Del barrio a la Wiki: juventudes y patrimonios rumbo al bicentenario de Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina)

La primavera llegó a Bahía Blanca y con ella una nueva edición del Encuentro de Educadores Intersección de Saberes: ciencia, arte y prácticas cotidianas, que cada año organizamos desde el Programa Arqueología en Cruce. Durante los días 24, 25 y 26 de septiembre, distintos espacios de la ciudad -con epicentro en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur (UNS)– se convirtieron en escenario de talleres, charlas y espacios de experimentación creativa que vincularon ciencia, comunidad y patrimonio.

En ese marco, realizamos nuestro segundo editatón, consolidando un recorrido que iniciamos en 2024 junto al equipo de Wikimedistas de la Universidad de La Plata. Aquella experiencia (que narramos el año pasado en este Diff) no solo nos permitió sumar nuestras primeras ediciones colectivas sobre el patrimonio natural y cultural de Bahía Blanca, sino que también encendió una idea que venía gestándose: crear un nodo propio en la UNS. Así nació Wikimedistas en Cruce, el nodo bahiense dentro de la Red de Wikimedistas en Ciencia Abierta, con el objetivo de aportar miradas locales y juveniles al ecosistema Wikimedia.

Desde entonces, el desafío fue crecer y sostener una práctica colaborativa que combine investigación, educación y comunicación. En ese sentido, el editatón 2025 fue mucho más que una jornada de edición: fue la confirmación de que el proyecto se expande, se enriquece con la participación de jóvenes, docentes, investigadores/as y vecinos/as, y encuentra en los proyectos de Wikimedia una herramienta potente para aportar colectivamente el conocimiento sobre la ciudad que habitamos.

En el camino recibimos una gran noticia: fuimos seleccionados con un Rapid Grant de la Fundación Wikimedia, con el proyecto “Patrimonios barriales y juventudes en Wikimedia Commons: voces y miradas en acción rumbo al bicentenario de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires, Argentina)”. Sin embargo, la inundación de marzo en la ciudad atravesó de lleno nuestra experiencia. No solo modificó los tiempos de trabajo, sino que resignificó lo hecho: las imágenes compartidas en Wikimedia Commons en 2024 se transformaron, casi sin proponérselo, en un reservorio de memorias de paisajes que ya no existen. Hoy, bajo las categorías Patrimonio Bahía Blanca 2024 y Patrimonio Bahía Blanca 2025 ese contraste se vuelve visible y nos recuerda el valor que tienen estas prácticas colaborativas para preservar y compartir la memoria colectiva de la ciudad.

Puente vehicular Casanova y General Urquiza, Bahía Blanca (2024) Puente vehicular Casanova y General Urquiza, Bahía Blanca – Después de la inundación (2025)

Encuentro de Educadores 2025, “Intersección de Saberes: ciencia, arte y prácticas cotidianas”

El martes 24 comenzamos con una propuesta abierta a la comunidad: un taller sobre juegos de mesa como dispositivos para pensar la ciencia y la historia desde el juego y la cooperación. De la mano de Guillermo Martín Santos y Gabriela Converti (Universidad Nacional de Quilmes), exploramos el diseño, las reglas y los objetivos para empezar a imaginar un proyecto propio de juego que comunique conocimiento histórico.

El miércoles 25 la acción se mudó a la Escuela Normal de la UNS, donde se realizó el taller “Poniéndole el cuerpo a la evolución”, coordinado por Martín Ezequiel Farina (Hallucigenia). A través del teatro, estudiantes se sumergieron en dinámicas y juegos de rol donde conceptos como la selección natural o eventos catastróficos se volvieron experiencias vividas, divertidas, ágiles y profundamente reflexivas.

Ese mismo día, por la tarde, el Auditorio de la Cooperativa Obrera se llenó para escuchar la charla “Barrilete cósmico: la evolución humana a través de Diego Maradona”. Con Farina como guía, repasamos goles y jugadas memorables del 10 desde la biología evolutiva, mostrando cómo incluso el fútbol puede abrirnos puertas para pensar la historia de nuestra especie.

Editatón “Del barrio a la wiki: la ciudad que habitamos y la que imaginamos”

El viernes 26 cerramos la semana con un nuevo editatón, un espacio de diálogo y creación colectiva que marcó otro hito en nuestro recorrido dentro del movimiento Wikimedia.

En 2024 habíamos trabajado sobre el patrimonio natural y cultural de Bahía Blanca, recorriendo y fotografiando el arroyo Napostá junto con biólogos. Este año nos propusimos ir más allá: ampliamos el área de trabajo -desde Villa Duprat hasta Villa Harding Green- y convocamos a jóvenes de distintos espacios para pensar colectivamente qué historias, paisajes y memorias merecen ser parte de la Wiki.

La jornada comenzó con “Una vuelta por la plaza en 200 años”, una caminata guiada por los historiadores Juan M. Soria y Ana Miravalles, del Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca. Allí recorrimos las huellas de la fundación de la ciudad y de su patrimonio arquitectónico, pero también nos detuvimos en lo que esas narrativas silencian o invisibilizan. Ese sesgo de representación fue justamente lo que quisimos evitar: no quedarnos solo con la historia de los sectores privilegiados del centro sino sumar las voces y los barrios de los jóvenes.

Recorrido por la Plaza Rivadavia (Editatón 2025) “Una vuelta por la plaza en 200 años”

Por eso, como parte del trabajo previo, jóvenes de distintos barrios -integrantes del programa Envión y del programa Jóvenes y Memoria de las escuelas preuniversitarias de la UNS- salieron a recorrer sus territorios y registrar sus propios paisajes en fotografías. Para acompañar ese proceso compartimos con ellos una serie de videos con consejos de fotografía con celular y una primera aproximación a las plataformas Wikimedia. Todo ese material fue diseñado y elaborado por nuestro equipo, en conjunto con otras dependencias de la UNS y quedó disponible en la web del proyecto: Wikimedistas en Cruce.

Luego llegó el momento de compartir pizzas, empanadas y tortas. Después de este rato distendido, nos agrupamos para reflexionar sobre la ciudad que habitamos y la ciudad que imaginamos. Esas ideas que volcamos sobre post-it luego las pegamos en dos grandes afiches colectivos.

Intersección de Saberes 2025″La ciudad que imaginamos y habitamos” Jovenes conversando sobre la ciudad que imaginamos y la que habitamos

Escritura en post-it de características que imaginamos o habitamos de nuestra ciudad Puesta en común Afiche “La ciudad que habitamos, la ciudad que imaginamos”

El paso siguiente fue llevar esas miradas al mundo digital. Entre memes y charlas distendidas, conversamos sobre Wikipedia y Wikimedia Commons: ¿los usan? ¿los conocen? ¿para qué sirven? A partir de esas preguntas y retomando el trabajo previo, les enseñamos a crear un usuario y subir sus fotos a Wikimedia Commons.

Charla “Del barrio a la wiki” Intersección de Saberes 2025 Charla Wikimedistas en Cruce editatón 2025

El resultado: 214 fotos subidas a Wikimedia Commons (¡y seguimos sumando!), disponibles en la categoría Patrimonio Bahía Blanca 2025. Estas imágenes no solo documentan rincones de la ciudad, también expresan cómo las juventudes la viven, la sueñan y la transforman.



Captura de pantalla página web Wikimedistas en Cruce

Más allá de la plaza: Villa Harding Green

Además, venimos trabajando en el barrio Villa Harding Green, donde ya realizamos un taller sobre qué es Wikimedia, otro de cartografía social y próximamente sumaremos instancias de fotografía y edición. Allí, estudiantes y jóvenes se preparan para convertirse en usuarios y aportar sus propias miradas a Wikimedia Commons.

Cartografía Social en Villa Harding Green Chicos trabajando en la Cartografía Social en Villa Harding Green Cartografía Social en Villa Harding Green

Rumbo al Bicentenario

Con cada paso reafirmamos algo fundamental: la construcción del patrimonio digital se enriquece cuando articula las memorias y experiencias de los distintos grupos locales. Son esas voces, con sus recorridos y saberes propios, las que permiten apropiarse y reformular los conocimientos sobre la ciudad desde adentro, con mirada propia.

De cara al bicentenario de Bahía Blanca en 2028, el desafío está abierto, la historia digital de la ciudad la escribimos y mostramos desde el sur, con las huellas y los sueños de todas y todos quienes la habitamos.

Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?

