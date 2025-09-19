Ilustrémonos. Dándole vida a leyendas bolivianas en Wikipedia 

Imagina una serpiente acuática, con rasgos de dragón latinoamericano surcando ríos y lagos para proteger uno de los recursos más valiosos que tiene la humanidad. Así es el Jichi, la criatura mitológica boliviana que se marcha cuando el hombre no administra sabiamente el agua.

En Bolivia los mitos y leyendas son parte de la currícula escolar. Tanto el occidente como el oriente del país tienen sus propias historias compartidas de forma oral de generación en generación. Desde pequeños nos enseñan a conocer estas historias que guardan mensajes y enseñanzas que ayudan a entender la cosmovisión de cada cultura. Sin embargo, su carácter principalmente oral puede hacer complejo plasmar estas historias con fidelidad en Wikipedia.

Por estos matices entendimos como una aliada natural la ilustración que brinda la posibilidad de acompañar y enriquecer cada narración. En este sentido, nuestro primer reto para iniciar este trabajo fue identificar leyendas del oriente de Bolivia (conformado por los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni) con fuentes confiables y suficiente información.

Pero… ¿Cómo abordamos este tema?

El taller de ilustración editorial con leyendas del oriente nos permitió acercarnos a estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la Universidad para el Desarrollo y la Innovación (UDI). En coordinación con la docente Sofia Mallo y el director de la carrera Daniel Uria, organizamos dos jornadas para el taller.

Parte de la primera jornada incluía la lectura de las leyendas para su socialización y el reconocimiento de los protagonistas de cada historia. Este espacio de debate y análisis fue valioso pues dio lugar a la interpretación de estas leyendas y su posterior ejecución de una ilustración.

En este espacio quedaba claro que para que las ilustraciones tengan un respaldo contextual debe entenderse la cosmovisión del pueblo que les da vida. La cosmovisión es la forma de entender el universo, la vida y nuestro rol en ella de forma individual y colectiva. Estas concepciones que varían de acuerdo a regiones incluyen normas, cuidados y formas de respeto que deben guiarnos en la vida pero la cosmovisión también incluye concepciones más abstractas como el tiempo.

Mucho antes de que se difundieran los principios coloniales Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Qhilla (no seas flojo), eran los propios pueblos quienes transmitían, a través de las leyendas, lo que hoy llamaríamos normas de convivencia. Por ello estas historias nos permiten entender cómo vive el otro, qué se espera de la vida colectiva, qué se espera de cada actor individual y cuáles son las consecuencias lógicas cuando no se respeta la vida, el agua o la tierra.

El mito de origen de los Uru-Chipayas, por ejemplo, relata que los chullpas fueron los primeros habitantes de la tierra y un fenómeno natural casi los extingue, por lo cual decidieron vivir bajo el agua. Los sobrevivientes mejor adaptados a los cambios del sol, iniciaron el pueblo chipaya.

De manera similar, leyendas como la del Tío de la Mina o el Chancho Verde reflejan los miedos asociados al trabajo en las minas. Por ello, era el chancho verde el que ocasionaba las enfermedades de quienes se dedicaban a la minería, pues entender los riesgos explícitos de las condiciones del trabajo, haría insoportable la vida.

Hasta hace poco, ninguna leyenda boliviana en Wikipedia tenía ilustración y ahora existen ocho artículos enriquecidos en los que podemos conocer qué es el Jichi, cuál es la construcción en oriente sobre el duende, la relación con el pombero, qué es el silbaco así como las consecuencias de su silbido trágico.

Hoy, mientras lees este artículo, seguimos revisando leyendas bolivianas en Wikipedia. Estamos ampliando la información, mejorando la metodología y avanzamos hacia una segunda versión más ambiciosa. Esta nueva etapa incluirá mitos y leyendas de todo el país, que pronto podrás descubrir.



