad, especialmente en la comunidad de fotógrafos. Gracias a la invitación de un colega español muy destacado conocí WikiPortraits, y fue una sorpresa aún mayor cuando, antes de que terminara Wikimania, otro reconocido fotógrafo del grupo de usuarios me entregó mi credencial oficial de voluntario. Este momento fue profundamente motivador, porque además de integrarme a un proyecto global, me abre la posibilidad de aportar desde la fotografía de retrato en mi país con un respaldo que me llena de entusiasmo.

Entrega de credencial de WikiPortraits. Imagen: Guillermo Carlos Gómez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Aunque no hubo sesiones específicas sobre árboles, disfruté especialmente las relacionadas con Wikimedia Commons, las experiencias de proyectos latinoamericanos y el espacio de Wikitongues. En particular, al participar en la preconferencia de Wikitongues sobre Construyendo comunidades inclusivas a través del lenguaje, pude conocer de cerca sus dinámicas y hacer contacto con algunos miembros con quienes incluso inicié una amistad. También participé en el encuentro de la comunidad de Commons, donde conocí a personas con quienes espero colaborar en el futuro.

Otro momento significativo fue la visita a la sede de las Naciones Unidas en Nairobi, donde pude recorrer los espacios verdes en los que líderes mundiales, como el Papa Francisco, han plantado árboles. Además, conocí la historia del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuya sede en Nairobi representó un hito para África al convertirse en la primera gran agencia de la ONU establecida en el continente.

Y quizá uno de los recuerdos más especiales vino fuera de la agenda: durante el evento conocí a una persona con la que había estado conversando durante un par de días sin darme cuenta de quién era en realidad. Solo cuando me obsequió su libro, “El conocimiento hereje una historia de Wikipedia”, descubrí que estaba frente a su propio autor. Haber recibido ese ejemplar de sus manos fue un momento único: no solo por el valor del libro, al que había accedido en el pasado en otra copia, sino por la apertura, sencillez e integración con la que se mostró desde el primer encuentro.

Participantes de Wikimania 2025. Imagen: Omar sansi, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Wikimania fue una experiencia única, diversa y, en ocasiones, abrumadora. Creo que sería valioso implementar un sistema de acompañamiento presencial para quienes asisten por primera vez, ya que facilitaría la integración y haría más enriquecedor el encuentro.

A pesar de los retos, me llevo la convicción de que proyectos como WikiÁrboles tienen un lugar en el movimiento Wikimedia. Para el futuro, me encantaría volver, ya sea para presentar más a fondo los proyectos que desarrollamos en torno a los árboles patrimoniales, o para seguir aportando desde la fotografía.

Los árboles patrimoniales son más que naturaleza: son identidad, memoria y vida. Y desde este rincón del mundo, seguiremos trabajando para que su historia también tenga raíces en el conocimiento libre.

