¡Fuimos a Rucamanque!

En el marco del proyecto “Explorando Rucamanque: Fotografía colaborativa y documentación ecológica en Wikimedia Commons e iNaturalist”, el Jueves 9 de Octubre pasado, realizamos la expedición fotográfica que logró contribuir con más de 100 fotografías (aún quedan otras muchas más para compartir!) en iNaturalist y Commons, alojadas en la recientemente creada categoría “Parque Ecológico y Cultural Rucamanque” (categoría principal que puedes hallar aquí), con lo que se logró además incluir varias otras especies, además de aportes a otras categorías en Commons, como:

… Entre otras que publicaremos próximamente. Con esto logramos dar pasos importantes hacia la conservación… ¿por qué? Porque el primer paso para conservar, es conocer 😉.

Próximamente comenzaremos la creación de sus respectivos artículos en Wikipedia, así como también sus respectivos elementos en Wikidata. Por lo pronto, logramos la incorporación de nuevos usuarios y usuarias al proyecto Wikimedia, pero aún quedan otras cosas que resolver, y mucho por aprender. Es por esto que hemos fijado otro día para reunirnos, así que estás invitado e invitada para asistir, próximamente habrá más información.

Todo esto lo logramos gracias a la colaboración de Wikimedia Chile, su programa de Territorios y Contenidos Locales (TECOLO), y su Fondo de Microfinanciamiento sin los cuales no lo habríamos logrado. Muchas gracias a ustedes, y a las personas que asistieron.

“Que sólo tus huellas queden en el bosque”,

Barbara Rios Jara – CC BY-SA 4.0. Phrixotrichus vulpinus, Alex Aguayo – CC BY-SA 4.0

