Impulsamos el crecimiento del sector cultural de México con conocimiento libre

Luego de casi quince años de colaboraciones con el sector cultural, organizamos por primera vez un seminario orientado a la formación y a la generación de nuevas competencias al personal que trabaja en esas instituciones.

Aprovechando nuestra experiencia organizando actividades de aprendizaje como la Escuela de Mujeres Wikipedistas, reflexionamos sobre la necesidad de formar como wikimedistas a personal encargado de preservar el acervo de bibliotecas, archivos y museos.

A través de sesiones dirigidas a las personas que nos acompañan en el proceso de búsqueda de referencias para los editatones, en la construcción de artículos enciclopédicos y quienes de forma permanente difunden el conocimiento desde sus espacios, además de ser quienes mejor conocen, resguardan y preservan el patrimonio realizamos el Primer Seminario de Formación BAM; el cual tuvo una duración de tres meses y concluyó con la realización del Editatón El Patrimonio en el Tiempo el pasado 22 de agosto en el Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas.

La convocatoria fue pensada originalmente para facilitar talleres a instituciones con quienes colaboramos en México; sin embargo, se sumaron personas e instituciones de Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay, Argentina y Paraguay.



Durante los tres meses que duró el seminario, trabajamos con personal de 35 bibliotecas y archivos en un listado de artículos para mejorar y en la curaduría de imágenes para donar a Wikimedia Commons. Entre las instituciones participantes destacan: la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de México (RBACH), la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Biblioteca Ignacio Cubas del Archivo General de la Nación, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su Biblioteca Benito Juárez de Palacio Nacional, la Biblioteca y Acervo Histórico Lotería Nacional, la Biblioteca Postal de Correos de México, la Biblioteca del Museo de San Carlos, la Biblioteca del Museo Franz Mayer, el Archivo Histórico del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, el Museo de Arte Popular, la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de Fundación Hérdez, la Biblioteca Constituyentes de 1917 del Museo Casa de Carranza, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Biblioteca del Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM.

En esta primera edición del seminario, además de las sesiones sobre ¿Qué es Wikipedia?, ¿Cómo liberar imágenes en Wikimedia Commons? y ¿Cuáles son las causas comunes de borrado de artículos en Wikipedia?, abordamos los siguientes temas:



Licencias Creative Commons y Dominio Público, sesión facilitada por Salvador Alcántar, abogado y maestro en Tecnologías de Información y la Comunicación, miembro fundador de WMMX y de Creative Commons México. Asesor entre 2015 y 2019 del Gobierno de la Ciudad de México en temas de innovación tecnológica, gobierno electrónico, comunicación digital y redes sociales. Integrante del equipo de investigadores de la UNAM sobre privacidad y anonimato en redes, integrante del Colectivo por el Libre Acceso a la Cultura y quien además escribió una tesis sobre piratería digital en el ámbito editorial y activista del dominio público.

También tuvimos una sesión dedicada al Derecho de autor para instituciones culturales, facilitada por Patricia Díaz Charquero, abogada y magíster en Relaciones Internacionales, investigadora y activista en tecnología y derechos humanos. Presidenta de DATA Uruguay y coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) y coordinadora de la Alianza de la Sociedad Civil Latinoamericana para el Acceso Justo al Conocimiento (Alianza A2K Latinoamérica). Docente en la Maestría de Patrimonio Documental y en la Maestría en Gestión de la Innovación de la Universidad de la República de Uruguay.

Las sesiones dedicadas a Wikidata y bases de datos fueron impartidas por Luis Álvarez, profesor e investigador en la licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctor en Estudios Socioculturales, maestro en Estética y Arte y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Candidato al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus áreas de estudio abarcan los bienes comunes en el arte y la cultura; la difusión del patrimonio cultural a través de herramientas abiertas y libres; los derechos de autor y el dominio público; las comunidades artísticas colaborativas; la producción de arte sonoro y paisaje sonoro; así como las publicaciones en acceso abierto y la ciencia abierta. Integrante de WMMX desde 2014 y vicepresidente desde 2021. Fue integrante de Creative Commons México del 2020 al 2024. Autor del libro La Construcción Colaborativa de Wikipedia en español. Integrante de la Escuela libre, un colectivo de artistas, docentes e investigadores en torno al arte, que hace laboratorio, archivo y prácticas que celebran los afectos, la comunidad y la colaboración, en un espacio independiente de Aguascalientes.

La última actividad del seminario fue el Editatón el Patrimonio en el tiempo, que se llevó a cabo en uno de los recintos educativos más emblemáticos de la Ciudad de México, El Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas, fundado en 1767, fue el primer colegio laico para mujeres del continente americano y es la única institución de la época colonial que ha funcionado de manera continua en México. Se estableció para la educación de niñas huérfanas, entre ellas: Josefa Ortiz Téllez Girón, conocida también como Josefa Ortíz de Domínguez, personaje fundamental en la Independencia de México.

En la sesión inaugural participaron Daniel de Lira Luna, integrante del Comité Mexicano del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO; Elena Sánchez Cortina Coordinadora del Acervo Cultural del Colegio de las Vizcaínas; Iriana Prado, coordinadora de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de México; Rocío Sánchez, encargada de la Biblioteca Constituyentes de 1917 del Museo Casa de Carranza y Christian Cariño Oficial del Programa Cultural BAM de Wikimedia México. En esta conversación reflexionamos sobre la importancia de resguardar, digitalizar y difundir el conocimiento a través de los proyectos Wikimedia y de cómo es que la participación del personal BAM en estos impacta directamente en la construcción de la memoria del mundo y en la preservación del patrimonio.



En cuanto a la donación de archivos, se liberaron 3362 imágenes en alta resolución en Wikimedia Commons que van desde la documentación de procesos de conservación y preservación documental como el caso del Laboratorio de Restauración de la Biblioteca Central de la UNAM; fotografías inéditas, documentos históricos, decretos, libros completos, dos por la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada: el Primer Almanaque Histórico de la República Mexicana, y el Libro Rojo, que narra momentos históricos de la historia de México; uno más por el Fondo Antiguo de la Biblioteca del Museo Franz Mayer: Amorum Emblemata de 1606; hasta los cientos de billetes de lotería que han sido emitidos desde 1779 hasta 1953 y que fueron donados por el Archivo de la Lotería Nacional de México.





¿Qué ocurrirá con esta generación del Seminario de Formación BAM? Acompañaremos desde WMMX el proceso de mejora, creación e ilustración de artículos a partir de los materiales donados, crearemos elementos en Wikidata y organizaremos editatones con varias de las instituciones participantes para el 2026 en pro de continuar con la digitalización y liberación de sus acervos para integrarlos a los proyectos Wikimedia.

Si quieres conocer más sobre esta iniciativa de Wikimedia México, te invitamos a leer esta nota escrita por el periódico Excelsior y a consultar las categorías de esta donación:



Category:Editatón el Patrimonio en el tiempo

Category:Images donated by Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada

Category:Primer almanaque histórico, artístico y monumental de la República Mexicana 1883-1884

Category:Images donated by UNAM Central Library

Category:Images donated by Museo de Arte Popular

Category:Images donated by Palacio Postal

Category:Images donated by Lotería Nacional



Agradecemos a cada una de las personas e instituciones participantes, a la RBACH y al Colegio de las Vizcaínas que con entusiasmo y buena voluntad hicieron posible esta primera edición del Seminario de Formación BAM de Wikimedia México.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation