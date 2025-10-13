Taller de mini cómic en quechua: creatividad, escritura y revitalización

Participantes del taller creando su mini cómic. Atuq Yachachiq – CC BY-SA 4.0.

El pasado 6 de septiembre realizamos en Cochabamba, Bolivia, el segundo taller gratuito de mini cómic en quechua, un espacio que nació del deseo de explorar nuevas formas de crear y expresarnos en nuestra lengua. En esta oportunidad, la actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural Casa Roja y fue organizada por el proyecto Simi, Atuq Yachachiq y Wikimedistas de Bolivia, con el apoyo de un Fellowship de Wikitongues que recibí esta gestión. Este apoyo me permitió desarrollar la “Guía práctica para hacer mini cómics en tu lengua indígena”, una herramienta que surgió a partir de experiencias previas impartiendo talleres de cómic en lenguas originarias como medio de revitalización lingüística, y de la necesidad de promover la escritura en nuestras propias lenguas en espacios de creación, reflexión y afirmación cultural.

Participantes del taller creando su mini cómic. Atuq Yachachiq – CC BY-SA 4.0. La propuesta fue sencilla pero poderosa, experimentar con el cómic como un formato accesible para la narración en lenguas indígenas y abrir nuevas formas de imaginar el quechua en el presente. El cómic se presenta no sólo como un medio artístico, sino como una estrategia de revitalización lingüística y cultural accesible.

Durante el taller, las y los participantes trabajaron con esta guía paso a paso. Primero reconocieron los elementos básicos del cómic, las viñetas, los globos, la narración visual, y luego plasmaron sus primeras historias en quechua en formato de mini cómic. El proceso abrió un espacio de reflexión crítica haciéndonos preguntas como ¿por qué escribir en quechua? ¿Cómo suena un golpe o una risa en la lengua quechua? ¿Qué historias queremos compartir? Estas preguntas acompañaron el ejercicio creativo y dieron forma a narrativas que conectan lo cotidiano con la memoria colectiva.

El taller reunió a 13 personas, hombres y mujeres entre los 20 y 70 años, todos quechua hablantes bilingües en español y quechua, maestros/as, activistas de la lengua, y personas comprometidas con la transmisión del quechua en Cochabamba. Fue un encuentro intergeneracional de aprendizaje y creatividad.

Fotografía grupal tomada al finalizar el taller de mini cómic. Atuq Yachachiq – CC BY-SA 4.0.



Además, las y los participantes se acercaron por primera vez a Wikimedia Commons y allí subieron sus primeros borradores y versiones iniciales de sus trabajos, aportando a la circulación libre de material en quechua en espacios digitales y globales.

Actualmente, los mejores mini cómics del taller están siendo digitalizados para su publicación en alta calidad en Wikimedia Commons, asegurando que estas creaciones circulen y se compartan con otros quechua hablantes.

Miembros de Wikimedistas de Bolivia introduciendo Wikimedia Commons durante el taller de mini cómic. Atuq Yachachiq – CC BY-SA 4.0.

La experiencia fue tan significativa que ya se está trabajando en una segunda versión de la guía, con nuevas ideas y ajustes fruto de la práctica, así como en su traducción a otros idiomas. La intención es que hablantes de diferentes lenguas puedan acceder a esta herramienta y que el cómic siga abriendo caminos para la autoexpresión y la revitalización lingüística.

Este primer taller evidenció que el cómic, lejos de ser únicamente un medio de entretenimiento, puede convertirse en una herramienta de resistencia, de memoria colectiva y de ejercicio creativo. Cada mini cómic en quechua reafirma la vitalidad de la lengua y la impulsa a dialogar con el pasado, presente y futuro.

