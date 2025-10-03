Micromundo: una exhibición microbiana impulsada por Wikimedia en el norte de Argentina

La percepción pública de los microorganismos suele estar marcada por ideas negativas, asociándolos únicamente con enfermedades o contaminación. Sin embargo, los microbios son esenciales para los ecosistemas, la salud, la producción de alimentos y la innovación biotecnológica. Reconocer su importancia y comprender su diversidad es fundamental para promover la alfabetización microbiológica y formar ciudadanos y profesionales conscientes de su entorno.

En este marco, Wikimedistas de Jujuy, una comunidad Wikimedia informal en el norte de Argentina, presenta Micromundo, un proyecto educativo y de divulgación en microbiología basado en los proyectos Wikimedia. Esta iniciativa busca transformar la percepción sobre los microbios y fortalecer el conocimiento microbiológico en la región. El proyecto es liderado por Luisfff2812, investigador argentino y joven referente de Wikimedia, con experiencia en investigación microbiológica en América Latina, Europa y América del Norte, y con publicaciones en revistas científicas revisadas por pares, artículos de investigación y revisión, así como capítulos de libros de editoriales de prestigio. Con un enfoque en la ciencia abierta y el uso de proyectos Wikimedia, Luis conducirá Micromundo durante tres meses, integrando Wikipedia y Wikimedia Commons como herramientas centrales de aprendizaje y divulgación.

El programa de formación cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de la Provincia de Jujuy a través de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, en colaboración con docentes de la Universidad Nacional de Jujuy y del IES N.º 5 “José Eugenio Tello”, brindando un apoyo significativo que permite integrar la educación en proyectos Wikimedia, la investigación microbiológica y la divulgación científica de manera cooperativa, innovadora y sostenible. El programa incluye talleres presenciales y virtuales que combinan teoría, edición en Wikimedia y prácticas de laboratorio.

Como exhibición microbiana, Micromundo incorpora un componente artístico que constituye su principal atractivo. Wikimedia Commons, con su extensa colección de fotografías microbianas, se utilizará tanto para enriquecer el entorno expositivo como para mejorar el contenido existente. El proyecto formará a 25 estudiantes del profesorado de Biología en la edición y mejora de archivos científicos en Commons, la identificación de especies microbianas y la creación de nuevas imágenes y videos al microscopio. Todo el contenido generado contará con la debida atribución, reconociendo a Wikimedia Commons como la fuente que impulsa la muestra, al mismo tiempo que se fomentará la contribución activa. Al finalizar el proyecto, todo el material producido, como fotografías de microorganismos, cultivos, experimentos de laboratorio, ilustraciones, y material audiovisual, será liberado en Wikimedia Commons. Esta integración fortalece la alfabetización científica y digital, promueve la colaboración y la transparencia, y amplía el alcance de Micromundo más allá del evento presencial. De este modo, cualquier persona, desde docentes hasta investigadores, podrá acceder, reutilizar, adaptar y compartir los materiales, multiplicando el impacto educativo y científico de la exhibición. Así, el conocimiento generado quedará disponible para futuras actividades pedagógicas, exposiciones y proyectos de divulgación, estableciendo un legado abierto y colaborativo.

De manera simultánea, Wikipedia se integra como herramienta pedagógica y de divulgación científica, donde los 25 estudiantes del profesorado de Biología participarán activamente en la investigación, redacción y edición de artículos científicos vinculados a la microbiología y su relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta metodología fortalecerá su alfabetización académica y científica, mientras sus contribuciones adquieren impacto global al publicarse en una de las plataformas de conocimiento más consultadas del mundo. Además, durante la exhibición microbiana, los artículos editados funcionarán como soporte digital que ofrecerá explicaciones detalladas sobre cada microorganismo, su rol ecológico, sus aplicaciones biotecnológicas y su vinculación con los ODS, posicionando a Wikipedia como un puente interactivo entre la investigación académica y la divulgación científica local y global, y potenciando el interés del público por el mundo microbiano.

La exhibición, programada para los días 7 y 8 de noviembre en San Salvador de Jujuy, tiene el potencial de replicarse en otras ciudades durante 2026, ampliando el acceso al conocimiento libre. Si bien esta será la cuarta edición de la exhibición liderada por Luisfff2812, es la primera basada exclusivamente en recursos y contribuciones de los proyectos Wikimedia, integrando proyecciones de imágenes y videos de Commons, muestras de cultivos microbianos en placas de Petri y estaciones de observación con microscopios.

Con Micromundo se celebran la ciencia, la enseñanza y la cultura de la colaboración, fortaleciendo el conocimiento abierto y generando un legado educativo y científico para la provincia de Jujuy. Asimismo, el proyecto consolida una comunidad en crecimiento de jóvenes wikimedistas y refuerza la sostenibilidad del movimiento Wikimedia a nivel global.

