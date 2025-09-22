Wiki Loves Alfajores, una campaña de la comunidad de Wikimedia Argentina

Del 26 de abril al 24 de agosto de 2025, desde Wikimedia Argentina, acompañamos la iniciativa Wiki Loves Alfajores, la campaña que se propuso sumar imágenes e información de la enorme variedad de esta golosina emblemática de nuestro país a Wikimedia Commons.

Hace más de cinco años varias y varios wikimedistas de la comunidad Wikimedia Argentina vienen ideando esta campaña, que busca darle visibilidad en la plataforma a este producto característico de la gastronomía local. El lanzamiento de la campaña se realizó en el primer encuentro presencial de la comunidad, donde el entusiasmo no se hizo esperar y la comunidad argentina de wikimedistas no tardó en subir imágenes a Commons.

Entre los objetivos de la campaña, buscamos mostrar la diversidad regional de sabores y tipos existentes, a la par que compartimos la alegría de descubrir y conversar sobre esta pieza fundamental de nuestra cultura gastronómica.

Alfajor Coco Choco de coco y dulce de leche en porciones. Alfajor Aguila Minitorta Coco Merengo alfajores santafesinos Santa Fe Argentina

En el marco de la campaña, el fin de semana del 16 y 17 de agosto fuimos parte del Campeonato Mundial de Alfajores, un evento que reúne a productores de todo el país, y también de Uruguay, México y España. Junto a voluntarios y voluntarias de la comunidad, compartimos un espacio a coleccionistas -que llevan más de veinte años documentando envoltorios-, artistas -que incluyen los alfajores en sus ilustraciones- y vimos a pasteleros y pasteleras compartir sus mejores recetas y secretos para lograr los más ricos alfajores caseros. Aprovechamos el evento para tomar muchísimas fotografías, probar y llevarnos a casa alfajores de rellenos novedosos y contarle al público qué son los proyectos Wikimedia y cómo contribuir en ellos.

Campeonato Mundial del Alfajor 2025 Colección de Guardiana de Alfajores en el Campeonato Mundial del Alfajor 2025 Alfajores presentados en el Campeonato Mundial del Alfajor 2025 Información de la campaña Wiki Loves Alfajores en el Campeonato Mundial del Alfajor 2025

¡Gracias a todas las personas que se sumaron a la Campaña!

Si tenés ganas de participar en los proyectos Wikimedia, escribinos a comunidad@wikimedia.org.ar

