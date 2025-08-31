De Cusco a Nairobi – Mi primera vez en Wikimania

Me llamo Jesed Mateo Montejo, soy usuario de Wikipedia y parte del equipo de comunicación en Wikiacción Perú desde el año 2021, contribuyendo principalmente en la plataforma Wikimedia Commons. Desde 2023, junto a Asimtria.org y Wikiacción, co-creamos un piloto de registro sonoro de la lengua quechua en la comunidad de Ocutuan, Chincheros (Cusco), sistematizando así una metodología inicial de trabajo con comunidades de lenguas orales. Disfruto ser parte del Laboratorio de Registro Sonoro, mantener la comunicación con la comunidad, acompañar los procesos de sus participantes y contribuir en el desarrollo de las iniciativas. Asimismo, he facilitado talleres de escucha y registro sonoro con comunidades indígenas, desde un enfoque intergeneracional, horizontal y de cuidado, promoviendo el reconocimiento y la puesta en valor de sus saberes.

Esta fue la primera beca que recibo para participar en una Wikimanía. Antes solo había asistido a sesiones virtuales, así que definitivamente fue una sorpresa y una gran alegría haber sido seleccionada, sobre todo sabiendo que postula gente de todas partes del mundo. Me sentí muy agradecida y afortunada por la oportunidad que significó —y que sigue significando— haber estado en este espacio de encuentro y movimiento. El acompañamiento del equipo de comunicaciones para el movimiento fue fundamental: me sentí apoyada en todo el proceso, desde las consideraciones del viaje hasta la organización del tiempo para elegir las sesiones que más me interesaban, recordando siempre que “no pasa nada si no asistimos a todas”. Aún sigo procesando lo enriquecedora que fue esta experiencia y los aprendizajes que quiero replicar en mi comunidad.

¿Cómo fue mi participación en el evento?

Hice una lista de sesiones que me gustaron y otras que no había considerado al agendar, pero que terminaron sorprendiéndome. Las más destacadas para mí fueron aquellas relacionadas con la descolonización del conocimiento, la puesta en valor de las comunidades, las que cuestionaron cómo se construyen y validan otros saberes, así como la de herramientas de internet libre, como Internet in a Box, pensadas para comunidades con brechas tecnológicas y de aprendizaje. Sesiones como las de Lingua Libre y las experiencias en torno a comunidades de lenguas orales fueron inspiradoras, porque muestran herramientas que ayudan a visibilizar, almacenar y convertir en memoria viva estos saberes. Además, disfruté mucho la sesión de pósters, donde conocí diferentes proyectos y a las personas responsables detrás de ellos. En este caso, ayudé como traductora a mi compañero Guillermo, quien había presentado el póster de Árboles Patrimoniales.

Wikimania como nodo inspirador

El trabajo en comunidad a veces se siente como un esfuerzo pequeño dentro de un mundo que exige rapidez, resultados e impactos inmediatos. Sin embargo, Wikimanía significó para mí encontrar un espacio donde no solo se comparten prácticas, sino también visiones, metodologías, valores y formas de trabajo entre territorios separados por miles de kilómetros. Poder intercambiar con personas de tantos países reafirmó mi compromiso de seguir activando y levantando la bandera del saber compartido.

Haber participado en ediciones virtuales de Wikimanía no me preparó para la magnitud del intercambio cultural que ocurre en un encuentro presencial. Allí se percibe claramente que se trata de un movimiento sostenido por una comunidad global que colabora, aprende y desarrolla en beneficio del acceso abierto al conocimiento. Una frase que me marcó, de Maryana Iskander, CEO de la Fundación Wikimedia, fue: “El registro del conocimiento humano es una tarea perpetua”. Desde esa perspectiva, ver cómo en distintos territorios surgen iniciativas para sus comunidades es también asumir que nuestra tarea ahora es inspirar nuevas generaciones de activistas por la cultura libre. Esto implica esfuerzos por decolonizar la información, pensar otras formas de producción y poner en valor nuestros lenguajes y saberes orales.

Una de las experiencias más impactantes fue conocer la herramienta Internet in a Box, que permite el acceso a internet y Wikipedia en modo offline. Gracias a ella, más de 50 escuelas rurales en África pueden acceder a información verificada, científica y a mediatecas. Esta experiencia me recordó al trabajo que hacemos en WikiAcción en escuelas rurales, como en Ocutuan, Chincheros (Cusco), donde también hemos generado vínculos y abierto puertas al conocimiento abierto.

Otro aprendizaje valioso fue conocer y conectar con personas que trabajan con comunidades de lenguas orales, desde Uganda, Malasia, Bolivia y otros territorios. Pensar Wikipedia como un espacio que reconoce y valida saberes diversos —en especial los orales— plantea un desafío: ¿cómo legitimar este tipo de conocimiento en una plataforma que se sustenta en la rigurosidad de la referencia?

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation