Bibliotecas Africanas: Fomentar la participación a largo plazo en Wikimedia, más allá de las campañas

Resultados y conocimientos de la encuesta de la Asociación Africana de Bibliotecas (AfLIA por sus siglas en inglés) y las conversaciones regionales sobre la integración de Wikimedia en las rutinas de las bibliotecas africanas.



Se han establecido fuertes vínculos entre las instituciones de bibliotecología y ciencias de la información y los proyectos Wikimedia, especialmente Wikipedia. Con la introducción de la Semana Africana de los Bibliotecarios en 2020 como parte integral de la campaña 1Bib1Ref, y con el apoyo financiero de la Fundación Wikimedia, la asociación de bibliotecas africanas (AfLIA) ha impartido el curso Wikipedia en Bibliotecas Africanas (una adaptación del programa Wikipedia + Bibliotecas: ¡Mejor Juntos! De OCLC); pero también ha profundizado en la introducción de Wikidata a las y los bibliotecarios africanos mediante el curso “Promoción de prácticas de conocimiento abierto en bibliotecas africanas a través de WikiData ” (2022). Estas actividades han permitido que tanto la información como las y los profesionales de la información del continente Africano, se integren en el movimiento Wikimedia.

Sin embargo, se observó que las y los profesionales se interesan principalmente en campañas y editatones de corta duración, sin investigar cómo integrar los proyectos Wikimedia en su trabajo diario para servir mejor a sus comunidades de usuarios, ni cómo sus bibliotecas y otras instituciones del sector podrían colaborar con el movimiento Wikimedia en África para lograr un impacto más amplio y sostenible. Esto ha provocado una baja retención de editoras y editores entre profesionistas de la información de esta región, así como una utilización estimada por debajo del promedio de los proyectos Wikimedia en las bibliotecas de todo el continente.

Como parte del proyecto ” Integración de Proyectos Wikimedia en el Ecosistema de Bibliotecas Africanas”, financiado por el Fondo de Equidad del Conocimiento de la Fundación Wikimedia, AfLIA realizó una encuesta de investigación y organizó una serie de conversaciones virtuales para reunir a profesionales del sector bibliotecario africano y de instituciones afines con miembros del movimiento Wikimedia de todo el continente. Estas conversaciones virtuales se desarrollaron en seis sesiones, abarcando las cinco regiones de África.

Las sesiones para África del Norte y África Occidental francófona se llevaron a cabo en francés, mientras que la sesión para África Central fue bilingüe (inglés y francés). Las sesiones para África Occidental, África Oriental y África Austral se celebraron en inglés. Cada conversación fue moderada por wikimedistas de África con experiencia, y los paneles estuvieron compuestos tanto por profesionistas de la información del continente como por wikimedistas para garantizar un intercambio de perspectivas equilibrado e informado.

El objetivo de estas actividades era triple:

Intentar comprender cómo profesionales de las bibliotecas y las instituciones aliadas en todo el continente africano interactúan con los proyectos de Wikimedia, su nivel de destreza en las habilidades y el uso de Wikimedia, al tiempo que se recopilaran sugerencias prácticas sobre cómo las comunidades de Wikimedia pueden apoyar activamente a este sector para que adquieran más de estas habilidades.

Explorar cómo las bibliotecas y las instituciones aliadas pueden integrar mejor las actividades de Wikimedia en sus rutinas de procesamiento de recursos/materiales y servicios de entrega de información.

Identificar puntos y oportunidades de colaboración, posibles barreras a las asociaciones formales y/o informales entre las dos partes y medidas que se pueden adoptar para acelerar la acción en la creación de una relación de trabajo entre las dos partes en diversas comunidades africanas.

Los resultados de las conversaciones virtuales y la encuesta de investigación fueron reveladores.

Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons son los proyectos de Wikimedia en los que más participan profesionales de bibliotecas africanas e instituciones afines.

El nivel de conocimientos de Wikimedia de bibliotecarias y bibliotecarios africanos y de profesiones afines no podría considerarse “suficientemente profundo”, ya que los resultados de la encuesta y las conversaciones virtuales indican que necesitan aprender más.

Los proyectos Wikimedia podrían integrarse en bibliotecas, archivos y museos a través de las siguientes vías generales: Uso de Wikidata para procesar recursos de información, enriquecer metadatos y mejorar la capacidad de descubrimiento de bases de datos de bibliotecas. Agregar el paso adicional de licenciar abiertamente los medios digitales que se encuentran en los fondos de bibliotecas, archivos y museos para cargarlos en Wikimedia Commons como la plataforma preferida para la difusión de medios digitales. Uso de Wikibase para almacenamiento en la nube e infraestructura de datos vinculados. Incrustar artículos de Wikipedia en sitios web de bibliotecas o integrar servicios API para la visualización de contenido en tiempo real. Establecer clubes de fans de Wikimedia en bibliotecas con actividades mensuales dentro de las bibliotecas.

Ambas partes (las comunidades de la Biblioteca Africana y Wikimedia) acogieron con agrado la idea de colaborar y sugirieron que: Wikipedistas de la región podrían utilizar espacios de bibliotecas, museos y archivos para sus actividades, así como sus recursos y repositorios. Es necesario impartir conocimientos básicos, intermedios y avanzados de Wikimedia a bibliotecarias y bibliotecarios. Por otro lado, las personas de esta profesión podrían ayudar a wikimedistas con la recuperación de información, la alfabetización informacional y la verificación de datos. Este intercambio de habilidades podría impulsarse si ambas partes colaboran. Ambas partes podrían realizar proyectos conjuntos de investigación y documentación. Ambas partes están preparadas para trabajar juntas en cuestiones que requieren promoción, como aumentar la conciencia sobre el conocimiento abierto en África con los proyectos de Wikimedia como buenos ejemplos, cuestiones de derechos de autor y propiedad intelectual, cambios curriculares que incorporarían el aprendizaje sobre los proyectos, habilidades y herramientas de Wikimedia en la educación en bibliotecología, ciencias de la información y archivos en todo el continente.



Otros hallazgos incluyen la necesidad de un marco o modelo para la colaboración entre ambos sectores. Esto podría consistir en un conector informal que facilite la colaboración entre ambos sectores, o en una red de profesionistas que pueda convertirse en un Grupo Wikimedia de Profesionales de la Información en África que sirva como vehículo para incorporar a más personas del sector al movimiento Wikimedia, abrir las bibliotecas a las comunidades Wikimedia y promover la capacitación de profesionistas de este sector, así como la integración de los proyectos Wikimedia en las rutinas y servicios de las bibliotecas africanas de todo tipo.

El informe de la encuesta está disponible aquí (en inglés), mientras que un resumen de las conversaciones virtuales, incluyendo detalles sobre moderadores, panelistas y fecha de cada sesión, está disponible aquí. También se puede encontrar aquí un conjunto de herramientas con licencia abierta que orientó las conversaciones virtuales.

