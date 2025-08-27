Wikimanía 2025: Integridad de la información sobre cambio climático en los proyectos Wikimedia

Durante Wikimania en Nairobi, el Grupo de Trabajo sobre Justicia Climática y proyectos Wikimedia organizó dos actividades sobre el tema «Integridad de la información sobre el cambio climático». La primera actividad fue una Pre-Conferencia, que incluyó un espacio cerrado entre los organizadores de la campaña Wiki for Human Rights, principalmente de África y América Latina, y una actividad en la sede del PNUMA en Nairobi para celebrar una mesa redonda específica sobre el tema.

También organizamos una reunión de organizadores de WikiForHumanRights y del cambio climático. Más tarde, organizamos un panel para compartir algunas de las ideas que recopilamos en la sesión previa a la conferencia.

Estas reuniones nos ayudaron a avanzar en la colaboración Sur-Sur para fortalecer la campaña WikiForHumanRights y continuar el creciente trabajo del movimiento de documentación del cambio climático. De estas reuniones, obtuvimos tres grandes observaciones:

Identificamos que enmarcar nuestras estrategias, como las campañas locales o regionales, en el marco de la «integridad de la información sobre el cambio climático» nos permite conectar mejor con los intereses de los socios y aliados internacionales.

Construimos un entendimiento entre los organizadores de América Latina y África sobre cómo queremos garantizar que los temas relacionados con el cambio climático sean accesibles en las comunidades locales en idiomas y formas que puedan comprender. Los proyectos de Wikimedia ofrecen una forma de colaborar juntos más allá de las fronteras geográficas. La colaboración Sur-Sur puede permitir a los organizadores no solo aportar sus idiomas locales, sino, lo que es más importante, las perspectivas locales y las cosmovisiones que tienen las diferentes culturas sobre la relación entre los seres humanos y su entorno.

Acordamos continuar con el impulso de la innovación y la colaboración global en Wikimedia en torno al cambio climático y otras cuestiones ambientales. Los ejercicios de reflexión sobre el futuro dieron lugar a ideas poderosas que podrían implementarse en campañas y estrategias, y desarrollarse aún más en otros espacios (como sesiones de creación de prototipos). Hay interés y deseo de seguir trabajando en estos temas por parte del movimiento.

La Pre-Conferencia: mejorando la colaboración Sur-Sur

El objetivo de la Pre-Conferencia era explorar cómo las comunidades Wikimedia del Sur Global están creando información fiable en línea sobre el cambio climático desde perspectivas locales y regionales. También queríamos conectar con el ecosistema más amplio de alianzas, creando conciencia sobre cómo las comunidades Wikimedia son una parte fundamental para promover y proteger la integridad de la información sobre el cambio climático en el ecosistema digital.

Para construir esos puentes Sur-Sur, necesitábamos arraigar nuestras prácticas en la energía y las experiencias de nuestros propios territorios. Para ello, Olga Paredes, de Wikimedistas de Bolivia, y Jesed Mateo, de WikiAcción Perú, ayudaron a preparar una ofrenda, una forma de celebrar y conectar con la Pachamama, que proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de los Andes. Se pidió a las personas que trajeran un objeto, recuerdo o símbolo especial de sus comunidades y lo compartieran con todos como parte de la energía que aportaban a la mesa (vestida con un aguayo con un mapa del mundo).

«Es la primera vez que veo algo así en un espacio de Wikimedia, fue muy emotivo y valioso», dijo uno de los participantes.

Jesed Mateo de WikiAcción Perú y Olga Paredes de Wikimedistas de Bolivia explican la actividad de la ofrenda. Foto Muhammed amine benloulou CC BY SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Un panorama sobre integridad de la información en cambio climático

Una de las oportunidades que ofrecen las conferencias es comprender mejor cómo piensan las alianzas sobre los problemas a los que nos enfrentamos en Wikipedia. Invitamos a Faye Holder, de Influencemap y Climate Action Against Disinformation (CAAD), y a Eric Wamugu y Alicia Olago, de Code for Africa, para que nos ayudaran a enmarcar la conversación en torno a la «integridad de la información sobre cambio climático». ¿Qué entendemos por este concepto y cómo se relaciona con el trabajo que estamos realizando en nuestras campaña sobre cambio climático y cuestiones ambientales?

Eric explicó los temas y las formas en que se difunde la desinformación, por ejemplo, a través los acontecimientos actuales y los idiomas locales, y cómo los proyectos de Wikimedia ayudan a contrarrestar algunos de esos efectos. A continuación, Alicia entró en detalle sobre los principios de integridad de la información de la ONU y explicó cómo se relacionan con el movimiento Wikimedia.

Diapositiva por Alicia Olago, de Code for Africa, sobre la conexión entre los principios de integridad de la información y los proyectos Wikimedia.

Faye, por su parte, presentó una visión general sobre cómo ha evolucionado el concepto, especialmente a escala mundial, y cómo se relaciona con los proyectos de Wikimedia: Wikimedia es «tanto una fuente de información como una organización con capacidad para recolectar información». A continuación, nos recordó que los actores que difunden desinformación «son activos, intencionados y organizados», por lo que es importante que, para proteger la integridad de la información, los movimientos también se organicen.

Identificar problemas y soluciones, imaginar el futuro

Tras esta amplia visión general y panorámica, queríamos que los participantes reflexionaran sobre los problemas y soluciones a los que nos enfrentamos como organizadores comunitarios. Para ello, utilizamos una metodología conocida como «árbol de problemas», en la que, en grupos, las personas deben identificar las causas de un problema (las raíces) y sus efectos e impactos (las ramas). Para este ejercicio, propusimos una afirmación general: «Vivimos en un ecosistema de información contaminado que impide el progreso en cuestiones importantes relacionadas con el cambio climático».

Las personas identificaron en las raíces problemas como «barreras lingüísticas», «mala comunicación de los datos», «desajuste entre la forma en que se comunica la ciencia y la forma en que la consumen las comunidades locales», «intereses de los combustibles fósiles, captura de las élites y campañas corporativas», «barreras tecnológicas» y «no situar la información en el contexto local».

En cuanto a los impactos, se identificaron «la falta de políticas climáticas», «las creencias arraigadas y la polarización», «ignorar o no aplicar la información relevante», «la información no es útil» y «el extractivismo en las economías locales». En esta fase del ejercicio, algunos de los grupos comenzaron a presentar también soluciones.

Árbol de problemas, construido en base a lo que compartieron los grupos.

Tras este ejercicio, pedimos a los participantes que pensaran un poco en el futuro. Basándonos en todo lo que habían compartido, les pedimos que imaginaran que era 2028, en un escenario en el que «las comunidades y plataformas de conocimiento abierto, incluida Wikimedia, son reconocidas como una gran fuente de información sobre el cambio climático, desde los responsables políticos hasta las comunidades que se encuentran en la primera línea. Nuestro modelo se considera un antídoto contra la desinformación».

Les dimos revistas, trozos de papel, sellos y otros artículos de papelería divertidos y atractivos para que construyeran sus historias. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué hicimos para crear ese futuro? Tenían que armar su propia revista en veinte minutos.

Los resultados de las revistas fueron impresionantes, teniendo en cuenta el poco tiempo que tuvieron para elaborarlas. La gente decidió centrarse en diferentes aspectos de las soluciones, incluyendo un mayor trabajo con las lenguas indígenas, la colaboración entre humanos y máquinas, la verificación de datos, un mayor acceso a las tecnologías de la información, más campañas de sensibilización (como días internacionales o la colaboración con alianzas fuera del ecosistema Wikimedia) y una mayor apertura hacia otras formas de compartir conocimientos e información, como los conocimientos orales.

Integridad de la información en PNUMA HQ

Por último, después del almuerzo, fuimos a las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para participar en una mesa redonda con expertos del PNUMA y participantes de nuestro grupo. Allí, Winnie Kabintie, del Grupo de Usuarios de Wikimedistas de Kenia, ofreció una visión general de la campaña Wiki for Human Rights en el contexto africano. Más tarde, pasamos a una mesa redonda con Faye Holder (Influencemap y CAAD), Eric Wamugu y Alicia Olago (Code for Africa), Evelin Heidel (Wikimedistas de Uruguay y Grupo de Trabajo sobre Justicia Climática y Proyectos Wikimedia) y Mirey Atallah (PNUMA). La mesa redonda fue moderada por Bingying Liu, responsable de comunicación para eventos especiales de la División de Comunicación del PNUMA.

Participantes del taller en las oficinas de PNUMA. Foto por Guillermo Carlos Gómez, CC BY SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Allí volvieron a surgir algunos de los retos que habíamos comentado en la primera mitad del día, como las diferencias entre la producción científica y la elaboración de informes, y su comunicación al público en general; las brechas y barreras lingüísticas que existen para acceder a conocimientos relevantes; el control corporativo del ecosistema de la información y las diferentes formas en que las comunidades pueden ayudar a abordar estas cuestiones. En general, fue una conversación productiva que ayudó a crear un marco para la campaña Wiki for Human Rights que se alinea con el diálogo internacional que las organizaciones multilaterales y de la sociedad civil están manteniendo sobre el tema.

Uno de los participantes expresó después de la reunión: «Disfruté mucho del día previo a la conferencia, pero lo más importante para mí fue la reunión en la sede del PNUMA. Esta es nuestra oportunidad de trabajar con ellos y hacer realidad la colaboración Sur-Sur. Aún no hemos llegado a un acuerdo, pero siento que hay mucha voluntad de colaborar. Tenemos que seguir respondiendo a estos llamados, y esa es la decisión que tomamos».

Por último, los funcionarios del PNUMA tuvieron la amabilidad de mostrarnos el campus de la sede del PNUMA, un hermoso entorno en el que los participantes tomaron muchas fotos.

Coda: un encuentro de organizadores

Por último, el grupo presente en la Pre-Conferencia consideró que no había habido tiempo suficiente para conversar algunos temas. Por eso, organizamos una reunión para intercambiar ideas sobre cómo organizar la campaña Wiki for Human Rights (que pronto cambiará de nombre) en 2026. Los participantes identificaron el valor de la campaña en su contexto local y señalaron la importancia de seguir desarrollándola en los próximos años como ejemplo de colaboración Sur-Sur.

Agradecemos toda la energía que los organizadores y alianzas aportaron a esta conversación en Wikimania 2025. Estamos especialmente agradecidos por el apoyo del personal de la Fundación Wikimedia: Félix Nartey, Brisa Ceccon y Euphemia Uwandu. También queremos dar las gracias a CAAD, la sede del PNUMA y Code for Africa por su tiempo, apoyo y contribuciones para hacer posible este evento. Y, por último, al COT de Wikimania de este año, que consideró que este era un tema importante para debatir en Wikimania. Esperamos colaborar con todos ustedes en la campaña de 2026 sobre cambio climático y cuestiones ambientales.

