La Editatona Mujeres Artistas Colombianas 2025 nos deja una enorme alegría y un profundo agradecimiento. Este espacio permitió que más cincuenta mujeres nos reuniéramos alrededor del arte y las plataformas Wikimedia, teniendo como centro la escritura colaborativa y la visibilización de mujeres que han dejado huella en el arte y en la cultura de Colombia. Durante esta jornada no sólo compartimos horas de edición, sino también de conversación, risas y aprendizajes colectivos que nos recordaron el valor de trabajar en comunidad.

Lo que empezó como un reto en el que buscábamos crear y mejorar artículos sobre mujeres artistas, y algunas que aún no tenían su lugar en Wikipedia, pronto se transformó en una experiencia de aprendizaje colectivo. Superamos las dudas iniciales, aprendimos juntas a usar las herramientas de edición y descubrimos que cada pequeño aporte puede abrir nuevas ventanas de conocimiento.

Esta experiencia fue valiosa tanto por las nuevas ediciones que hoy enriquecen Wikipedia con biografías más completas y artículos que antes no existían, como también por los aprendizajes adquiridos juntas durante el proceso. Tanto las pequeñas como las grandes contribuciones marcaron un inicio para que muchas conocieran, se animaran y se inspirarán a seguir editando en el futuro.

La Editatona Mujeres Artistas Colombianas 2025 es una iniciativa conjunta entre artistas y profesoras de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana de Bogotá, la Sección de Servicios al Público y Educativos del Banco de la República y Wikimedia Colombia. Con ésta, se busca visibilizar a mujeres artistas, colectivas, críticas de arte, gestoras culturales y creadoras del campo artístico colombiano mediante la creación y edición de artículos en Wikipedia.

Durante cuatro sesiones formativas, reflexivas y prácticas, estudiantes, docentes, activistas y otras personas interesadas, nos reunimos para cerrar las brechas de género en el ámbito digital, ampliar el acceso al conocimiento y reivindicar las voces femeninas que han sido históricamente opacadas, cuando no completamente omitidas. La participación gratuita y el desarrollo híbrido de las jornadas , mostraron que escribir en Wikipedia puede convertirse en un ejercicio pedagógico, crítico y colectivo.

Agradecemos y celebramos a las 28 editoras que completaron el proceso hasta la última sesión. Muchas gracias a quienes vencieron la timidez de su primera edición, a quienes compartieron su experiencia con generosidad y a quienes nos recordaron que editar no es solo escribir, sino también tejer comunidad seguiremos editando, seguiremos aprendiendo y seguiremos construyendo mucho más en las plataformas Wikimedia.

