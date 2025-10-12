Gracias por acompañarnos en las XI Jornadas Anuales de Wikimedia España  

Del 3 al 5 de octubre de 2025, celebramos en la ciudad de Valencia nuestras XI Jornadas Anuales, un encuentro que reunió a más de 70 personas comprometidas con el conocimiento libre bajo el lema:

“Conocimiento libre, educación abierta y participativa, y cultura en común”.

Durante tres días, compartimos más de 20 ponencias, debates y espacios de encuentro protagonizados por personas expertas, clave en sus ámbitos y comprometidas con el conocimiento libre. Sus aportaciones abrieron caminos para la reflexión, el aprendizaje colectivo y la acción compartida.

Estas jornadas se han consolidado como un evento anual de referencia que conecta a comunidad, instituciones culturales y educativas, profesionales del patrimonio y personas voluntarias para imaginar y construir juntas un conocimiento abierto, accesible, inclusivo y colaborativo.

Además de las presentaciones, hubo:

Visitas guiadas por la ciudad y en el museo L’ETNO – Museu Valencià d’Etnologia

Espacios informales de diálogo y colaboración

Momentos para compartir buenas prácticas y fortalecer redes

¡Y muchas oportunidades para conectar, aprender y celebrar!

Gracias, comunidad

Queremos agradecer muy especialmente a nuestra comunidad asociada, por su presencia activa y comprometida durante toda la cita, y en particular por su participación en la sesión del domingo, centrada en la escucha, el intercambio y la mejora continua de nuestro trabajo colectivo.

Vuestro feedback, implicación y mirada crítica son esenciales para que podamos seguir creciendo como organización. Gracias por hacerlo posible, por hacerlo mejor, y por hacerlo juntas y juntos.

Revive las jornadas

Puedes ver las fotografías del evento (¡y pronto subiremos más!) en Wikimedia Commons:



Fotografías por día: XI Jornadas de Wikimedia España

Y acceder a las presentaciones aquí:

Presentaciones XI Jornadas – Valencia 2025

Agradecimientos

Queremos agradecer especialmente a todas las personas ponentes que compartieron sus saberes y experiencias, y también a las comunidades, grupos y capítulos invitados que, nos acompañaron y enriquecieron estas jornadas: Amical Wikimedia, Biquipedia, Fundación Wikimedia, Geochicas, Güiquipedia, Grupo de Wikimedistas Vascos, OpenStreetMap, Wiki Editoras XL, Wikiemakumeok, Wikimedia Francia y Wikimedia Portugal.

Nuestro agradecimiento también al equipo de L’ETNO, por su hospitalidad, apoyo y complicidad en la organización, y a todas las personas voluntarias y colaboradoras que hicieron posible llevar adelante estas XI Jornadas.

Y, por supuesto, a todas las personas voluntarias, socias, colaboradoras y asistentes que lo han hecho posible. Vuestra energía y compromiso son el corazón de Wikimedia España.

Seguimos caminando hacia un futuro más libre, abierto y compartido.



¡Nos vemos en las próximas!

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation