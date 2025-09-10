¡Ya están abiertas las becas para Wikimania 2026 en París!

Empaca tus boinas y prepárate para abrirte camino hacia el conocimiento, ¡ Wikimania 2026 se celebra en París!

Del 21 al 25 de julio de 2026, la Ciudad de la Luz acogerá a wikimedistas de todo el mundo durante cinco días de conexión, colaboración y celebración. ¿Qué mejor lugar para mezclar historia, cultura e ideas que pueden cambiar el mundo que París, donde las revoluciones, los descubrimientos y la inspiración han estado presentes durante siglos?

Este año es muy especial: ¡Wikipedia cumple 25 años! Durante un cuarto de siglo, personas voluntarias de todo el mundo han estado construyendo la mayor fuente de conocimiento libre de la historia. Wikimanía París será el escenario perfecto para celebrar este logro extraordinario y soñar aún más grande para los próximos 25 años.

Nuestro tema: Libertad, Equidad, Confiabilidad

El tema de este año, “Libertad, Equidad, Confiabilidad”, no es un simple eslogan. Es un llamado a la acción. En un mundo donde el conocimiento se ve cada vez más amenazado por las presiones políticas, mediáticas y tecnológicas, los proyectos Wikimedia siguen siendo un espacio seguro poco común para compartir el conocimiento de forma libre, inclusiva y confiable.

Libertad significa el derecho a participar, expresarse, editar e innovar con seguridad. Es la libertad de compartir conocimiento sin miedo y de garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas.

Equidad garantiza que todas las personas, independientemente de su origen o recursos, tengan los medios para contribuir y acceder al conocimiento. Se trata de crear una enciclopedia global diversa, inclusiva y representativa.

garantiza que todas las personas, independientemente de su origen o recursos, tengan los medios para contribuir y acceder al conocimiento. Se trata de crear una enciclopedia global diversa, inclusiva y representativa. Confiabilidad es nuestro compromiso con el contenido factual, neutral y verificable. En una era de desinformación, los proyectos Wikimedia son un faro de información confiable para todas las personas, desde estudiantes hasta periodistas y desarrolladores de inteligencia artificial.

En Wikimania París, exploraremos juntos estos valores, fortaleceremos nuestras comunidades y tomaremos medidas para proteger el libre acceso al conocimiento en todo el mundo.

Wikimania 2026 COT at Wikimania Nairobi Closing Ceremony.

¡Solicita una beca de viaje!

¡Las solicitudes para becas de viaje se abren el 10 de septiembre de 2025! Si quieres unirte a Wikimanía en París, hay becas disponibles para cubrir los gastos de viaje, alojamiento e inscripción. Las becas están abiertas a wikimedistas de todo el mundo, con un estímulo especial para wikimedistas que provienen de comunidades subrepresentadas.



Aplica aquí hasta el 31 de octubre de 2025. Las personas seleccionadas serán notificadas en enero de 2026. Como en años anteriores, se pedirá a las personas becarias que contribuyan de 4 a 6 horas de trabajo voluntario durante Wikimanía, con la opción de aportar más tiempo si lo desean. Las personas becarias también están cubiertas por la póliza de seguro de viaje de la Fundación Wikimedia.

Para ayudarte con tu solicitud de beca, habrá horas de oficina para guiar wikimedistas a lo largo del proceso. Mantente atento a las novedades y lee más sobre el tema aqui. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con el equipo organizador en wikimania-scholarships@wikimedia.org.

No te pierdas esta oportunidad de celebrar los 25 años de Wikipedia en la ciudad de la luz, conectarte con wikimedistas de todo el mundo y formar parte de la construcción del futuro del conocimiento libre. ¡París te espera, al igual que otras personas colaboradoras!



