Tejiendo Territorios en Resistencia: mapeo colaborativo y defensa territorial desde Mesoamérica

Entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 2025, se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad para la Paz (UPAZ) en San José, Costa Rica, el taller presencial “Tejiendo Territorios en Resistencia, mapeo participativo de conflictos socioambientales y estrategias de defensa territorial”. El taller fue facilitado por Abel Christian Apaza Amanqui y se realizó en el marco del “Curso para personas defensoras de la madre tierra y el medio ambiente”, organizado por la Friedrich Ebert Stiftung, a partir de una alianza entre el Grupo de Trabajo de Justicia Climática y Proyectos Wikimedia. La actividad reunió a personas defensoras del territorio provenientes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia y México, en un espacio colaborativo que combinó herramientas analógicas, metodologías participativas y un acercamiento crítico al ecosistema Wikimedia.

Tejiendo territorios en resistencia, fotografía grupal en el campus de la Universidad para la Paz (UPAZ). Registro disponible en Wikimedia Commons

El taller tuvo como centro el aprendizaje de las experiencias de las personas defensoras del territorio, así como el diálogo y la escucha. Este taller demostró que mapear no es solo ubicar puntos en un espacio, sino reconocer memorias, estrategias y ausencias, y que compartir esos mapas en Wikimedia es una forma de sembrar justicia y dignidad digital.

Entre los principales aprendizajes del taller destacaron:

El fuerte interés en utilizar Wikimedia para visibilizar luchas desde los territorios.

La subrepresentación de conflictos socioambientales de América Central en entornos digitales abiertos.

La importancia de metodologías participativas, horizontales y narrativas para construir conocimiento colectivo, particularmente en contextos de baja digitalización.

El potencial de articular una red regional de defensoras y defensores con interés en documentar y compartir sus historias en el espacio digital.

Las personas defensoras de la tierra en América Latina se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad. Solo en 2023, se registraron 196 asesinatos de personas defensoras de la tierra, de los cuales 166 tuvieron lugar en América Latina. Esto representa el 85 % del total a nivel global, según el reporte anual de la organización Global Witness. De allí que sea muy relevante pensar las estrategias de visibilidad online.

Conectar lo simbólico con lo digital

Durante las dos jornadas en las que se desarrolló el taller, se presentaron diferentes metodologías para conectar la identidad, el territorio y la biodiversidad con los espacios digitales. Por ejemplo, en una de las actividades se les preguntó a cada persona “¿Qué árbol, animal o planta serías y por qué? ¿Qué características de ese árbol, animal o planta quieres traer a la conversación de hoy?”, y a medida que las mencionaban se proyectaban imágenes disponibles en Wikimedia Commons y otras fuentes abiertas, demostrando el potencial de estas plataformas como herramientas de representación.

Inicio del taller, muestra de imágenes ilustrativas. Aula magna de la Universidad para la Paz (UPAZ). Registro disponible en Wikimedia Commons

También trabajamos sobre las inquietudes de las personas defensoras, indagando sobre las historias urgentes que aún no están en Internet, y cómo ejercer el derecho a decidir qué y cómo compartir.

Mapear para resistir

Uno de los momentos centrales del taller fue la sesión de mapeo físico colaborativo, diseñada como una herramienta para transformar el conocimiento territorial en representaciones visuales, políticas y colectivas. Lejos de utilizar computadoras, esta actividad se apoyó en mapas dibujados a mano, tarjetas codificadas, lana de colores, pines y post-its, lo cual permitió una participación horizontal y accesible para todas las personas presentes.

Inicio del mapeo de conflictos socioambientales. Registro disponible en Wikimedia Commons

Los grupos fueron organizados por cercanía geográfica, lo que facilitó una mirada regional sobre los conflictos. Con instrucciones claras, se identificaron tipos de amenazas, actores en riesgo, impactos ambientales y estrategias de defensa territorial.

Durante la actividad, se consultaron en tiempo real documentos, mensajes y redes comunitarias para garantizar la precisión de los datos. El resultado fue contundente: se identificaron numerosos conflictos que no están representados en ningún repositorio digital, lo que evidenció la subrepresentación de la región en espacios digitales abiertos y generó un archivo colectivo de gran valor.

Luego, cada grupo narró las historias detrás de los pines y las líneas trazadas. Se tejieron relatos de despojo, resistencia, memoria y lucha, creando un archivo colectivo que ahora busca su lugar en el entorno digital.

Mapeo: Colombia y Panamá Mapeo: Costa Rica y Nicaragua Mapeo: Honduras y El Salvador Mapeo: Guatemala y México

Transformar la memoria territorial en acción digital

En la segunda jornada, se realizó una sesión de devolución con las y los participantes, concebida no solo como un cierre, sino como una transición estratégica del conocimiento territorial al ecosistema Wikimedia, los participantes pudieron expresar el tipo de contenidos que les gustaría compartir en plataformas Wikimedia.

Fichas con las ideas de contenidos que los defensores ambientales quieren compartir en plataformas Wikimedia. Registro disponible en Wikimedia Commons

A partir de esta pregunta, se abrió una conversación rica en propuestas, donde se abordaron temas como la documentación comunitaria, el derecho a narrar desde los territorios, y la oportunidad de usar herramientas digitales con autonomía y propósito. Las propuestas incluyeron entradas en Wikipedia sobre defensoras y defensores, listados en Wikidata de conflictos y territorios en riesgo y galerías en Wikimedia Commons con imágenes de especies amenazadas o procesos de defensa territorial.

Mensaje al futuro de las personas defensoras del territorio

Una de las expresiones más conmovedoras del taller surgió de manera espontánea. Al finalizar la primera jornada, participantes de distintos países sintieron la necesidad de dejar un mensaje que perdure en el tiempo. Así nació este espacio colectivo, en el que compartieron palabras de esperanza, compromiso y defensa territorial, con la intención de que sus voces vivan en una plataforma digital y puedan ser escuchadas por futuras generaciones.

Este gesto simbólico cristaliza el deseo de que la defensa del territorio no sea una lucha solitaria ni efímera, sino un legado compartido, tejido con la fuerza de la memoria y la acción colectiva. Este mensaje al futuro va alojarse en Wikimedia Commons, como testimonio vivo de quienes defienden la tierra hoy para que otros puedan habitarla mañana.

Cartas al futuro escritas por las personas defensoras del territorio. Registro disponible en Wikimedia Commons

Próximos pasos

Como próximos pasos se planteó la sistematización del mapeo realizado, la promoción de editatones regionales, y la coordinación de talleres de edición para fortalecer capacidades técnicas. Asimismo, se ofreció acompañamiento personalizado a las personas participantes interesadas en continuar colaborando con el ecosistema Wikimedia.

Este taller fue una muestra concreta de cómo la defensa del territorio también puede habitar lo digital, siempre y cuando lo haga desde el respeto, la escucha y el protagonismo de las comunidades.

Tejiendo territorios en resistencia, Aula Magna de la Universidad para la Paz (UPAZ). Registro disponible en Wikimedia Commons

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation