Viajando y escribiendo en Wikipedia (o cómo aprovechar los viajes wiki para crear más contenido en la enciclopedia)

Olga Paredes, Julia Sonco y yo (Carla Salazar), el equipo boliviano en Nairobi. ProtoplasmaKid – CC BY-SA 4.0.

Este año tuve la oportunidad de asistir a dos conferencias muy importantes para el movimiento Wikimedia. En mayo me trasladé a Bogotá, Colombia, en donde fui parte de la conferencia EduWiki, enfocada en cómo usar los proyectos wiki como herramientas educativas. En agosto tuve la fortuna de asistir a Wikimanía en Nairobi, Kenia, y así fui parte del encuentro más importante de wikimedistas en el mundo. En ambos espacios aprendí muchísimo, conecté con otras personas igual de apasionadas por el conocimiento libre y tuve la oportunidad de compartir con el mundo aquello en lo que está trabajando la comunidad de Bolivia.

Cada encuentro wiki tiene un carácter especial. En Colombia comimos comida local y fuimos al Museo del Oro. En Kenia pudimos ver una performance impresionante de guerreros masai saltando durante la inauguración de Wikimanía. Se podría decir que cada uno de estos encuentros está impregnado del sabor local. Y si bien no siempre hay el tiempo de salir a experimentar cada cultura como uno quisiera, siempre están las ganas de que eso que estás viendo (o comiendo) tenga su página en Wikipedia (y más aún en la Wikipedia en tu idioma). No es casual que tantos celulares se hayan levantado al ver a los guerreros masai bailando la primera noche de Wikimanía. A diferencia de otras conferencias, en donde los asistentes toman fotos o graban videos para compartirlos en sus redes sociales, en las conferencias wiki los asistentes registran y comparten con el conocimiento libre aquello que están viendo, de tal manera que pueda llegar a las miles de personas que consultan Wikipedia cada día.

Hombre masai durante la inauguración de Wikimanía 2025. Ssemmanda will – CC BY-SA 4.0.

Recuerdo que en Iberoconf 2019, en Santiago de Chile, salimos a comer mote con huesillo (un postre tradicional chileno) y me inspiró mucho ver cómo una compañera le tomaba una foto a esta comida y, en ese mismo momento, escribía un artículo de Wikipedia del mote con huesillo en su idioma. No era un artículo largo, no necesitaba serlo. Era un artículo corto, pero preciso, sobre algo que nos une a todos: la comida. Ese momento fue muy importante para mí, porque vi en ese gesto una manera de devolverle algo al país que nos estaba recibiendo. Desde entonces, me prometí a mí misma que siempre que visite un lugar nuevo debo subir algunas fotos a Wikimedia Commons y escribir algo en Wikipedia. Y como tengo un particular interés por el arte funerario y los cementerios, este año escribí el artículo de una tumba famosa en el Cementerio de Bogotá y el artículo del Cementerio de Langata, el camposanto más grande de Nairobi. Sé que no es mucho, pero así, de a poquito, entre todos vamos construyendo conocimiento libre y, de paso, retribuimos la generosidad de los países que nos reciben.

