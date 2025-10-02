El conocimiento libre llega a Purmamarca, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Miles de años de historia andina conservada en Purmamarca ahora cobran vida a través de los proyectos de Wikimedia.

Ubicado en la provincia de Jujuy, en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, un valle de 155 kilómetros reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, este pequeño pueblo refleja una presencia humana ininterrumpida que abarca desde asentamientos prehistóricos, el Imperio Inca, la colonización española, hasta las diversas comunidades actuales. Enmarcado por las laderas multicolores del Cerro de los Siete Colores, Purmamarca funciona como un archivo vivo de la memoria andina, donde las cosmovisiones indígenas, los legados coloniales y las prácticas contemporáneas convergen en un paisaje que sigue moldeando la identidad local.

En este entorno excepcional, Wikimedistas de Jujuy, una comunidad de editores voluntarios, ha tomado la iniciativa de conectar el conocimiento ancestral con plataformas digitales abiertas. Trabajando estrechamente con estudiantes, docentes y autoridades municipales, el grupo garantiza que las historias de Purmamarca se celebren localmente al mismo tiempo que llegan a una audiencia global. Documentando paisajes, rituales e iniciativas científicas, muestran cómo Wikimedia puede tender un puente entre las realidades de los Andes remotos y las comunidades de todo el mundo, haciendo que el patrimonio sea tanto visible como participativo. Tres hitos clave ilustran cómo crece el conocimiento libre allí donde se encuentran el patrimonio y la comunidad.

Primera editatón sobre ecología en julio

El primer hito tuvo lugar en julio con la iniciativa LichenWikiEcology, un evento que combinó ciencia ecológica y conocimiento libre. Estudiantes, docentes y miembros de la comunidad se reunieron en Purmamarca, a 2.300 metros sobre el nivel del mar para una jornada de edición colaborativa, experimentos de campo y documentación fotográfica de líquenes autóctonos. Los participantes exploraron compuestos bioactivos y discutieron sus usos tradicionales como colorantes, medicinas e indicadores ambientales. Más allá de subir imágenes a Wikimedia Commons, el evento creó un espacio de diálogo sobre cambio climático, turismo sostenible y el principio andino de vivir en armonía con la naturaleza.

Aunque Purmamarca recibe miles de visitantes cada año, sigue siendo parte de una región rural donde la infraestructura digital y la representación en línea están rezagadas respecto a los centros urbanos. Muchas historias locales corren el riesgo de pasar desapercibidas en Internet. El encuentro de edición de julio contribuyó a reducir esta brecha al capacitar a nuevos editores y empoderar a los miembros de la comunidad para que construyan su propia presencia digital. Personal municipal, estudiantes y docentes aprendieron a editar artículos y a categorizar imágenes, transformando voces previamente invisibilizadas en contribuyentes integrados en la ciencia y la cultura a nivel global.

Apertura de espacios sagrados con una serie fotográfica del cementerio local

El segundo hito se centró en el cementerio de Purmamarca, un sitio en la ladera con vistas al Cerro de los Siete Colores que encarna el diálogo andino entre la vida, la muerte y los paisajes sagrados. Para las familias locales, el cementerio no solo es un lugar de descanso, sino también un punto de contacto con las montañas que custodian a sus antepasados. Fotografiar el sitio requirió una colaboración cuidadosa con los residentes para respetar los protocolos espirituales, al mismo tiempo que se capturaban detalles arquitectónicos y decoraciones rituales. Subir estas imágenes a Wikimedia Commons conecta la memoria local con plataformas globales y asegura que la comprensión andina de la vida y la muerte se preserve y esté accesible para docentes, investigadores y periodistas de todo el mundo. En el futuro, el proyecto busca enriquecer Wikimedia Commons mediante descripciones más detalladas e integrar este material en artículos de Wikipedia, creando una representación bien conectada del patrimonio de Purmamarca. Este enfoque demuestra cómo el conocimiento libre puede transmitir tanto las dimensiones emocionales como cosmológicas del patrimonio cultural.

Construyendo el patrimonio mediante la colaboración en Wikimedia

Un tercer hito tendrá lugar en octubre de 2025, cuando Wikimedistas de Jujuy colaborará con el personal municipal de Purmamarca para ampliar y mejorar los recursos de Wikimedia relacionados con el pueblo, la Quebrada de Humahuaca y las prácticas culturales locales. La iniciativa incluye talleres para capacitar al personal municipal, guías turísticos, docentes y miembros de la comunidad en la creación y el mantenimiento de contenido de alta calidad en español y, cuando sea posible, en lenguas indígenas. También contempla la liberación de fotografías culturales en Wikimedia Commons y la categorización y descripción sistemática de los materiales existentes. Esta cooperación transforma actividades aisladas en una práctica de gestión digital a largo plazo, asegurando que Purmamarca no solo sea un objeto de documentación, sino también que la comunidad sea una curadora activa de su propio patrimonio.

Incluso en destinos turísticos reconocidos, las perspectivas locales suelen permanecer ausentes de las redes globales de conocimiento. A través de la capacitación de nuevos editores, la liberación de imágenes con licencias libres y la colaboración con personal municipal, Wikimedistas de Jujuy demuestra cómo una comunidad de voluntarios puede contribuir a cerrar esta brecha y empoderar a los habitantes para que cuenten sus propias historias. La experiencia en Purmamarca evidencia que los proyectos de Wikimedia pueden prosperar en entornos remotos y de gran altitud cuando se colabora con familias, escuelas, guías y referentes gubernamentales. Esto ofrece un modelo para otras comunidades andinas que buscan preservar y difundir su patrimonio.

Desde el altiplano jujeño hasta plataformas digitales accesibles en todo el mundo, Purmamarca muestra que cuando el patrimonio y la comunidad trabajan juntos, el conocimiento libre se convierte en un puente entre pasado y futuro.

