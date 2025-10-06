La salud planetaria: eje de la campaña Wiki por Derechos Humanos 2025

Entre el 15 de abril y el 15 de julio se desarrolló la campaña Wiki por los Derechos Humanos 2025: Conocimiento abierto por la salud planetaria, organizada por el Grupo de Trabajo Justicia Climática y proyectos Wikimedia y Wikimedia Brasil, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y Wikimedia UK.

La iniciativa reunió a más de 190 personas y desplegó más de 20 actividades — entre talleres, paneles, editatones y concursos— con el objetivo de visibilizar la intersección entre derechos humanos, justicia climática y conocimiento abierto.

Realidad para la comunidad Cartagenera que vive al otro lado del canal que separa el área turística de la parte urbana.

Camilo.Errante – Own work, CC BY-SA 4.0

Concursos y resultados destacados

Edición en Wikipedia: más de 160 artículos creados y más de 1000 mejorados en español y portugués. Las temáticas abordaron soberanía alimentaria, salud planetaria y biodiversidad.

Fotografía de Naturaleza 2025: con la participación de 71 personas de 6 países, se recibieron 692 imágenes. Se otorgaron 7 premios principales y 18 menciones honrosas, con registros de cuerpos de agua, biodiversidad, crisis climática y alternativas comunitarias de solución.

Wikidata – Datos abiertos por la salud planetaria: Participaron 25 editores, se realizaron más de 1500 ediciones y se agregaron casi 600 referencias, se distinguieron contribuciones en categorías como científicos del cambio climático, biodiversidad, conflictos socioambientales y cuerpos de agua.

Recursos educativos abiertos: a través del curso Habilidades Digitales Verdes en Wikimedia, más de 150 personas se inscribieron desde 12 países de América Latina. Se elaboraron 17 trabajos finales, de los cuales 6 proyectos recibieron micro financiamiento.

Una comunidad en crecimiento

La campaña 2025 consolidó una red diversa de editoras, editores, fotógrafos, activistas y educadores que apuestan por el conocimiento abierto como herramienta para defender la vida en el planeta y enfrentar la triple crisis climática, de biodiversidad y contaminación.

Además, este año, se sumaron wikimedistas de Brasil que hicieron aportes en los distintos proyectos. Sumaron traducciones en Wikipedia, imágenes en Wikimedia Commons y datos abiertos en Wikidata.

Wiki por los Derechos Humanos 2025 reafirma que abrir, compartir y construir saberes es también una forma de acción por la justicia climática y los derechos humanos.

