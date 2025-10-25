Libros libres: cultura libre en las aulas (Córdoba, Argentina)

Esta experiencia recupera trayectorias de trabajo comunitario de cultura libre desde una biblioteca popular y propuestas de trabajo educativas en el ámbito formal de educación.

Invitado por el curso de Cultura digital y Artes visuales, se me pidió que abordara las licencias Creative Commons en libros físicos e imágenes en la red. Previamente, habían trabajado estos tópicos con las docentes.

Como wikimedista, tuve el desafío de trabajar con niños y niñas de 10 años en una escuela primaria de Córdoba (Argentina). En Argentina, el sistema de educación primaria incluye a niños y niñas de 6 a 11 años.

Aprovechando mis más de 20 años de experiencia en la biblioteca popular “Madre Teresa de Calcuta”, propuse una sesión con muchos libros que tienen licencias CC y copyright, además de mi pasión por fomentar las ideas de Wikimedia en los ámbitos educativos.

¿Qué hicimos?

Combiné la lectura en voz alta con el reconocimiento gráfico de las licencias, permitiendo que los niños y niñas tocaran y disfrutaran de los textos en un formato de taller, acompañados por su docente de artes visuales.

No solo compartí libros con licencias CC, sino también con copyright para conversar sobre las diferencias, los alcances, limitaciones y oportunidades de ambas. Los libros que llevé son de la Editorial La Terraza (Córdoba, Argentina), que tiene una política decidida de cultura libre. También llevé de ilustradores y escritores cordobeses que, aunque con algunas restricciones, utilizan y promueven las licencias CC.

Utilizamos un semáforo de licencias y, junto con los niños y niñas, fuimos identificando qué tipo de licencias tenían al interior de los libros.

Navegamos por la red buscando imágenes y reconociendo las licencias de las mismas utilizando las herramientas que proponen los navegadores.

El resultado fue alentador: los niños y niñas no solo disfrutaron los libros, sino que también aprendieron a identificar las licencias y comprendieron la importancia de la cultura libre.

Mi motivación es siempre el cruce entre el mundo digital y otros territorios, y en esta ocasión, el educativo.

#culturalibre #educacionprimaria #artesvisuales #licenciasCC #promociondelalectura #territorios #WikimediaArgentina #accesoabierto #activismo #bibliotecapopular

“El amor es redondo”

